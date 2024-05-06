Управление крупной компанией требует от человека особых способностей. Глава успешного бизнеса должен быть не только специалистом в своей области, но и обладать высоким авторитетом среди подчинённых. Иногда поиски подходящего кандидата затягиваются на долгие годы, но бывает и так, что один и тот же лидер остаётся на своём посту слишком долго. В пример можно привести Apple. Тим Кук упрочил положение компании и сделал всё, чтобы она стала одной из самых влиятельных на рынке. Вот только в последние годы аналитики с большим сомнением смотрят на затянувшееся топтание на месте. Apple давно не представляла прорывных продуктов, которые могли бы заинтересовать миллионы потенциальных покупателей. В таких случаях говорят, что руководителя нужно менять, ну а в Microsoft всё происходит с точностью до наоборот. В последнее время Софтверный гигант стремительно движется в сторону инноваций. В операционной системе доступен умный помощник, а тесная интеграция с искусственным интеллектом призвана усилить позиции американской компании на рынке.

реклама





Может показаться, что всё это дело рук главы компании, но в реальности за спиной действующего руководства стоит серый кардинал в лице Билла Гейтса. Несомненно, Сатья Наделла определяет курс основных подразделений, неплохо справляясь со своими обязанностями, но довольно большое количество решений остаётся за основателем Microsoft, который и сегодня оказывает на развитие технологической отрасли значительное значение. По данным издания Business Insider, всё началось очень давно, а сегодня позиции Гейтса сильны, как никогда. Официально, бывший глава перестал участвовать даже в самых незначительных заседаниях Microsoft в 2021 году после того, как на него посыпались обвинения в ненадлежащем поведении по отношению к сотрудницам женского пола. Шумиха сошла на нет, ну а мы ещё не скоро узнаем, что из опубликованного журналистами было на самом деле, а что придумано в попытке выбить из миллиардера побольше денег. Судя по всему, Гейтс никуда не уходил, ведь действующие и бывшие руководители компании уверяют, что он по-прежнему активно участвует в деятельности Microsoft, определяет многолетнюю стратегию развития, анализирует продукты, нанимает руководителей высокого уровня и является связующим звеном с OpenAI.

Именно Гейтс сделал всё возможное, чтобы вернуть Сэмоа Альтмана на пост главы OpenAI в 2023 году, когда в этой компании произошла небольшая революция. Незадолго до этого Microsoft представила версию своей поисковой системы Bing, оснащённую той же технологией, что и ChatGPT, бросив открытый вызов Google. Судя по всему, Гейтс сыграл решающую роль в приведении этого плана в действие. В то время как Наделла выступает в качестве публичного лица компании, за его спиной стоит более мощная фигура, продолжающая тянуть за нужные ниточки даже сегодня. Один из руководителей компании (пожелавший остаться анонимным) заявил, что вся команда высшего звена сильно полагается на Гейтса, а мнение его спрашивают каждый раз, когда вносятся серьёзные изменения. Вообще, когда десять лет назад Наделла принял бразды правления от Стива Балмера, Microsoft считалась динозавром компьютерной эпохи. Аналитики критиковали действующее руководство за неповоротливость и не желание вносить важные изменения, способствующие инновациям. Ну а поскольку Наделла работал в компании с 1992 года, то первым же делом, заняв важный пост, он обратился к своему бывшему начальнику. В тот день, когда Наделла стал генеральным директором, он попросил Гейтса проводить 30% своего времени в качестве технического консультанта. В 2020 году, когда Гейтс ушёл с поста председателя правления Microsoft, но и сегодня он ответственен за самые важные решения, которые принимаются и будут приниматься действующим руководством.

Год спустя отношение Наделлы к Гейтсу изменилось – по крайней мере, публично. В 2021 году, когда Гейтс и его жена Мелинда разводились, The Wall Street Journal сообщила, что Гейтс был вынужден уйти в отставку, поскольку компания расследовала его связь с сотрудницей. Когда новости о неправомерных действиях Гейтса стали вирусными, безупречная репутация, которую он и его команда по связям с общественностью тщательно создавали на протяжении многих лет, рухнула. Несколько сотрудниц рассказали истории о том, как Гейтс приглашал их на свидание, а его встречи с Джеффри Эпштейном, включая полёт на частном самолёте Эпштейна, оказались под пристальным вниманием прессы. Внезапно наставник Наделлы стал опасен для компании, поэтому Microsoft в публичном поле дистанцировались от Гейтса. Сам Наделла заявил, что Microsoft 2021 года сильно отличается от Microsoft 2000 года. По его словам, в компании следят за тем, чтобы никто не злоупотреблял властью, а особенно важным считается создание культуры общения, где никто не будет чувствовать себя некомфортно.

реклама





Общеизвестно, что тесное сотрудничество Microsoft с OpenAI стало возможно при посредничестве Кевина Скотта, технического директора компании. Скотт знал Альтмана лично и летом 2018 года организовал встречу Альтмана и Наделлы. Позже в том же году трое мужчин заключили первую сделку, во только в этой истории не указывается тот факт, что Гейтс регулярно встречался с главой OpenAI с 2016 года. После того как две компании заключили партнёрство, руководители OpenAI регулярно проводили для Гейтса презентации в его личном особняке площадью 66 000 квадратных футов в Вашингтоне, информируя миллиардера о каждой значимой детали новых проектов. Похоже, именно Гейтс сыграл ключевую роль в превращении OpenAI и Microsoft во влиятельную пару. В середине 2022 года (через два года после того, как его выгнали из совета директоров) миллиардер предложил Альтману и OpenAI создать модель, способную сдать экзамен по биологии Advanced Placement. Гейтс не думал, что это возможно. Альтман и OpenAI впервые представили GPT-4 за пределами компании в доме Гейтса в августе 2022 года во время ужина; Среди гостей был Наделла. Когда тест прошёл успешно, Гейтс назвал это самой потрясающей демонстрацией, которую он когда-либо видел в своей жизни.

Вскоре после ужина с Гейтсом Наделла провёл встречу в кампусе Microsoft, на которой он предложил командам внедрить искусственный интеллект в поиск, кибербезопасность и пакет бизнес-приложений Microsoft 365, куда входят Word и Outlook. В начале следующего года Microsoft представила новую версию своей поисковой системы Bing, которая теперь оснащена агентом с поддержкой GPT, известный сегодня как Copilot. Почти за одну ночь, благодаря решениям Гейтса, Microsoft превратила Bing из не самой популярной поисковой системы, в инструмент на базе искусственного интеллекта, который способен на равных противостоять решениям Google. В феврале 2023 года Microsoft провела в своей штаб-квартире мероприятие, похожее на презентацию iPhone Стива Джобса. Наделла, объявил о том, что гегемония Google будет свергнута, что вызвало бурные аплодисменты у собравшихся. В настоящее время Гейтс поддерживает близкие отношения с Альтманом, который приезжает к нему домой несколько раз в год. Руководитель OpenAI часто обращается к нему за советом, а знакомые с происходящим уверяют, что Сэм и Билл – хорошие друзья. Представитель OpenAI (Кайла Вуд) подтвердила, что глава OpenAI продолжает встречаться с Гейтсом, но не стала комментировать другие вопросы журналистов. Многие аналитики говоря, что влияние Гейтса в Microsoft выходит далеко за рамки OpenAI. Похоже, регулярные встречи с миллиардером проводят и другие главы самых разных компаний, а его влияние на технологии мы сможем оценить только спустя много десятилетий, когда вскроются и другие подробности.