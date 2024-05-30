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Bublik1
Киты вернулись на рынок Bitcoin впервые с декабря 2023г и активно наращивают накопления в ВТС
Аналитики полагают, что уже совсем скоро первая криптовалюта сможет выйти за пределы 73 тысяч долларов

Многие аналитики пытаются давать долгосрочные прогнозы относительно стоимости Bitcoin на ближайшие годы. По мнению специалистов Morgan Stanley, к концу года за 1 ВТС будут давать до 80 тысяч долларов, тогда как по итогам 2025 пиковое значение достигнет 150 тысяч долларов. Неясно, насколько подобные заявления соответствуют действительности, ведь курс то и дело меняется, что приводит к массовой распродаже и панике на рынке. По словам экспертов, стоимость цифрового золота зависит от нескольких факторов, которые и определяют направление рынка. Что любопытно, подобная зависимость заметна была ещё в 2011 году, оказывая влияние на то, сколько будет стоить Bitcoin в тои или иной момент. Эксперты добавляют, что долговременных прогнозов дать не могут, но советуют обращать внимание на поведение крупных игроков. Киты, которые обладают значительными накоплениями, никогда не проигрывают, а от их действий зависит, в каком направлении движется рынок.

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По словам аналитиков Glassnode, нам стоит обращать на то, сколько сегодня монет находится в прибыли. В настоящее время более 93% монет, которые свободно доступны на биржах, продаются с той или иной прибылью. Это значит, что владельцы успешно инвестировали свои активы и теперь пытаются извлечь выгоду из происходящего. Производится фиксирование прибыли, ну а часто именно в такие момент происходит очередная коррекция. Текущий цикл так называемой эйфории длиться всего 2.5 месяца, а всё идёт к тому, что в ближайшее время курс первой криптовалюты может превысить исторический максимум. Эксперты напоминают, что, когда за 1 ВТС давали 73 тысячи долларов, началась распродажа активов со стороны крупных держателей. Количество желающих продать превышало количество покупателей, ну а это оказало сильное давление на ценообразование. Сегодня курс стабилизировался, ну а Киты впервые с декабря 2023 года перешли к фазе накопления. 

Таким образом крупная рыба купила монеты по низкой цене, а после распродала их с большой выгодой. Сегодня эти ребята снова инвестируют в Bitcoin, ну а это лучший индикатор, который только существует на рынке. Не сидят без дела и держатели ETF-фондов, которые на прошлой неделе перешли к активным вложениям в криптовалюту. Согласно опубликованной статистике, спотовые ETF с 20 по 26 мая пополнились на 242 миллиона долларов, ну а на этой неделе инвесторы вливают по 32 миллиона долларов в сутки. На графике можно заметить зависимость между притоком средства на биржи и изменением курса цифрового золота. Курс обозначен чёрной линией, а инвестиции в спотовые ETF – зелёной. Пиковые величины обведены оранжевым кругом. Стоит учитывать, что интерес со стороны инвесторов не вечен, а в итоге не всегда существует прочная зависимость между указанными переменными. И всё же, сегодня активность Китов и инвесторов намекает на приближение очередного бычьего цикла, победителями в котором окажутся те, кто купит как можно больше монет по минимальной стоимости. 

Не прошло мимо экспертов ещё одно важное событие, которое свидетельствует о долгосрочном интересе к Bitcoin. Так, спустя менее чем 5 месяцев после открытия спотовых ETF, на первое место по количеству удерживаемых средств вышел фонд BlackRock. На утро четверга на счетах фонда находилось более 287 тысяч ВТС на общую сумму 20 миллиардов долларов. На втором месте закрепился фонд Grayscale, который владеет криптовалютой на 19.65 миллиарда долларов. Оба гиганта планируют и дальше наращивать инвестиции, а учитывая всё вышесказанное, до очередного бычьего цикла осталось совсем немного времени. Похоже, на этот раз халвинг окажет более быстрое влияние на курс первой криптовалюты, чем ожидалось. Майнеры фактически остановили продажи ликвидности, ну а количество покупателей растёт очень быстро. Уже совсем скоро рынок не сможет удовлетворить потребности инвесторов, что приведёт к новой фазе роста. Или нет. Относитесь к подобным прогнозам с сомнением. Если бы аналитики точно знали о том, сколько будет стоить Bitcoin на конец 2025 года, то сегодня бы не писали все свои прогнозы, а делали бы правильные инвестиции. 

#аналитика #криптовалюта #биткоин #bitcoin #втс
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