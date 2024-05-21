Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В Европе заявили о скорой победе над атомной энергетикой и переходе на солнечную энергию к 2042 году
Приводится целый ряд красивых цифр, а аналитики совершенно игнорируют последствия для европейской экономики.

Уже много десятилетий человечество обеспокоено антропогенным влиянием на глобальное потепление. Мы генерируем колоссальные выбросы, которые приводят к негативным последствиям для природы. Ведущие экологи бьют тревогу, но избранная тактика у многих учёных вызывает удивление. По данным специалистов, человечество генерирует крошечную долю выбросов парниковых газов и не способно оказать влияние на изменения климата. А вот попытаться ограничить выбросы пластика – это вполне реальная задача. Кроме того, требуется очистить мировой океан от огромных залежей пластика и другого бытового мусора. В некоторых регионах мира существуют целые острова дрейфующего пластика, но «зелёные» с неохотой обращают внимание на подобные проблемы. Вместо этого во главу угла ставится отказ от углеводородов, а нужные инициативы активно лоббируются. 

реклама

Ещё в 2011 году на европейской конференции было сказано, что уже к 2035 году атомная энергетика прекратит своё существование. Экологи пришли во власть и начали приводить план очистки Европы от опасных станций в жизнь. В итоге Германия столкнулась с дефицитом энергетики, а Франция два десятилетия не вводила в строй атомные реакторы. Ситуация патовая, ведь взять нужное количество энергии больше негде, а в итоге приходится вводить в строй угольные электростанции. Газ активно сжигается для генерации тепла и электричества, но европейские экологи полны оптимизма. На этот раз порадовать апологетов партии «Зелёных» решили представители Международного общества солнечной энергии (ISES). Там приводят статистику, свидетельствующую о скором отказе от вредных атомных электростанций в пользу возобновляемой энергии. Оказывается, за 10 лет человечество ровно в 10 раз увеличило генерацию солнечной энергии. В настоящее время в мире ежегодно производится около 1500 ТВт*ч электричества, тогда как темпы прироста ветрогенераторов немного скромнее. За 10 лет мощности генерации увеличились в 2 раза, достигнув 2300 ТВт*ч. Таким образом солнечная энергетика демонстрирует прирост около 22% в год, тогда как ветряки не больше 11% в год. В то же время рост атомной и гидроэнергетики практически остановился и не превышает 1% в год. Показатели газовой энергетики выше, но и здесь 3% в год не делают погоды. 

Прирост различных видов генерации энергии в год

И вот здесь начинается самое интересное. Аналитики ISES подсчитали, что такими темпами возобновляемые источники энергетики уже к 2042 году будут генерировать 100 000 ТВт*ч в год, что достаточно для покрытия всех потребностей мировой экономики. В это же время смысла от эксплуатации атомных станций больше не будет, а угольная промышленность и вовсе умрёт, впрочем, как и газовая. На первый взгляд цифры в полной мере отражают картину происходящих изменений, но за красивыми отчётами стоит суровая реальность. Есть все основания полагать, что прогнозам не суждено сбыться, поскольку на пути стоит целый ряд непреодолимых препятствий. Прежде всего выясняется, что большая часть стран, которые наращивают темпы генерации солнечной и ветровой энергии, располагается в Европе. Ну а здесь климат далёк о того, чтобы полностью полагаться на подобные ресурсы. Долгая зима приводит к тому, что солнечные панели полгода работают на минимуме своих возможностей, ну а особенности климата не позволяют выдавать стабильно высокие показатели для ветрогенераторов. Специалисты отмечают, что окупаемость ветряков в Европе оказалась намного ниже ожиданий инвесторов, но особенно сложно с возобновляемыми источниками в Австралии и США. 

Производство солнечной и ветровой энергии на душу населения

Обе этих страны пока входят в число лидеров, но местные власти всё больше разочаровываются в избранном экологами подходе. К примеру, в Австралии находятся самые крупные кладбища отработанных солнечных панелей. Утилизировать всё это некому, а в итоге наблюдается стремительный рост загрязнения окружающей среды. Последствия массового перехода на солнечную энергетику в Австралии придётся устранять ещё много десятилетий, но всё это по каким-то причинам не попадает на главные страницы местных изданий. Интересные события происходят в и США. Жители северных штатов выяснили, что солнечные батареи зимой постоянно заметает снегом, а лопасти ветряков то и дело покрываются толстым слоем льда. Аварийные команды не справляются с большим количеством вызовов, а обледенение приводит к выходу дорогостоящего оборудования из строя. Не лишним будет напомнить, что не так давно прибрежная солнечная электростанция в США и вовсе была уничтожена в ходе разбушевавшегося шторма. 

