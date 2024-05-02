Похоже, владельцам яблочной техники придётся полагаться на кустарных мастеров, у которых в наличии только поддельные детали

По итогам 2023 года Apple заняла второе место в мире по продажам смартфонов, отставая на несколько процентов от Samsung. Аналитики полагают, что продажи продукции яблочной компании продолжат снижаться, поскольку на китайском рынке «воскрес» главный конкурент в лице Huawei. Уже 4 квартала подряд на рынке Поднебесной эта компания умудряется зарабатывать больше денег, чем Apple, ну а новая серия Pura 70 и вовсе стала настоящим хитом. Пока доходы яблочной компании не снизились до критического уровня, но многие эксперты ожидают ухудшения ситуации, поскольку торговая война и не думает заканчиваться. Многие китайцы сознательно отказываются от iPhone, но надкушенное яблоко до сих пор привлекает подростков, выступая в качестве статусного инструмента для вхождения в ту или иную группу.

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Примерно то же наблюдается и в России, где несмотря на действия со стороны Apple, миллионы людей и не думают переходить на альтернативные смартфоны. Кажется, что американская компания сделала всё, чтобы максимально испортить жизнь российским пользователям, но фанаты настолько преданно верят в силу бренда, что не готовы смотреть на вещи здраво. А между тем, Apple активно блокирует приложения банков, что мешает производить оплату без использования кредитной карты. Тотальный диктат привёл к чистке магазина приложений, но фанатов снижение функциональности гаджета не сильно беспокоит. Похоже, яблочная компания решила пойти ещё дальше, продолжая наносить удары по самолюбию многочисленной армии фанатов. По данным знакомых с ситуацией специалистов, решения Apple привели к острому дефициту комплектующих. Оказывается, в феврале 2024, американская компания прекратила поставку оригинальных деталей для iPhone и Macbook последнего поколения. Какое-то время комплектующие оставались в наличии, но в последнее время начали заканчиваться даже в крупных сервис-центрах Москвы.

По словам представителя столичного сервис-центра, iPhone 14 и iPhone 15 больше не обслуживаются, ну а запчасти для аппаратов прошлых поколений перестали поступать по официальным каналам ещё в декабре прошлого года. Эксперты пишут об остром дефиците, поскольку всё больше пользователей сталкивается с невозможностью отремонтировать дорогостоящий гаджет. Что любопытно, в Москве всё ещё работает целых 6 сервисных центров, где можно получить консультацию специалиста и отремонтировать сломанный гаджет. Неясно, испытывают ли данные мастерские нехватку запчастей, или подобная проблема пока официальных СЦ не коснулась. По словам экспертов, сложности с доступом к комплектующим могут иметь определённые последствия. Прежде всего отмечается, что комплектующие завозятся из Китая, а значит ремонтировать мобильные телефоны в России всё равно будут. Вот только политика Apple ужесточается, предполагая блокировки в случае использования определённых комплектующих.

Например, в небольшой мастерской вам могли заменить микрофон или даже дисплей. В операционной системе появится расширенная статистика, которая расскажет о состоянии детали и будет фиксировать все нарушения. Если мастер взял деталь от смартфона, который числится в качестве украденного или утерянного, то есть шанс получить блокировку аппарата до полного устранения всех претензий со стороны производителя. В Европе уже заявили, что будут бороться с попытками Apple ограничить возможности владельцев. В мае в силу уступают новые директивы, согласно которым у каждого владельца iPhone должна быть легальная возможность ремонта в домашних условиях. Производитель обязан предоставить доступ к деталям и подробно описать процесс ремонта каждого компонента. Российских пользователей подобная инициатива не касается, поэтому придётся полагаться на везение. Пока неясно, будет ли американская компания применять массовые блокировки мобильных телефонов, которые были отремонтированы с использованием неофициальных или краденых деталей. Российские власти обещают внести новый законопроект, который будет похож на общеевропейский. Вот только пока неясно, когда подобные требования вступят в силу, и согласится ли Apple пойти на уступки. В законе будет сказано о появлении неофициальных магазинов приложений, что позволит решить вопрос с блокировками российских банков. Идея хорошая, но, когда и каким образом она будет реализовываться, пока сказать сложно. Ну а в настоящее время дефицит запчастей вынудит всё больше владельцев яблочных гаджетов обратиться в сомнительные мастерские, где ремонт производится из поддельных комплектующих.