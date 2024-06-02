Умный алгоритм подскажет наиболее уязвимые места у босса, а также найдёт для геймера легендарное оружие и редкие предметы.

1 апреля 2017 года NVIDIA анонсировала программу GeForce GTX G-Assist. Утверждалось, что речь идёт об умном помощнике, который будет находиться в постоянном контакте с геймером. Алгоритм проанализирует весь игровой контент и начнёт давать пользователям ценные советы. Благодаря этому проходить сложные игры смогут самые настоящие новички, ну а программа представлялась в качестве настоящей революции.

Шутка имела успех, поскольку тогда геймерам нечто подобное казалось невозможным. Ещё бы, иногда даже хардкорные энтузиасты часами сражаются с боссом за меч или другой полезный предмет, а тут какой-то GeForce GTX G-Assist обещает ускорить процесс прокачки персонажа и увеличить шансы выпадения лута.

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Словом, мы посмеялись и забыли, но сегодня NVIDIA решила превратить шутку в реальность, рассказав о появлении первого умного алгоритма, способного упросить прохождение игр и выполнять массу других задач. Project G-Assist основан на системе ИИ и будет постоянно находиться в контакте с геймером. Согласно описанию NVIDIA, умный алгоритм сможет подобрать наиболее удачную тактику сражения с боссом. Он подскажет, где разработчики спрятали легендарные предметы и при необходимости отыщет рецепт, без которого создать редкий меч невозможно. Ещё одной фишкой Project G-Assist станет умение подбирать оптимальные графические настройки. Владельцы видеокарт за 150 тысяч рублей просто запускают требовательные новинки в 4К на максималках, ну а тем, кто давно не менял графический ускоритель, приходится туго.

В интернете часто можно найти советы от пользователей, которые методом проб и ошибок нашли оптимальные настройки, оказывающие минимальное влияние на визуальную составляющую. Не всегда это удаётся реализовать на конкретном компьютере, ну а Project G-Assist сделает это без особых проблем. В основе алгоритма лежит языковая модель NVIDIA, а производитель обещает, что сможет реализовать работу ИИ не только в облаке, но и локально. Можно предположить, что поиграть удастся не только по сети, имея постоянно подключение к интернету, но и без такового, когда потребуется просто скачать нужное ПО в качестве дополнения к драйверу. Когда именно Project G-Assist станет доступен, не указывается. Предполагается, что умный алгоритм появится до конца этого года и будет располагаться в магазине приложений GeForce Experience.

Обычные геймеры и эксперты отнеслись к новости неоднозначно. Кто-то ругает NVIDIA, обвиняя компанию в превращении серьёзных одиночных игр в примитивную казуальщину. Якобы, геймер превратится в ленивый придаток компьютера и вообще ни на что не будет влиять. ИИ сможет проходить игры чуть ли не самостоятельно, а всё это грозит закатом целых жанров. Существуют игры, которые даже спустя годы содержат уникальные секреты, ну а Project G-Assist вскроет их все за считанные минуты. Согласимся, что с одной стороны критики правы, ведь проходить игры действительно станет проще. И всё же, Дженсен Хуанг не будет стоять над каждым геймером и заставлять включать Project G-Assist.

Выбор всегда остаётся за конкретным пользователем, а предсказать последствия применения умного алгоритма в игровом мире сложно. Пока существующие аналоги больше разочаровывают и не кажутся слишком умным. Например, ИИ от Google недавно предложил людям есть камни, ну а знаменитый ChatGPT в половине случаев даёт неверные ответы. Программа придумывает несуществующие факты, что приводит к появлению альтернативной истории. Если NVIDIA представит нечто подобное, то умный алгоритм только усложнит игровой процесс, гоняя геймера по виртуальному миру в поисках несуществующих драгоценностей.