Инвесторы потратили огромные суммы на строительство солнечных станций, но избыток электричества в дневные часы приводит к невозможности окупить инвестиции, ведь стоимость 1 кВт*ч при данном способе добычи в разы превышает традиционные источники

Согласно отчёту Международного общества солнечной энергии (ISES), за последние 10 лет на мировом рынке энергетики произошли значительные изменения, оставшиеся в тени политических конфликтов и социальных кризисов. Так, за этот период времени были совершены огромные инвестиции в возобновляемую энергию. Активнее всего развивались фермы по выработке солнечной энергии, совокупные вырабатываемые мощности которых выросли в 10 раз (22% в год). По итогам 2023 года человечество генерировало 1500 ТВт*ч солнечной энергии, а аналитики полагают, что данная тенденция будет продолжена. На этом фоне выработка энергии с помощью более традиционных способов растёт незначительно, а темпы не превышают статистическую погрешность. Традиционно лидерами отрасли являются европейские страны, а ниже вы можете изучить несколько любопытных графиков на эту тему.

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Обыватели воспринимают эту информацию в качестве очевидной победы европейского образа жизни, но никогда не выходя за рамки скромных фактов. Ну а мы копнём немного глубже, ведь существуют проблемы, с которыми владельцам солнечных ферм пока справиться не удаётся. Любопытными данными поделились авторы издания Businessinsider. Сообщается, что в Германии сильно увлеклись вопросом энергетической безопасности, а в результате получили неожиданный результат. Согласно официальным данным, на конец 2023 года солнечная генерация энергии в Германии достигла показателя 81.7 ГВт*ч. Это почти в 2 раза больше, чем было в 2022 году и в 9 раз превышает мощности солнечных станций в 2018. «Зелёная» политика даёт свои плоды, вот только результат кажется крупным успехом только на первый взгляд. Всё дело в том, что потребности страны в пиковые часы не превышают 52.2 ГВт*ч, а значит в ФРГ формируются значительные излишки, которые просто некуда девать. Количество свободной энергии намного превосходит потребности населения и местных предприятий, но долгое время бизнесмены не готовы были идти на снижение стоимости за 1 кВт*ч.

Похоже, с ростом конкуренции на рынке, выбора у владельцев солнечных ферм не осталось. В Businessinsider указывается, что весной положение ухудшилось, ведь население стало потреблять меньше. При этом солнечных дней стало больше, а значит мощности генерации растут. Днём, когда выработка энергии максимальная, владельцам станций приходится резко снижать цены. Так, если вечером они могут получать за 1 МВт*ч (1000 кВт*ч) 70.6 евро, то в дневное время только 9.1 евро. Как уже было сказано выше, в этот момент мощности для генерации энергии максимальные, а в итоге Германии приходится продавать излишки соседям по бросовым ценам. Уже сегодня разница между дневной и вечерней стоимостью за 1 кВт*ч достигает 90%, ну а в будущем цифры станут ещё более удручающими. Аналитики замечают, что инвесторы в Германии продолжают закупать оборудование для размещения солнечных станций, а в 2024 году мы увидим очередной рекорд выработки электричества. Сложность состоит в том, что обычно бизнес-план создаётся на 3-5 лет, ну а в подобные документы закладывается средняя стоимость за 1 кВт*ч, которая в разы выше, чем сегодня получают производители.

Владельцы ферм уже заговорили о государственном субсидировании, ведь даже при цене в 0.7 евро за 1 кВт*ч отбить инвестиции не так просто. Что любопытно, средняя стоимость электричества в Германии для потребителей не превышает 0.5 евро за 1 кВт*ч (учитывая стоимость энергии и услуги доставки), а значит оставшиеся 0.2 евро – это плата за «зелёную» энергетику со стороны правительства, лоббисты которой парализовали все остальные энергетические отрасли в Германии. Эксперты говорят об очередном кризисе, ведь уже совсем скоро бизнес прекратит строить новые станции по выработке солнечной энергии. Эксперты полагают, что бизнесу стоило бы сосредоточить свои усилия на закупке аккумуляторов, вот только такие расходы себе производители электричества позволить не могут. Очень часто жизненный цикл аккумулятора не превышает 10 лет, а стоимость его путём продажи энергии государству отбить невозможно. Единственное логичное решение, которое сегодня видят специалисты, заключается в постепенном росте стоимости электричества для населения и предприятий.

Вот только власти и без того тратят на субсидирование отрасли значительные суммы, ну а обычные люди не будут рады увеличению расходов. Эксперты констатируют, что Германия слишком быстро отказалась от традиционных способов генерации электричества. Стоимость 1 кВт*ч на атомных и газовых станциях на порядок ниже, чем просят владельцы солнечных ферм, но решения данной проблемы пока нет. Власти не готовы повышать цены для населения, тогда как бизнес не может окупить гигантские инвестиции. Отрасль становится всё менее привлекательной и перестала приносить гигантские прибыли тем, кто пришёл сюда в первых рядах. Можно сделать вывод, что активные апологеты «зелёной» политики просто не подумали об окупаемости чистой энергетики, ну а сегодня платить за все эти ошибки никто не готов. Давление на бюджет и без того превышает все допустимые показатели, но без своевременного решения отрасль ждёт упадок. Требуется постоянно обновлять оборудование, поскольку срок службы солнечных панелей не превышает 10 лет, а при текущих ценах за электричество достичь окупаемости нет никакой возможности.