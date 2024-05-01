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Bublik1
Курс Bitcoin ушёл ниже $57 000 на фоне новостей о тюремном сроке для основателя Binance Чанпэна Чжао
Основатель самой крупной биржи получил 4 месяца тюремного заключения

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В последнее время власти США не стесняются доказывать всему миру, что вести дела с ними не только глупо, но и крайне опасно. Не так давно конгрессмены постановили отнять и поделить российские активы, которые ранее были заблокированы американским правительством. Пока конкретных решений нет, но в Европе категорически против подобных инициатив, поскольку уверены, что деньги всё равно придётся отдавать. Местные аналитики полагают, что конфискация денег приведёт к потере авторитета европейской финансовой системы, вот только в США такие глупости в головы политикам не приходят. Действуют там спонтанно и часто не осознают, какие последствия будут иметь те или иные решения. Поскольку сегодня тема нашего материала касается криптовалют, то о них и поговорим. 

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Как вы могли слышать, в конце 2023 года основатель крупнейшей биржи Binance добровольно ушёл в отставку. Чанпэн Чжао покинул пост и согласился выплатить американским властям 4.3 миллиарда долларов. Очевидно, что речь шла о банальном вымогательстве, ну а правительство США уже не раз замечено в подобных действиях. Чжао признал вину в нарушении законодательства, что привело к целому ряду негативных последствий. Тогда курс биржевого токена резко обвалился, ну а вчера стало известно об ещё одном громком решении. Так, американская Фемида постановила отправить основателя крупнейшей биржи в тюрьму на 4 месяца. Добавим, что Чжао уже выплатил штраф в размере 50 миллионов долларов, а юристы полагали, что такая крупная фигура отделается лёгким испугом. Похоже, американцы решили отжать биржу, указав всем несогласным их место в пищевой цепочке. Претензий в сторону Binance больше нет, ну а для всего криптовалютного рынка вердикт оказался сродни шоку. 

Bitcoin торгуется ниже 57 тысяч долларов, а за цифровым золотом посыпались и другие токены. Буквально в субботу аналитики называли май одним из самых перспективных месяцев за всю историю существования первой криптовалюты, но сегодня можно констатировать, что подобным прогнозам не суждено сбыться. Восстановление курса Bitcoin займёт долгие месяцы и растянется до конца 2024 года. Потребуется реальный триггер, который приведёт к росту, ну а пока рынком правит паника. Инвесторы сбрасывают активы, биржи списывают счета неблагоразумных трейдеров, а всё это происходит на фоне случившегося на прошлой неделе халвинга. Эксперты писали, что доходы майнеров резко обвалились, нанося ущерб всей отрасли. Крупные майнеры накопили приличную финансовую прослойку, поэтому могут себе позволить не продавать добытые монеты много месяцев. А вот небольшие фермерские хозяйства находятся на грани выживания. Средняя окупаемость превышает 50 тысяч долларов, но это без учёта износа оборудования, покупки нового железа и ремонта действующих комплектующих. Учитывая резкое падение цифрового золота, уже сегодня многие майнеры будут тратить на электричество больше, чем можно заработать на продаже 1 ВТС. 

Эксперты уверены, что в ближайшие недели курс восстановится и снова уйдёт выше 60 тысяч за одну монету. Может и так, но даже это сильно отличается от оптимистичных прогнозов, о которых мы писали выше. От резкого падения первую криптовалюту удерживают значительные накопления, которые сформировали крупнейшие фонды. Напомним, после одобрения спотовых ETF спрос на Bitcoin резко пошёл вверх. 10 крупных фондов купили порядка 1 миллиона монет, что привело к формированию дефицита на рынке. До недавнего времени доступных ВТС было меньше, чем могли купить инвесторы. Это создавало давление на рынок и приводило к росту стоимости всех цифровых активов. Ну а тюремный срок Чанпэна Чжао говорит о том, что США не готовы играть даже по тем правилам, которые они сами придумали. Обычно такие крупные фигуры избегают реального тюремного срока, о чём открыто заявили адвокаты обвиняемого. Противостоять американской Фемиде было невозможно, поскольку ранее основатель Binance признал все обвинения. Оставалось только верить в договорённости, за которые были уплачены почти 4.5 миллиарда долларов. 

Есть мнение, что наказание Чжао связано с его несговорчивостью. Бизнесмен долгое время отказывался отдавать контроль над всеми транзакциями в руки американских спецслужб. Кроме того, он игнорировал требования уйти с российского рынка как можно быстрее, ну а финансирование терроризма в особо крупных размерах – это всего лишь удобное оправдание. Власти США давно знали о том, что криптовалютой пользуются преступники, но только сейчас решили об этом вспомнить. Адвокаты Чжао утверждают, что не ожидали такого вердикта, а сам основатель биржи был уверен, что без проблем вернётся к себе домой. На днях он прилетел в США из ОАЭ, но тут же получил аннулирование документов, разрешающих ему обратный перелёт. Поговаривают, что живым из тюрьмы Чжао уже не выйдет, ведь он знает слишком много секретов, которые стоить закопать как можно глубже. 

#криптовалюта #bitcoin #binance
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Главный директор Binance Чанпэн Чжао был приговорен к 4 месяцам заключения за мошенничество
Цена биткойна опускается ниже $57 000
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