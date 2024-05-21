Приводится целый ряд красивых цифр, а аналитики совершенно игнорируют последствия для европейской экономики.

Уже много десятилетий человечество обеспокоено антропогенным влиянием на глобальное потепление. Мы генерируем колоссальные выбросы, которые приводят к негативным последствиям для природы. Ведущие экологи бьют тревогу, но избранная тактика у многих учёных вызывает удивление. По данным специалистов, человечество генерирует крошечную долю выбросов парниковых газов и не способно оказать влияние на изменения климата. А вот попытаться ограничить выбросы пластика – это вполне реальная задача. Кроме того, требуется очистить мировой океан от огромных залежей пластика и другого бытового мусора. В некоторых регионах мира существуют целые острова дрейфующего пластика, но «зелёные» с неохотой обращают внимание на подобные проблемы. Вместо этого во главу угла ставится отказ от углеводородов, а нужные инициативы активно лоббируются.

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Ещё в 2011 году на европейской конференции было сказано, что уже к 2035 году атомная энергетика прекратит своё существование. Экологи пришли во власть и начали приводить план очистки Европы от опасных станций в жизнь. В итоге Германия столкнулась с дефицитом энергетики, а Франция два десятилетия не вводила в строй атомные реакторы. Ситуация патовая, ведь взять нужное количество энергии больше негде, а в итоге приходится вводить в строй угольные электростанции. Газ активно сжигается для генерации тепла и электричества, но европейские экологи полны оптимизма. На этот раз порадовать апологетов партии «Зелёных» решили представители Международного общества солнечной энергии (ISES). Там приводят статистику, свидетельствующую о скором отказе от вредных атомных электростанций в пользу возобновляемой энергии. Оказывается, за 10 лет человечество ровно в 10 раз увеличило генерацию солнечной энергии. В настоящее время в мире ежегодно производится около 1500 ТВт*ч электричества, тогда как темпы прироста ветрогенераторов немного скромнее. За 10 лет мощности генерации увеличились в 2 раза, достигнув 2300 ТВт*ч. Таким образом солнечная энергетика демонстрирует прирост около 22% в год, тогда как ветряки не больше 11% в год. В то же время рост атомной и гидроэнергетики практически остановился и не превышает 1% в год. Показатели газовой энергетики выше, но и здесь 3% в год не делают погоды.

Прирост различных видов генерации энергии в год

И вот здесь начинается самое интересное. Аналитики ISES подсчитали, что такими темпами возобновляемые источники энергетики уже к 2042 году будут генерировать 100 000 ТВт*ч в год, что достаточно для покрытия всех потребностей мировой экономики. В это же время смысла от эксплуатации атомных станций больше не будет, а угольная промышленность и вовсе умрёт, впрочем, как и газовая. На первый взгляд цифры в полной мере отражают картину происходящих изменений, но за красивыми отчётами стоит суровая реальность. Есть все основания полагать, что прогнозам не суждено сбыться, поскольку на пути стоит целый ряд непреодолимых препятствий. Прежде всего выясняется, что большая часть стран, которые наращивают темпы генерации солнечной и ветровой энергии, располагается в Европе. Ну а здесь климат далёк о того, чтобы полностью полагаться на подобные ресурсы. Долгая зима приводит к тому, что солнечные панели полгода работают на минимуме своих возможностей, ну а особенности климата не позволяют выдавать стабильно высокие показатели для ветрогенераторов. Специалисты отмечают, что окупаемость ветряков в Европе оказалась намного ниже ожиданий инвесторов, но особенно сложно с возобновляемыми источниками в Австралии и США.

Производство солнечной и ветровой энергии на душу населения



Обе этих страны пока входят в число лидеров, но местные власти всё больше разочаровываются в избранном экологами подходе. К примеру, в Австралии находятся самые крупные кладбища отработанных солнечных панелей. Утилизировать всё это некому, а в итоге наблюдается стремительный рост загрязнения окружающей среды. Последствия массового перехода на солнечную энергетику в Австралии придётся устранять ещё много десятилетий, но всё это по каким-то причинам не попадает на главные страницы местных изданий. Интересные события происходят в и США. Жители северных штатов выяснили, что солнечные батареи зимой постоянно заметает снегом, а лопасти ветряков то и дело покрываются толстым слоем льда. Аварийные команды не справляются с большим количеством вызовов, а обледенение приводит к выходу дорогостоящего оборудования из строя. Не лишним будет напомнить, что не так давно прибрежная солнечная электростанция в США и вовсе была уничтожена в ходе разбушевавшегося шторма.

Эксперты полагают, что уже совсем скоро генерация солнечной и ветровой энергии достигнет своего пика. Огромное количество людей приобрело солнечные панели на пике популярности, но столкнулось с крайне высокими расходами и нулевой окупаемостью. Бытовая солнечная станция вместе с панелями и аккумулятором способна окупиться за 20-50 лет в зависимости от региона. К тому времени, как инвестиция начнёт выходить в плюс, появятся более эффективные технологии. Ну а пока владелец будет считать затраты аккумулятор выйдет из строя. Ну а это как минимум половина стоимости всей станции, окупить которую так и не получится. Солнечные панели имеют массу плюсов и хороши там, где нет доступа к традиционным способам генерации электричества. Вот только в какой-то момент некомпетентные политики взяли на себя слишком много, что уже привело к самым неожиданным последствиям. Останавливаться на полпути никто не намерен, ну а затраты на возведение новых станций будут продолжать расти. При этом подобные установки ставятся на местах сельскохозяйственных угодий, ведь свободной земли не так много. Добавим, что власти Франции сегодня отлично понимают, что сделали верный выбор, когда не отказались от атомных станций вместе с остальными европейцами. Форсировать строительство новых станций хотят и в США, ну а на этом фоне в выгодном положении оказывается Росатом. Российские специалисты могут получить массу новых контрактов по всему миру, ведь политики уже начали осознавать несостоятельность мифа о солнечной и ветровой энергетике. Ключевые игроки будут предпринимать всё больше усилий по добыче урана, а недавние события в Нигере открывают перед Россией широкие возможности. Рано или поздно в Европе осознают, что не способны окупить инвестиции, вложенные в солнечную и ветровую генерацию, но пока власти движутся курсом, проложенным партией «Зелёных».