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Bublik1
NVIDIA планирует вернуться на рынок игровых приставок с новым графическим чипом серии Blackwell
Ожидается, что впервые новая архитектура будет доступна на следующем поколении консоли Nintendo

Сегодня на рынке игровых приставок царит штиль. Microsoft и Sony закупают железо у AMD и не планируют менять поставщика. Уже совсем скоро появится обновлённая PlayStation 5 Pro, которая предложит высокую производительность по разумной стоимости. Ожидается, что это окажет позитивное влияние на продажи консоли, поскольку в настоящее время японская компания сталкивается с проблемами и не способна уложиться в собственные планы. Инсайдеры пока не готовы говорить о приставках следующего поколения, но уверены, что именно AMD останется основным поставщиком компонентов. В ближайшие годы красные готовятся совершить настоящую технологическую революцию, обеспечив для мобильной графики уровень настольных видеокарт среднего ценового сегмента. Насколько всё это соответствует реальности, покажет время, ведь пока добиться высоких результатов AMD не удаётся. И всё же рынок консолей не огранивается только продуктами Microsoft и Sony, а лучше всего продаётся Nintendo Switch. 

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Удивительно, но с момента релиза консоль разошлась тиражом свыше 141 миллиона единиц и продолжает пользоваться огромным спросом. Геймеры разбирают игры, а экосистема демонстрирует высокую устойчивость. Релиз приставки следующего поколения намечен на ближайшие годы, ну а до недавнего времени было неясно, кто выступит в качестве основного поставщика компонентов. Как оказалось, гибридный процессор будет создан общими усилиями NVIDIA и MediaTek. Первая возьмёт на себя графическую составляющую, обеспечив значительный прирост быстродействия по сравнению с текущей версией. Что до MediaTek, то тайваньская компания отлично справляется с выпуском высокопроизводительных и энергоэффектвиных процессоров на базе архитектуры ARM. 

Инсайдеры пишут, что возвращение NVIDIA на рынок консолей может быть триумфальным, поскольку новая архитектура Blackwell представляет собой значительный скачок в технологическом плане. Графические чипы будут созданы на базе 3-нм узла, а мобильная версия предлагает отличную скорость и низкое потребление энергии. Не исключено, что NVIDIA и MediaTek захотят предложить такой продукт всем заинтересованным лицам, а в результате количество производителей игровых консолей может увеличиться. Есть мнение, что процессор MediaTek со встроенной графикой NVIDIA окажется слишком дорогим, но пока точных данных на этот счёт нет. Учитывая тот факт, что за Nintendo Switch просят 300 долларов, следующая версия не будет дороже, чем стоят игровые консоли текущего поколения конкурентов. Ну а поскольку Nintendo не занимается субсидированием приставок, то цена компонентов будет ощутимо ниже, конечной стоимости консоли. 

Напомним, рынок игровых приставок не ограничивается только указанными тремя компаниями. Уже несколько лет закрепиться в новом для себя сегменте пытается Valve. Владелец магазина Steam выпустил приставку Steam Deck, которая пользуется высоким успехом среди геймеров. В данном случае проблема лишь в контенте, ведь в отличие от PlayStation, Steam Deck никаких эксклюзивов не предлагает. Есть и другие игроки, которые используют мобильные версии процессоров AMD с мощной графикой. Все подобные консоли работают на базе операционной системы Windows 11 и позволяют запускать даже требовательные новинки. Приставки похожи на большие смартфоны и стоят свыше 800 долларов. Учитывая специфический форм-фактор и высокую цену спрос на подобные гаджеты остаётся стабильно низким. 

#nvidia #nintendo #игровые приставки #blackwell
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