Эксперты полагают, что уже совсем скоро генерация солнечной и ветровой энергии достигнет своего пика. Огромное количество людей приобрело солнечные панели на пике популярности, но столкнулось с крайне высокими расходами и нулевой окупаемостью. Бытовая солнечная станция вместе с панелями и аккумулятором способна окупиться за 20-50 лет в зависимости от региона. К тому времени, как инвестиция начнёт выходить в плюс, появятся более эффективные технологии. Ну а пока владелец будет считать затраты аккумулятор выйдет из строя. Ну а это как минимум половина стоимости всей станции, окупить которую так и не получится. Солнечные панели имеют массу плюсов и хороши там, где нет доступа к традиционным способам генерации электричества. Вот только в какой-то момент некомпетентные политики взяли на себя слишком много, что уже привело к самым неожиданным последствиям. Останавливаться на полпути никто не намерен, ну а затраты на возведение новых станций будут продолжать расти. При этом подобные установки ставятся на местах сельскохозяйственных угодий, ведь свободной земли не так много. Добавим, что власти Франции сегодня отлично понимают, что сделали верный выбор, когда не отказались от атомных станций вместе с остальными европейцами. Форсировать строительство новых станций хотят и в США, ну а на этом фоне в выгодном положении оказывается Росатом. Российские специалисты могут получить массу новых контрактов по всему миру, ведь политики уже начали осознавать несостоятельность мифа о солнечной и ветровой энергетике. Ключевые игроки будут предпринимать всё больше усилий по добыче урана, а недавние события в Нигере открывают перед Россией широкие возможности. Рано или поздно в Европе осознают, что не способны окупить инвестиции, вложенные в солнечную и ветровую генерацию, но пока власти движутся курсом, проложенным партией «Зелёных».

#аналитика #технологии #солнечная энергия #ветрогенераторы #ветровая энергия
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские подразделения начали ещё одно наступление на Харьковском направлении
3
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE близится к завершению
3
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
4
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
8
В Новосибирске построят пятый автомобильный мост через Обь к 2030 году
3
В ВСУ начали использовать "матку" fpv-дронов, выполняющую функцию наводчика и носителя "птиц"
1
Складной смартфон Moto Razr (2024) получит ряд заметных изменений
+
Спутниковый интернет Starlink официально запущен в Индонезии
+
Astronomy.com: В образце астероида обнаружены новые породы
2
Покупатели российского ПО стали получать многомиллионные иски от их разработчиков за использование нелицензионного софта
6
В сети появилось видео распаковки POCO F6 Pro
2
В Казани проведут уникальную инженерную операцию по перемещению Шуховских башен
2
Место для постройки высокотехнологичной судостроительной верфи в РФ выберут до конца текущего года
+
Компания Blue Origin отправила туристов в космос 19 мая
+
Игра Total War: Star Wars готовится к выходу
1
В Норвегии возвели энергоэффективный асимметричный небоскрёб
3
В продажу поступил USB-накопитель со сроком службы 200 лет
1
NASA разрабатывает реактивный двигатель для первого гибридно-электрического авиалайнера
+
Intel Core i9-11900K с DDR4 установил новый мировой рекорд, обогнав Core i9-14900KS с памятью DDR5
2
Медведев сделал ряд жёстких заявлений касательно Зеленского и возможных мирных переговоров по Украине
5

Популярные статьи

8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
24
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
25
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
2
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
6
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
3
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
5
Американские инвесторы скупают акции технокомпаний Китая и сбрасывают активы техногигантов США
+
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
10
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
20

Сейчас обсуждают

Ссу на рекламистов
14:08
Пись-пись на лицо рекламопрошмандовке.Ребят поддержите
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
Шава на Коммунистической
14:07
Чумба в очередной раз показал, кто тут dungeon master, а кто fucking slaves.
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
Артём Николаев
14:05
Они дешевле раз так в 10, а масшабирование нужно решать софтом, площадь материнки в любом случае ограничена. К слову, у меня диплом был - вычислительный кластер для видеообработки на базе компьютерно...
AMD Ryzen 7 7800X3D продается в 13 раз лучше Intel Core i7-14700K
Артём Николаев
14:02
А помните как говорили, что надо выгнать всю иностранщину, вот тогда заживём, а наши разрабы самые гениальные и самые добрые? Вон каждая первая компухтерная игрушка как защищена, не то что Ораклы-Лину...
Покупатели российского ПО стали получать многомиллионные иски от их разработчиков за использование нелицензионного софта
Артём Николаев
13:59
Ну так владельцы бизнеса в те времена и поднялись. А всяким зумерам советуют сходить в армию или отсидеть в тюрьме "чтобы мужиками стать". В противном случае чемодан-вокзал-Израиль, а лучше на СВО. И ...
Покупатели российского ПО стали получать многомиллионные иски от их разработчиков за использование нелицензионного софта
Obscury
13:55
Правильно учит. Дебильные заголовки типа в сша считают, что Украина уже проиграла. Открываешь, а там высер какого-нибудь фрика типа Скотта Риттера.
В Германии верят, что перехват натовской ПВО российских ракет над Украиной не приведёт к военному столкновению с РФ
Alt Irony
13:54
А почему у нас отношение к масштабированию как к статистическим данным? Условно, любой китайский ноунейм выдаст какие-нибудь 20 ФПС, но мы не получим 100 ФПС от 5 устройств. Тут чем выше, тем сложнее ...
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
Артём Николаев
13:53
Вымирание полезно, освобождают природу для англосаксов и иудеев.
Украинская журналистка удивилась пустующим улицам Киева после закона о мобилизации
Артём Николаев
13:52
В день
Зеленский: Украине необходимо минимум 120−130 истребителей F-16 для защиты воздушного пространства
Obscury
13:49
Вот тут согласен. Это уже не воровство, а трофейные копии. Тут нужно принципиальностью отвечать на принципиальность.
Исследование: более 70 % российских игроков стали пиратами, но их вины в этом нет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем