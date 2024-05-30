Представьте себе, что 4 года назад вы купили довольно мощный компьютер. Уже тогда цены на комплектующие выросли, поэтому системный блок на базе Core i7-10700K с мощной видеокартой обошёлся бы вам в 2000 долларов. Деньги немаленькие, ведь столько могут себе позволить тратить на развлечения единицы. Было бы логично предположить, что владелец такого компьютера надеялся на длительный жизненный цикл, который будет достигать как минимум 4 года. Маркетологи обещают и больше, но в реальность подобных заявлений верится с большим трудом. Что же, сегодня у нас есть отличная возможность проверить насколько обещания производителей железа оказываются близки к реальности.

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Авторы Testing Games решили изучить быстродействие Core i7-10700K и сравнить его с тем, сколько выдаёт бюджетный процессор Core i3-14100F. С этой целью использовались актуальные игры, которые всё ещё популярны среди геймеров. Для тестов использовалась видеокарта GeForce RTX 4090, ну а ниже вы можете увидеть несколько скриншотов, которые мы с вами и изучим. После этого рассмотрим несколько процессоров в российской рознице и сделаем выводы.

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Как видите, почти во всех игра старенький Core i7-10700K выходит вперёд. 8 полноценных ядер решают, а новая архитектура не очень помогает 4-ядерному Core i3-14100F. В некоторых играх разница не превышает 5-7%, тогда как в большинстве тестовых сценариев Core i7-10700K удаётся выйти вперёд на целых 15%. Всё это не значит, что вам нужно бежать в магазин за старым 8-ядерным камнем. На самом деле происходящее свидетельствует о том, что прогресс в области настольных процессоров движется крайне медленно. Intel топчется на месте и за 5 поколений смогла перейти от 14-нм узла к 10-нм технологическому процессу. В текущем году ожидается настоящая революция, ну а тесты доказывают, что даже старые мощные процессоры оказываются быстрее новых бюджетных моделей.

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Или нет, ведь не всё так однозначно. Если вы хотите собрать недорогой бюджетный компьютер, то самое время обратить внимание на Core i3-12100F. Он стоит дешевле, но демонстрирует почти такую же производительность, как и более новый камень. Core i3-14100F оказывается быстрее только в синтетических сценариях, где важна высокая тактовая частота, тогда как архитектурные особенности здесь остались без изменений. С такими процессорами лучше не покупать оперативную память DDR5, поскольку никакого смысла от этого всё равно не будет. Камни не могут разгоняться, а значит недорогая материнская плата позволит немного сэкономить.

Ещё один процессор, который может заинтересовать любителей экономии – это Core i5-12400F. Здесь вас ждёт 6 ядер, ну а в тестах он не будет уступать старому Core i7-10700K. Что любопытно, Core i5-12400F всё ещё выпускается и стоит столько же, как и Core i3-14100F. Многие эксперты отмечают, что последнее поколение процессоров Intel сильно переоценено, хотя реальных предпосылок к этому нет никаких. Core i5-12400F также имеет заблокированный множитель и больше подходит тем, у кого нет нужды собирать игровой компьютер с запасом прочности на 5 лет. Увы, но старый камень на такие рекорды уже не способен.

Пожалуй, с такой задачей может справиться Core i5-12600KF, но покупка такого процессора может выйти вам в копеечку. Многие зависит от того, планируете ли вы вообще камень разгонять. Мы вам советуем купить недорогую материнскую плату и сосредоточить внимание на видеокарте. Core i5-12600KF может раскрыть потенциал графического чипа за 60-70 тысяч рублей и достаточно быстрый из коробки. В случае, если пытаться процессор разгонять, то весь смысл экономии пропадает, поскольку вы потратите на ОЗУ и материнскую плату больше, чем получите в ходе буста тактовых частот.

Ещё один процессор, который часто рекомендуют для создания недорогого мощного ПК – это Core i7-12700KF. Он намного быстрее Core i7-10700K за счёт ключевых архитектурных изменений и перехода с 14-нм на 10-нм узел. Core i7-12700KF также принадлежит к первой серии процессоров, которые получили не только традиционные большие ядра, но и малые энергоэффектвные. Таковых здесь всего 4, ну а в более новых линейках градус безумия Intel достиг апогея. В пример можно привести Core i7-14700K. Давайте сравнивать: Core i7-12700KF имеет 8 больших и 4 малых ядер и всего 20 потоков, тогда как Core i7-14700K предлагает 8 больших и 12 малых ядер, что даёт нам 28 потоков. Core i7-12700KF может разгоняться до 5 ГГц, тогда как Core i7-14700K покоряются 5.6 ГГц. В играх разница межу процессорами не такая значительная, как на бумаге, а вот стоимость более нового камня почти на 20 тысяч рублей выше. Если сравнивать его с Core i7-10700K, то даже спустя 4 года он останется актуальным и сможет запускать требовательные новинки.

Наш обзор был бы неполным без процессоров AMD. Для бюджетного ПК вы можете рассмотреть Ryzen 5 5600. Он быстрее Core i3-12100F и немного уступает Core i5-12400F. При этом под такой камень подходит самая бюджетная материнская плата и недорогие линейки оперативной памяти. Эксперты пишут, что разгонный потенциал Ryzen 5 5600 сильно ограничен, но у владельцев недорогих системных блоков как правило нет времени на глупые эксперименты.

Если вы хотите получить всё и сразу, но заплатить за это как можно меньше денег, то самое время обратить внимание на Ryzen 7 5700X3D. Ничего быстрее за такую сумму купить нельзя, а сам камень ещё и быстрее Core i5-12600KF. Фанаты Intel напомнят, что камень AMD не обладает разгонным потенциалом. Если смотреть на этот вопрос здраво, то можно констатировать, что разгоном занимаются единицы, ну а Ryzen 7 5700X3D хорош с завода. Он работает на материнской плате с сокетом АМ4, ну а такого добра в рознице вы можете найти огромное количество по самым скромным ценам.

Ну и для прокачанных любителей высоких скоростей и дорогих процессоров есть Ryzen 7 7800X3D. Камень позволит потягаться в быстродействии с любыми флагманами Intel, но не имеет проблем с энергоэффективностью. Он не станет перегреваться или сбоить во время работы, обеспечивая стабильно высокие показатели в играх. Под такой процессор вам придётся купить оперативную память DDR5, ну а недавно мы рассматривали оптимальную сборку с Ryzen 7 7800X3D. Как уже было сказано выше, цены на компьютеры постоянно растут, а в итоге с учётом быстрой видеокарты придётся потратить 200 000 рублей. Такие деньги есть далеко не у всех, ну а это значит, что Ryzen 7 7800X3D остаётся заветной мечтой для большинства геймеров. Покупайте такой процессор, который вам нужен здесь и сейчас. Не всегда потенциал раскрывается, ведь Core i7-10700K смотрится хорошо только на фоне бюджетного Core i3-14100F. Если взять процессор более быстрый и не самый новый Core i5-12400F, то шарм 8-ядерного камня тут же улетучивается, впрочем, как и инвестиции энтузиастов, потративших огромные суммы на разгон.



