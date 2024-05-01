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Bublik1
Спрос на смартфоны Huawei в Китае вырос на 70%, а продажи Apple продолжают снижаться
Уже четвёртый квартал подряд доходы Huawei превышают таковые у Apple на китайском рынке.

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По мнению аналитиков, восстановление китайского рынка займёт больше времени, чем ожидалось, что окажет негативное влияние на глобальные продажи электроники. Рост экономики Поднебесной замедлился, а особенности менталитета местных жителей ставят перед крупными поставщиками новые вызовы. Особенно сложно вести дела стало Apple. Яблочная компания всё ещё демонстрирует отличные продажи, но в прошлом году триумфальное возвращение праздновало руководство Huawei. С тех пор позиции китайской компании усилились, а по прибыльности Apple уже четвёртый квартал подряд уступает своему главному конкуренту. 

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По данным Bloomberg, виной всему крайне успешные серии смартфонов, которые пользуются высоким спросом. Благодаря этому Huawei удалось обойти всех основных конкурентов, зарабатывая даже больше, чем могли предположить аналитики. Согласно недавнему отчёту, за 1 квартал 2024 удалось заработать около 2.7 миллиарда долларов, что на 564% выше, чем наблюдалось за аналогичный период 2023 года. Главная причина в том, что 60-я серия смартфонов тогда только начинала своё триумфальное шествие, тогда как недавно вышедшая 70-я серия упрочила положение китайской компании. Всего Huawei за 1 квартал заработала 24.2 миллиарда долларов, что в 4 раза больше прибыли американской AMD. А между тем, китайская компания практически не присутствует на европейском рынке и выдавлена с территории США. 

Подобный успех вызывает удивление у авторов Bloomberg, которые приходит к выводу, что американские санкции оказались бесполезными. Ограничения смогли остановить развитие Huawei на несколько лет, но по итогам 2023 китайцы вышли на уровень доходов досанкционного периода, а в первом квартале 2024 смогли увеличить прибыль на 37%. Растут продажи самых различных устройств, от роутеров до сетевого оборудования, а возможность комплектовать смартфоны модемами с поддержкой 5G повысила привлекательность среди потенциальных клиентов. Согласно опубликованным данным, поставки смартфонов Huawei в Китае за первый квартал 2024 года выросли на 70%. Что любопытно, за тот же период времени, спрос на iPhone в Поднебесной снизился на 19%. 

Есть мнение, что к концу года может быть представлена новая серия смартфонов на более современном 5-нм технологическом процессе. Даже действующий 7-нм узел позволяет чипам Huawei достигать высоких показателей. При этом проблем с энергоэффективностью нет, хотя конкуренты ушли вперёд, выпуская смартфоны на базе 4-нм чипов. Напомним, не так давно Huawei представила новую серию смартфонов Pura 70. Спрос на аппарат превысил все ожидания, а сегодня китайцы выпускают продукции меньше, чем могут продать. Huawei активно осваивает область искусственного интеллекта, выпустив графический чип Ascend. На развитие технологий в Китае обратил внимание даже Дженсен Хуанг. Глава NVIDIA считает Huawei серьёзным конкурентом, по крайней мере на китайском рынке, где доступность высокопроизводительных чипов снижается из-за ограничений американского правительства. 

#apple #huawei #санкции #статистика
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