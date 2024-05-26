Многие наши читатели уже знают о том, что видеокарты за последние 3 поколения сильно подорожали. За флагманы просят в 2-3 раза дороже, чем было 6 лет назад, что сделало покупку мощного игрового компьютера для рядовых геймеров невозможной. Согласитесь, что потратить 270 тысяч только на одну видеокарту могут себе позволить единицы, тогда как все остальные вынуждены искать компромиссное решение. Увы, но и здесь всё очень плохо. Графические чипы, которые ещё недавно предлагались за 500 долларов, стоят сегодня от 800 долларов и дороже, а в российской рознице подаются за 100 000 рублей. Таким образом даже этот сегмент становится до большинства недостижимым, а в итоге массовый потребитель всё чаще смотрит в сторону середняков.

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Цены здесь остались на привычном уровне, впрочем, как и быстродействие. Обратите внимание на таблицу выше. Как видите, в результате перехода межу серией GeForce GTX 10 и GeForce RTX 20 производительность увеличилась на 79%. Следующее поколение принесло ещё 17%, ну а в ходе перехода на GeForce RTX 40 удалось добиться скромных 17%. Всё это соответствует серии GeForce хх60, но наблюдается в идеальных условиях, при подключении к самому быстрому процессору и скоростной оперативной памяти. Проблему нужно срочно решать, ведь требования к играм растут, тогда как видеокарты не способны обеспечить достаточно высокое быстродействие. То и дело выходят новинки, которые способны поставить в тупик даже видеокарты за 130 тысяч рублей, а ведь такие почти никто не покупает. Что же, если вы не можете прожить без блокбастеров нового поколения, то вам придётся купить мощную видеокарту, тогда как все остальные могут отделаться скромными инвестициями.

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Сегодня мы рассмотрим сборку игрового компьютера, которая подходит для Dota 2 и Counter-Strike 2. На самом деле список игр, которые вы сможете запускать, намного выше, но в данном случае мы ограничимся только этими тайтлами. Как известно, они пользуются огромной популярностью и включают сообщества из миллионов геймеров. Начнём с процессора. На самом деле вы могли бы собрать ПК на базе любого актуального камня, но мы попытаемся подобрать максимально дешёвые комплектующие, которые позволят тянуть обе игры на приемлемых настройках графики. Таким образом остановимся на Ryzen 5 5600G, который не только предлагает приличное быстродействие, но и содержит встроенную видеокарту. Как мы уже писали выше, сегодня видеокарты стоят дорого, а в итоге игровая модель может продаваться за 40 тысяч и дороже. Интегрированный графический чип не такой быстрый, но для указанных выше игр он отлично подходит. Ryzen 5 5600G содержит 6 ядер и легко справится с любыми задачами, которые придут в голову владельцу компьютера. Он не требовательный и считается одним из самых экономных на рынке.

Под такой процессор нам не понадобится дорогая материнская плата, поэтому остановимся на GIGABYTE B550M DS3H. Диванные эксперты нашего сайта обязательно назовут вам 10 причин, почему данную материнскую плату ни в коем случае нельзя покупать. Что же, у нас есть всего несколько причин «за», но в данном случае они кажутся более убедительными. Прежде всего мы планируем собрать бюджетный игровой компьютер, а значит хотим сэкономить. Добавим, что плата производства GIGABYTE обладает всеми современными интерфейсами, включая М.2, а требования нашего процессора настолько низкие, что ничего мощнее не понадобится. Сборка не подходит для дальнейшего апгрейда, ну а это единственный значимый минус, который вообще стоит учитывать. В данном случае выбор небольшой, ведь более перспективный компьютер будет вам стоить как минимум в 2 раза дороже.

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Поскольку мы имеем дело с бюджетной сборкой, то нет никакого смысла инвестировать в скоростную оперативную память. Две линейки по 8 Гб Kingston FURY Beast справятся с поставленными задачами на отлично и стоят вполне недорого. Если бы вы решили собрать игровой ПК не полгода раньше, то могли бы на ОЗУ немного сэкономить, ну а за последнее время в данном сегменте наблюдается рост цен. 16 Гб для Dota 2 и Counter-Strike 2 хватит с головой, а переплачивать за 32 Гб могут только те, у кого есть лишние 5 тысяч рублей. Поскольку экономная сборка должна быть экономной (уж простите за каламбур), то совершать такие сомнительные действия мы вам не рекомендуем.

