Считается, что больше всех пострадает от введения новых правил именно Apple

Представьте себе, что вы купили новый смартфон или планшет по сходной цене. Устройство кажется надёжным и предлагает неплохой экран, быстрый процессор и отличную начинку. Немного настораживает бренд, но с виду техника ничем не отличается от более дорогих аналогов. Целый год гаджет радует вас сочными цветами и отличным функционалом, но сразу же после истечения гарантии ломается. Вы относите устройство в ремонт, но там вам сообщают, что мелкий производитель из Китая давно ушёл с российского рынка, а запасных частей для вашего планшета давно нет в продаже. Можно попытаться заказать по интернету, но в этом случае придётся долго ждать. Не факт, что комплектующие есть даже в Китае, а в итоге казавшаяся вам удачной покупка превращается в полное разочарование. К сожалению, на российском рынке такое случается, а потребители плохо защищены от действий производителей. Похоже, в Европе решили очистить рынок от тех, кто не способен гарантировать качество своей продукции, а также не готов поставлять запчасти даже после истечения гарантии.

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Напомним, в конце апреля Европейский союз вводит новые стандарты для компаний, производящих бытовую технику и электронику. Согласно новым правилам, компании обяжут предоставлять минимальную двухлетнюю гарантию на смартфоны, телевизоры, стиральные машины и пылесосы (и другую бытовую технику). Это значит, что теперь нельзя будет обойтись гарантией сроком на 1 год, а это дополнительная защита для потребителей. Предполагается, что такой шаг сделает электронные товары немного дороже, но в целом не окажет критичного влияния на цены в европейского рознице. Но если с гарантией всё просто, то дополнительные требования меняют правила игры и первоначально вызвали у крупных производителей техники массу вопросов. Согласно правилам, если в течение 2 лет ваш смартфон выйдет из строя и будет отремонтирован по гарантии, то срок этой самой гарантии вам продлят ещё на 1 год. И это вне зависимости от того, сколько времени оставалось до конечной даты.

Мало того, если ремонт окажется сложным, а запасных частей в магазине не будет, то сервисный центр обязан предоставить вам устройство с аналогичными характеристиками. В случае, если ремонт невозможен, то потребитель вправе получить такое же восстановленное устройство взамен. Также на полученную технику будет действовать дополнительная гарантия сроком 1 год, что позволит защитить потенциальных покупателей от некачественной восстановленной электроники. Если тот или иной производитель и дальше планирует работать на европейском рынке, то придётся соблюдать новые требования. Ну а в выигрыше останутся потребители, защищённость которых станет намного выше. После того как гарантия на товар завершится, производитель не сможет забыть и своих обязанностях и пытаться навязывать покупателям новинки. Новый закон обязывает оказывать ремонтные услуги ещё несколько лет, а всем производителям запретят использовать аппаратные или программные барьеры для самостоятельного ремонта. Покупатель сам вправе выбирать, обращаться ли ему в официальный сервис, а особый акцент делается на возможности использования совместимых и 3D-печатных запчастей независимыми мастерскими. Проще говоря, Apple больше не сможет блокировать установку запчастей, которые были куплены в Китае.

Потребитель также волен менять сервис по своему желанию. Например, даже если первоначально ремонт был осуществлён независимым мастером, то официальный сервис не вправе отказывать в предоставлении услуги. Всех участников рынка обяжут указывать примерные цены на свои услуги, а нарушающих правила будут наказывать. По словам одного из авторов закона в Европарламенте право потребителей на ремонт теперь становится реальностью. Рене Репаси заявил, что уже в мае 2024 ремонт станет проще и дешевле, что является значительным достижением в борьбе с изменением климата. Новое законодательство продлевает срок действия гарантийных обязательств на 12 месяцев при выборе ремонта, обеспечивает лучший доступ к запасным частям и гарантирует более простой, дешёвый и быстрый ремонт. Законодательство будет принято после официального утверждения Советом, а директива начнёт действовать через 20 дней после её публикации.

Как уже было сказано, первой под удар попадёт Apple, жёсткая политика которой приводит к значительным электронным выбросам. Американская компания ввела массу ограничений, но все или большая часть из них не вписывается в действующее законодательство ЕС. Большая часть независимых экспертов поддержала закон, называя его спасением из электронного рабства. В данном случае не так важно, что всё это преподносится под эгидой заботы об окружающей среде. Эксперты признают, что количество электронных отходов растёт пугающими темпами, ну а новый закон позволит снизить выбросы и считается крайне дружелюбным для конечного потребителя. При этом европейская группа «Право на ремонт» заявляет, что нужно выработать аналогичные правила и другие типы товаров. Это повысит качество, будет полезно с точки зрения экологии и увеличит жизненный цикл пользования бытовыми приборами и техникой. Ну и новое законодательство хорошо тем, что ремонтные мастерские больше не смогут накручивать конечную стоимость своих услуг. Потребитель будет получать полную информацию о цене заранее, а сервис-центр обязан уложиться в указанные рамки. Как вы сами понимаете, в России пока подобные правила не введены, но не исключено, что со временем опыт Европы будет перенесён на отечественный рынок.