У геймеров есть десятки тем, на которые можно поспорить, пытаясь доказать оппонентам свою точку зрения. Чаще всего любители компьютерных игр отстаивают тот или иной бренд, называя выбранную компанию лучшей и присваивая ей несуществующие характеристики. Здесь количество возможных тем для споров настолько обширно, что позволяют ещё десятки лет спокойно обсуждать уже давно решённые вопросы. Например, в игровом сообществе всё ещё курсируют слухи относительно проблем с программным обеспечением у видеокарт AMD. Мало того, что значительных проблем никогда и не было, так утку ещё и запустили прямиком из офиса NVIDIA.

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А между тем сам Дженсен Хуанг помалкивает и не хочет обсуждать, какой ужасной получилась его GeForce RTX 4090. Видеокарты горят в огромных масштабах, а решения нет уже полтора года. Учитывая тот факт, что через полгода в продажу поступит новое поколение графических чипов, исправлять уже никто ничего не станет. Сегодня мы с вами поднимем животрепещущую тему, которая напрямую касается каждого геймера. Каждый из нас покупал видеокарту и так или иначе задумывался о том, какой бренд выбрать. Некоторые тратят на размышления минуты, тогда как другие смотрят видео с тестами неделями. Есть и те, что слепо доверяют диванным экспертам, ну а мы с вами разберёмся в том, куда может привести излишняя доверчивость.

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Давайте сегодня обойдёмся только видеокартами NVIDIA, поскольку тема и без того обширная и сложна. Итак, в продаже GeForce RTX 4060, которая позволяет запускать все требовательные новинки в 1080р на самых высоких настройках графики. Видеокарта вышла разочаровывающей, но есть у неё важный нюанс, о котором знают немногие. Так, GeForce RTX 4060 имеет крайне низкое энергопотребление и будет работать даже на бюджетном блоке питания. Это значит, что ей не нужна мощная система охлаждения, ведь греться тут нечему. Бюджетную версию GeForce RTX 4060 производства Palit вы можете купить за 31 550 рублей, но рядом на полке лежит ещё одна модель от MSI. Здесь вы получаете внушительную систему охлаждения, но вынуждены будете заплатить за это больше 44 тысяч рублей. Разница составляет 13 тысяч, ну а за такую сумму вы не получаете никакой пользы. Разгон у GeForce RTX 4060 никакой, ну а сама видеокарта прекрасно работает и с одноплатной системой охлаждения.

MSI традиционно просит за свою продукцию больше, чем китайские конкуренты, но иногда в продаже можно встретить и недорогие решения этой компании. Например, GeForce RTX 4060 Ti которая в бюджетном исполнении стоит 44 тысячи рублей. Она намного быстрее обычной GeForce RTX 4060, ну а неопытные геймеры могут попасть на крючок к маркетологам, которые вводят их в заблуждение при помощи больших систем охлаждения. Как у Gigabyte, за которую просят 51 тысячу рублей. Видеокарта больше и имеет выше тактовые частоты с завода, чем эталонные модели, но это прибавляет всего несколько кадров в секунду и незаметно без проведения точных тестов. Смысла в более дорогой GeForce RTX 4060 Ti нет, но всё становится ещё абсурднее, если мы посмотрим на мощные видеокарты.

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Базовая версия GeForce RTX 4070 SUPER стоит 62 тысячи рублей. Это чуть ли не лучшая видеокарта на рынке для тех, кто владеет монитором с разрешением 2К. Она имеет 12 Гб памяти и обеспечивает очень внушительную производительность. Palit выпустила бюджетную модель, но даже в этом случае охлаждение можно назвать достаточным. Хотелось бы больше, но если видеокарту не пытаться разгонять, то вам точно хватит. Существуют геймеры, которым всегда хочется больше. Что же, специально для этих ребят Gigabyte выпустила настоящего монстра, который по размеру сравним с флагманами. И всё бы ничего, но внутри находится графический чип GeForce RTX 4070 SUPER, тогда как цена превышает 82 тысячи рублей. Попробовать себя в разгоне вы с такой видеокартой точно сможете, но на реальный успех без замены воздушного кулера на систему водяного охлаждения не рассчитывайте.

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Вообще, за 89 тысяч вы можете купить GeForce RTX 4070 Ti производства MSI, которая на 30% быстрее и подходит даже для запуска требовательных новинок в 4К. Она немногим дороже, чем указанная выше GeForce RTX 4070 SUPER, но обладает значительно большим жизненным циклом. Как вы уже поняли, некоторым хочется подороже, ну а Asus всегда готова угодить придирчивым клиентам. Прокачанная версия GeForce RTX 4070 Ti имеет высокие тактовые частоты и эффективную систему охлаждения. Производитель уверяет, что кулеры настолько тихие, что видеокарта не будет гудеть даже под нагрузкой. Может и так, но какой смысл переплачивать целых 40 тысяч рублей, если вы всё равно играете в наушниках? Логику тех, кто тратит такие деньги на бренд, понять очень сложно, поэтому оставим таких геймеров доказывать свою точку зрения в комментариях.

За те же 125 тысяч рублей разумный геймер купит GeForce RTX 4080 SUPER. Ну а эта видеокарта представляет собой чуть ли не вершину технологий и имеет 16 Гб видеопамяти. В данном случае важно понимать следующее: даже если вы купите GeForce RTX 4070 Ti производства Asus и попытаетесь эту видеокарту разогнать, то никогда даже близко не подойдёте к результату GeForce RTX 4080 SUPER. Графические чипы слишком разные, но геймеры по непонятной причине такие важные факты забывают. Если верить статистике ЯндексМаркета, то прокачанные модели пользуются высоким спросом, хотя и покупают их всё же не так часто, как бюджетные.

Ну и совсем абсурдно выглядит ситуация с GeForce RTX 4090. Даже самая недорогая модель производства Gigabyte будет вам стоить 250 тысяч рублей, но Asus уверена, что её карта должна оцениваться дороже на 100 тысяч рублей. С чего вдруг? Ладно, если бы эта модель содержала какие-то уникальные характеристики, но ничего этого нет. Система охлаждения отличается, но эффективность её ненамного выше, чем у Gigabyte. Разгонять в таком состоянии GeForce RTX 4090 вы всё равно не сможете, ведь флагман NVIDIA может выйти из строя без надёжной системы жидкостного охлаждения. В итоге решительно неясно, за что производитель просит так много денег. В США можно встретить ещё более дорогие модели, но обычно они на российский рынок не попадают. Многие из них содержат штатную СЖО, а производители уверяют, что предлагают только отобранные графические чипы. Геймерам обещают разгонный потенциал, но в данном случае любая GeForce RTX 4090 кажется слишком быстрой для домашнего компьютера.