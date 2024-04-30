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Bublik1
Менеджер RuStore рассказал о способах защиты смартфона при подключении к бесплатной сети Wi-Fi
В идеале общественные беспроводные сети Wi-Fi нужно вообще игнорировать.

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Представьте себе следующую ситуацию: вы стали жертвой мошенников при покупке видеокарты. Вернуть деньги нет никакой возможности, а обращение в полицию не приведёт ни к каким позитивным последствиям. Некоторые делятся проблемой с родственниками и знакомыми, но большая часть людей предпочтёт сохранить происшествие в тайне. Психология человека такова, что нам не хочется рассказывать о собственных неудачах, стараясь выглядеть в глазах окружающих как можно лучше. Ну а быть обманутым неизвестным в интернете – это далеко не лучшее, что о вас могут узнать ваши друзья. Психологи полагают, что во многом большое количество преступлений в цифровом мире связано именно с данной особенностью человека. Геймеры замалчивают потерю игрового аккаунта, в который были инвестированы тысячи долларов. Владельцы банковских карт помалкивают, когда видят мошеннические операции. Особенно это актуально, если владелец сам виновен в проблеме. Продолжать список можно долго, но в последнее время мошенников всё чаще замечают внутри общественных беспроводных сетей. Чаще всего это происходит в людных местах, где преступникам проще всего скрыться.

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По словам ведущего менеджера RuStore, пользователям нужно помнить о безопасности, поскольку случаев взлома смартфонов становится всё больше. Например, хакеры могут вас поджидать в аэропорту. Пассажир ждёт свой рейс и не может купить сим-карту иностранного оператора по вполне очевидным причинам. Человек видит, что в здании работает бесплатная беспроводная сеть и подключается к ней. В большинстве случаев проблем не возникнет, поскольку службы безопасности аэропортов пытаются противостоять мошенникам, но хакеры неплохо знают своё дело. В итоге такой специалист может использовать незащищённую точку Wi-Fi для перехвата личной информации. Ничего не подозревающий пользователь читает новости, изучает расписание самолётов и другие детали в интернете, а в это момент внутри его телефона ведётся подрывная работа. Чаще всего мошенники занимаются прямым перехватом данных в реальном времени. Это значит, что нужно быть крайне аккуратным при запуске тех или иных приложений. Например, если вы открыли банковское приложение, то хакер получит доступ к вашим деньгам. Ну а если начали просматривать картинки в браузере, то ничего ценного извлечь не удастся. 

Именно поэтому при подключении к общественной беспроводной точке доступа не рекомендуется использовать критически важные приложения. Риск взлома всегда есть, а мошенником может оказаться улыбающаяся вам девушка. Обычно такие люди выполняют роль чернорабочих, поскольку обладают низкой квалификацией. За их спинами стоят настоящие профессионалы, которые способны удалённо вламываться в смартфоны рядовых граждан. Особенно опасно, если злоумышленник внедрит в мобильный телефон жертвы эксплойт, заставив скачать нужное приложение или сделает это сам. В таком случае дыра в безопасности останется активной даже после отключения от общественного Wi-Fi, а владелец потеряет не только личные данные, но раскроет мошеннику пароли к аккаунтам и не сможет заблокировать средства на карточном счету. Эксперт RuStore советует отключить функцию автоматического подключения к беспроводным сетям во избежание взлома. 

Безопасными, по его мнению, можно считать беспроводные сети отелей, где пароль есть только у постояльцев. Часто персонал меняет пароли, что позволяет отсеять мошенников. В любом случае стоит быть внимательнее, ведь хакеры не дремлют, ведя ежедневную охоту на неподготовленных пользователей. Многие владельцы смартфонов наивно полагают, что телефон способен противостоять взлому самостоятельно. Отчасти это правда, но когда пользователь сам открывает мошеннику двери, то никакая защита уже не сработает. Наиболее эффективным и простым способом сохранить подключение к интернету считается покупка смартфона с цифровой сим-картой. Подобных аппаратов не так много, но вы точно останетесь на связи в любой точке планеты и сможете переключаться между операторами удалённо. Увы, но услуга не бесплатна, но в конечном итоге потеря всех денег на карте и личных данных обойдётся вам намного дороже. Специалисты отмечают, что иногда мошенники создают альтернативные общественные сети. Например, злоумышленник с беспроводным роутером открывает доступ к бесплатной сети в аэропорту, привлекая множество людей. В таких ситуациях нужно быть особенно внимательными, поскольку владелец беспроводной личной сети Wi-Fi способен сделать с вашими данными всё, что ему придёт в голову. 

#безопасность #wi-fi
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