Пока доказать ни одну из подобных теорий о форме Вселенной физикам не удалось.

С тех пор как Альберт Эйнштейн представил концепцию того, что пространство и время могут быть искривлены и деформированы, подобно старому матрасу в дешёвом отеле, космологи всего мира задаются одним и тем же вопросом: на что похожа наша Вселенная? Этот вопрос открывает дверь в мир фундаментальных научных исследований, затрагивающих самые глубокие аспекты космоса. Когда речь заходит о форме Вселенной, мы занимаемся не только академическим упражнением, но и исследованием структуры, происхождения и эволюции видимого космоса. Именно в этом контексте группа космологов, объединившихся под именем COMPACT Collaboration, предприняла амбициозное путешествие, пытаясь изучить реликтовое свечение, оставшееся после Большого взрыва. Ну а результаты анализа не только поражают, но и заставляют задуматься, ведь выводы противоречат общепринятым теориям. В ходе исследования выяснилось, что наша Вселенная может иметь форму, которая далека от привычных нам представлений и трудна для восприятия без понимания сложных физических законов.

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Не исключено, что Вселенная похожа на гигантскую пиццу, вечно изогнутую в пространстве и времени, с примесями галактического пеперони и загадочной тёмной материи. Или, может быть она похожа на пончик, в котором петли времени образуют необычные пространственные узоры. Это может быть котлета или фрикаделька, изгибающейся в обратном направлении, пока оба края не соединяться друг с другом. Международная группа космологов COMPACT Collaboration пришла к захватывающему выводу: ничто в законах природы не исключает такую форму космического ландшафта. Поскольку извилистый космический пончик не является достоверным математическим термином, исследователи предпочитают использовать термин «3-тор». Таким образом если представить себе космический корабль, который летит со скоростью света в одну сторону, то рано или поздно он вернётся назад. Или нет, ведь есть ещё феномен расширения Вселенной, который вызывает не меньше вопросов у учёных. Исследователи отмечают, что попытки оценить форму нашей Вселенной способны дать ответы на происхождение видимой материи. Стоит учитывать, что несмотря на увлекательные гипотезы, пока не было явных признаков того, что Вселенная имеет экзотическую форму. Это означает, что мы все ещё находимся в начале увлекательного путешествия, которое рано или поздно завершится пониманием всех тайн космоса. По мнению физиков, подобные открытия не ограничиваются только забавными фантастическими фактами и имеют глубокие последствия для науки. Каждый новый шаг в этом направлении приносит нам ближе к пониманию глубин космоса

Ну и стоить также разобраться в происхождении Вселенной. Тысячи лет человечество пыталось дать ответы на сложные вопросы, но только 100 лет назад у нас появились инструменты, с помощью которых предположения можно доказать на практике. Со временем научное сообщество создало несколько теорий, каждая из которых видит происхождение Вселенной под особым углом. Давайте рассмотрим основные концепции появления нашей Вселенной. Одна из наиболее популярных теорий возникновения Вселенной – это теория Большого взрыва. Согласно этой концепции, наша Вселенная зародилась как горячая и плотная точка, известная как сингулярность, примерно 13.8 миллиардов лет назад. Затем произошёл взрыв, при котором началось быстрое расширение пространства и времени. Это событие положило начало формированию элементарных частиц, атомов, звёзд, галактик и всего, что мы видим во Вселенной сегодня.

Некоторые теории Большого взрыва также включают идею периода инфляции, когда Вселенная расширилась в экспоненциальном темпе в первые моменты своего существования. Этот процесс может объяснить некоторые наблюдаемые особенности Вселенной, такие как её равномерность и отсутствие крупномасштабной кривизны. Другой подход к пониманию происхождения Вселенной предлагает теория струн, согласно которой основные строительные блоки Вселенной – это не точки или частицы, а маленькие вибрирующие струны. По этой теории, наша Вселенная может быть одной из множества параллельных вселенных, связанных в пространстве. Существуют также идеи, основанные на квантовых флуктуациях, которые могли привести к возникновению Вселенной из ничего. Эти концепции связаны с идеей мультивселенных, в которых существует множество различных Вселенных, каждая со своими собственными законами физики и начальными условиями. Вопрос происхождения Вселенной и её формы остаётся открытым. Учёные уверены, что наблюдения за космосом и существующие теории позволяют нам приблизиться к тому, чтобы дать более полный ответ. Пока же, исследования в области космологии и физики продолжают расширять наши знания о том, как возникла и развивалась Вселенная, но вопросов пока намного больше чем ответом. Мало того, каждый новый ответ порождает всё новые вопросы, а без создания колоний за пределами Солнечной системы и даже галактики разгадать тайны Вселенной не получится. Всё это слишком отдалённая перспектива, поэтому остановимся на вышеперечисленных фактах.