А вот на твердотельный накопитель придётся немного потратиться. Kingston NV2 стоит больше 8400 рублей и предлагает 1 Тб свободного пространства. С таким количеством памяти вы смело закачаете внутрь Dota 2 и Counter-Strike 2, а после останется ещё место для старой классики. SSD обеспечивает скорость чтения на уровне 3500 МБ/с и записи – до 2100 МБ/с. Это намного больше, чем вам может понадобиться, поэтому смотреть в сторону более дорогих и быстрых накопителей нет никакого смысла. Многочисленные тесты доказывают, что пиковые скоростные показатели современных SSD практически не оказывают никакого влияния на работу игр. Чтобы уровни грузились быстрее, вам понадобится процессор за 50 тысяч рублей и видеокарта за 130 тысяч, но в данном случае мы добьёмся максимально возможных скоростных показателей.

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Если подумать, то для стабильной работы нашей сборки хватит блока питания на 400 Вт, но мы остановимся на DEEPCOOL PK600D. Всё дело в том, что сегодня стоимость его кажется нам крайне привлекательной, ну а дополнительный потенциал никогда не помешает. Если в будущем вам захочется поставить отдельную видеокарту, то с этим не будет никаких сложностей, ведь блок питания вытянет даже графические чипы за 60 тысяч рублей. Большую часть времени DEEPCOOL PK600D будет работать бесшумно, ведь запас по мощности настолько большой, что превышает любые требования указанных выше комплектующих. Кстати, блок питания поддерживает стандарт энергосбережения 80 PLUS Bronze, а значит перед нами не только недорогой, но и качественный продукт от известного бренда.

Всё это прекрасно разместится в корпусе производства AeroCool. Все наши комплектующие небольшого размера, что позволяет использовать системный блок форм-фактора Minitower. При этом низкая цена никак не влияет на качество, ведь свободного места внутри больше, чем достаточно. Есть все необходимые выходы на тыльной панели, ну а наличие трёх встроенных кулеров позволит не беспокоиться о перегреве даже если окна вашего стола выходят на солнечную сторону. На самом деле греться наша сборка не будет, но дополнительный отвод тепла не помешает. Если вас сильно раздражают огни на вашем системном блоке, то в настройках можно отключить подсветку кулеров. В остальном перед вами самый обычный корпус, который предлагает намного больше, чем может показаться на первый взгляд.

Если подсчитать все комплектующие, которые мы добавили в нашу сборку, то выходит около 40 тысяч рублей. Учтите, что только одна видеокарта GeForce RTX 4060 может стоить дороже, а ведь владелец нашего компьютера ещё и сможет играть в популярные тайтлы. Как уже было сказано выше, запустить требовательные новинки нет никакой возможности, но Dota 2 и Counter-Strike 2 наш ПК потянет без проблем. Ну а если вы считаете, что вам всё же требуется отдельная видеокарта, то можно обратить внимание на GeForce RTX 3050. Это урезанная версия производства Palit, которая получила посредственную систему охлаждения и всего 6 Гб видеопамяти. Здесь присутствует 96-битная шина, а в целом потенциал у данной видеокарты сильно ограничен. Всё так, но подобные минусы с лихвой компенсируется выгодной стоимостью. Сегодня купить эту модель GeForce RTX 3050 вы можете за 20 тысяч рублей, а это очень хорошее предложение. Видеокарта не позволит вам запускать новинки в 2К, но идеально подходит для народного разрешения. В 1080р можно получать в большинстве игр больше 60 кадров в секунду, а при необходимости нет причин игнорировать технологию масштабирования. DLSS 2.0 немного снижает качество картинки, но гарантирует вам стабильно высокий фрамрейт и существенно увеличивает жизненный цикл видеокарты. В качестве бюджетной сборки для запуска Dota 2 и Counter-Strike 2 мы всё же рекомендуем вам компьютер за 40 тысяч рублей, но ничего не мешает нашим читателям изменить любой из компонентов на своё усмотрение. Руководствуйтесь простыми законами логики, ведь нет никакого смысла покупать мощную видеокарту, если процессор устарел и не сможет раскрыть потенциал графического чипа.