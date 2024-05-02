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Bublik1
24-ядерный Core Ultra 9 285K возглавит новую линейку процессоров Intel Arrow Lake-S осенью 2024
Инсайдеры перечислили все 6 процессоров Intel с флагманским в линейке Arrow Lake-S, которые войдут в новую серию уже в конце текущего года

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Не секрет, что Intel готовится к большому прорыву. В последние несколько лет на компанию давят накопившиеся проблемы, а исправление ошибок идёт намного медленнее, чем ожидали инвесторы. В итоге производство самых современных процессоров осуществляется на базе 10-нм технологического процесса, что не позволяет добиться высокой энергоэффективности. В качестве подтверждения высказанной мысли отправляем вас по ссылке, где вы можете прочитать о довольно сомнительных действиях производителей материнских плат. Как оказалось, Core i9-14900K, Core i9-13900K, Core i7-14700K и Core i7-13700K не способны работать на максимальных тактовых частотах слишком долго. Если у пользователя нет системы водяного охлаждения, то температура поднимается до критических показателей. Наблюдаются вылеты из игр и программного обеспечения, ну а в качестве решения было выбрано физическое урезание напряжения и тактовых частот в BIOS при помощи команды Baseline Profile. 

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Тесты доказывают, что в некоторых играх материнские платы ASUS снижают количество кадров в секунду на 5%, тогда как GIGABYTE слишком перестаралась с настройками, что привело к падению fps до 11%. Решения пока нет, а в итоге дорогостоящий Core i9-14900K превратился в Core i9-14900. Похоже, во второй половине этого года в продажу поступят первые процессоры Intel, у которых не будет проблем из-за слишком старого технологического процесса. В рамках архитектуры Arrow Lake-S состоится переход на 2-нм узел, который носит название 20А. Скорее всего, он будет соответствовать 3-нм нормам TSMC, но для Intel это уже большой скачок. Инсайдеры уверены, что анонс состоится на выставке Computex 2024, которая пройдёт в начале июня, но более точных данных на эту тему нет. Известно, что это далеко не все сюрпризы, которые ожидают потенциальных покупателей, ведь Intel кардинально меняет не только технологический процесс, но и названия процессоров, что происходит впервые за 14 лет. По данным инсайдеров в 2024 году в продажу поступит всего 6 моделей, которые будут отличаться по быстродействию, названию и количеству ядер. 

  • Core Ultra 9 285K станет наследником Core i9-14900K и предложит 24 ядра
  • Core Ultra 7 265K придёт на смену Core i7-14700K, а количество ядер здесь будет равно 20
  • Что до Core Ultra 5 245K, то перед нами аналог Core i5-14600K, которому прочат наличие 14 ядер

Все указанные процессоры получат разблокированный множитель, а значит будут разгоняться на соответствующих материнских платах. Как видите, вместо буквы «i» в названии занимает слово «Ultra», а процессоры на новой архитектуре будут относиться к совершенной новой серии, а значит 14-е поколение Core i станет последним. Любопытные слухи ходят и о поддержке технологии Hyper-Threading. Многопоточность стала одной из главных фишек процессоров Intel и долгое время считалась обязательной. В рамках серии Arrow Lake-S технология потеряет свою актуальность, но чем американская компания планирует её заменить, пока неясно. Добавим, что указанные выше процессоры получат уже ставшую привычной логику размещения ядер на кристалле в виде больших и малых ядер. Инсайдеры пишут о неких изменениях в больших ядрах Lion Cove P-Core и малых Skymont E-Core, но пока неясно, о чём идёт речь. Как бы там ни было, но флагманы получат 8 больших ядер, но насколько эффективными будут на этот раз малые ядра, без тестирования инженерных образцов сказать невозможно. Также в продажу поступят три процессора с заблокированным множителем, которые не получат разгонного потенциала. 

  • Core Ultra 9 275 сменит Core i9-14900 
  • Core Ultra 7 255 будет наследником Core i7-14700
  • Core Ultra 5 240 окажется аналогом Core i5-14600

А вот количество ядер, которое получат три указанные выше процессора, инсайдеры пока назвать не готовы. Есть мнение, что наиболее скоростной Core Ultra 9 275 будет представлен в конфигурации 6+8 ядер, но многим экспертам логика снижения количества ядер на дорогом процессоре кажется странной. Скорее всего процессоры с заблокированным множителем будут отличаться от более дорогих моделей только сниженными тактовыми частотами, тогда как количество ядер останется неизменным. Потенциальным покупателям придётся приобрести новую материнскую плату на сокете LGA 1851, а также обзавестись скоростной оперативной памятью. На этот раз Intel полностью отказалась от старой DDR4, предлагая поддержку до DDR5 с тактовой частотой до 6400 МГц. Все указанные выше процессоры получат встроенную графику iGPU Alchemist. Пока неясно, планируется ли выход более дешёвых моделей без встроенной видеокарты, поскольку изменений очень много. Не исключено, что Intel решит не выпускать несколько десятков похожих процессоров, ограничившись небольшой линейкой. В сети есть тесты, но все они кажутся притянутыми за уши. Инсайдеры рассуждают о том, насколько быстрыми будут новые процессоры, но в настоящее время точных данных нет ни у кого, а значит придётся дождаться более правдоподобных заявлений от тех, кто уже получил инженерную версию Core Ultra 9 285K.

#intel #процессоры #arrow lake-s #core ultra 9 285k
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