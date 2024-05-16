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Bublik1
Microsoft заблокирует обновления браузера Edge на процессорах без поддержки SSE3 под Windows 10
Эксперты полагают, что такое решение окажет негативное влияние на рыночную долю Edge

Ходят слухи, что Microsoft активно лоббирует интересы производителей компьютерной техники. Сложно сказать, кто и сколько платит Софтверному гиганту, но сегодня очевидно, что решения руководства американской компании направлены на принуждение пользователей покупать новые компьютеры. До того момента, как в продажу поступила Windows 11, требования к компьютерам росли крайне медленно. Для Windows 10 годится одноядерный процессор и 1 Гб оперативной памяти. Существуют кастомные версии, способные функционировать и на менее мощном железе, что позволяет энтузиастам и крупным компаниям разворачивать полноценные рабочие станции на базе бюджетного оборудования. Переход на Windows 11 принёс целый ряд сюрпризов, ведь теперь без 4 Гб оперативной памяти не обойтись. Кроме того, потребуется ещё и процессор с поддержкой определённых технологий, созданный не ранее 2018 года. Именно с подобными требованиями связан вялый интерес к новой операционной системе. 

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Рядовые пользователи более охотно устанавливают Windows 11, а особенно активны геймеры, немалая часть из которых готова инвестировать в железо значительные суммы. Что до крупного бизнеса, то здесь царит полный штиль. Судя по всему, делать выбор всё же придётся, ведь жизненный цикл Windows 10 завершается в 2025 году. Осенью следующего года заработает программа, которая позволит продлить срок получения обновлений безопасности на два года. За доступ к такой возможности придётся заплатить, но это намного выгоднее, чем закупать тысячи компьютеров и переводить на новую ОС всё программное обеспечение. Как уже было сказано выше, делать выбор всё равно придётся, поскольку поддержка Windows 10 не будет вечной, но есть все основания полагать, что многие крупные компании начнут переход намного раньше, чем планировали. Причина в очередном спорном решении со стороны Microsoft. Руководство Софтверного гиганта планомерно наступает на владельцев старых компьютеров, а на этот раз под ударом те, кто не менял процессор 15 лет. 

Согласно данным Neowin, уже совсем скоро браузер Edge обновится до версии 126, которая станет финальной для тех, у кого нет на процессорах поддержки инструкций SSE3. Релиз 126 версии браузера состоится примерно через месяц, ну а после этого у владельцев старых компьютеров начнутся проблемы. Первое время ничего заметно не будет, но уже совсем скоро некоторые сайты начнут отображаться с ошибками. Часть ресурсов и вовсе будет заблокирована, тогда как другие перестанут показывать только определённый контент. Проблемы будут заметны с фотографиями и другими мультимедийными файлами, а со временем количество ошибок сделает сёрфинг в интернете неудобным. Эксперты также обращают внимание на уязвимости, которые могут появиться в браузере. Поскольку выход обновлений будет прекращён, то пользоваться Edge станет небезопасно. В целом, в действиях Microsoft нет ничего нового. Мы уже не раз видели, как браузеры перестают обновляться на старых операционных системах. Такая участь постигла Windows ХТ, а после и Windows 7, где уже давно недоступны актуальные версии популярных браузеров. 

Вот только раньше подобные действия были направлены именно на устаревающие операционные системы, жизненный цикл которых официально подходил к концу, а на этот раз пострадают пользователи Windows 10. В требованиях к этой операционной системе нет никаких ограничений для процессоров без поддержки инструкций SSE3, а решение Microsoft уже вызвало недовольство у пользователей. Эксперты полагают, что действия Софтверного гиганта приведут к неожиданным результатам. В последнее время американская компания предпринимала массу усилий с целью популяризации своего браузера. Он поставляется вместе с ОС и не удаляется даже при помощи стороннего программного обеспечения. В настоящее время рыночная доля Edge в мире не превышает 5.21%, но сомнительное решение Microsoft может привести к тому, что ещё больше пользователей откажутся от его использования. Какой смысл работать на браузере без обновлений безопасности, если в свободном доступе находится Chrome?

Не исключено, что к концу текущего года доля Edge окажется ещё меньше, чем сегодня, ну а в происходящем Microsoft может только собственные сомнительные решения. Эксперты полагают, что со временем отказаться от поддержки старых процессоров может и Google. Это существенно осложнит пользователям жизнь, но не сможет окончательно вынудить перейти на более современное железо. Всё дело в том, что сегодня в сети есть несколько интересных браузеров, основанных на популярном движке Chromium. Некоторые из них обеспечивают отличный функционал и выпускают обновления безопасности даже для Windows ХР и Windows 7. Обойдёмся без примеров, ведь всю эту информацию вы можете найти в интернете. 

#microsoft #windows 10 #edge
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