Многие наши читатели знают, что AMD имеет незначительную долю на рынке настольной графики. Красным удалось занять на больше 15%, тогда как положение с реализацией высокопроизводительных решений для сегмента обучения ИИ ещё более плачевное. Предполагается, что за 2024 год NVIDIA реализует продукции на 40 миллиардов долларов, тогда как AMD всего на 3.5 миллиарда (это уже успех). Причины происходящего крайне сложны и выходят за пределы неудачной архитектуры и плохого маркетинга. Например, производители ноутбуков предпочитают видеокарты NVIDIA и процессоры Intel, а всё это легко укладывается в нарушение антимонопольного законодательства. То и дело в прессу попадают заявления партнёров NVIDIA и Intel, рассказывающих об опасности неправильного выбора. Якобы, попытка перейти на продукцию AMD может привести к санкциям, в результате чего доступа к зелёным видеокартам и синим процессорам по выгодным ценам не будет.

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Вообще, маркетологи NVIDIA и Intel не сильно напрягались, когда разрабатывали стратегию конкуренции. Если вы почитаете первые несколько страниц в интернете на тему главных минусов процессоров AMD, то выясните, что продукция от тётушки Су плохо показывает себя в играх, крайне посредственна при разгоне и имеет сложности с позиционированием. Оказывается, у AMD нет бюджетного сегмента, а в целом красные процессоры ещё и вызывают частые ошибки во время работы. Спорить с подобными заявлениями глупо, ведь ни одно из утверждений не актуально. Что до видеокарт, то маркетологи NVIDIA успешно продавливают слухи о плохом программном обеспечении и полном отсутствие технологий. Безымянные авторы расскажут вам, как они своими глазами видели многочисленные вылеты игр из-за драйверов AMD. На поверку выясняется, что доказать подобные факты никто не может, но слухи расходятся с поразительной настойчивостью. Что до технологий, то здесь всё слишком запутанно. В некоторых областях NVIDIA вышла вперёд на одно поколение (2 года), но в целом отставание заметно только во флагманском сегменте, тогда как даже видеокарты за 500 долларов мало чем друг от друга отличаются.

Писать на эту тему можно бесконечно долго, но мы сосредоточимся на теме, которая крайне болезненно воспринимается нашими читателями. Всё дело в том, что есть вполне конкретные данные о проблемах с GeForce RTX 4090. Начнём с того, что сразу же после релиза флагманы начали гореть по всему миру. Разобравшись в вопросе, NVIDIA выпустила рекомендации к использованию правильных блоков питания и безопасных кабелей, но даже сегодня GeForce RTX 4090 продолжают гореть. Есть информация, что каждый месяц в сервис-центры Германии поступает до 200 таких видеокарт. Известно, что NVIDIA предпочитает не выносить сор из избы, поэтому почти все пострадавшие получают новую видеокарту. Это хорошо, но проблема существует, а недавно эксперты обратили внимание ещё на одну особенность суперфлагмана. Оказывается, некоторые модели на базе графического чипа GeForce RTX 4090 поступают со странными трещинами печатной платы.

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Позднее выяснилось, что виной всему массивная конструкция. GeForce RTX 4090 генерирует массу тепла, для отведения которого требуются действительно мощный системы охлаждения. Если при установке видеокарты в слот мастер не закрепил её с помощью специальных подпорок (либо другим способом), то при транспортировке есть шанс возникновения трещин на печатной плате. Особенно данная проблема актуальна для кастомных моделей, которые стоят намного дороже референсных и имеют массивные системы охлаждения. Производители преподносят подобные видеокарты в качестве ультимативных решений, но слишком высокий вес оказывает негативное влияние на живучесть платы. Всё это не значит, что GeForce RTX 4090 плохая. Совсем нет, ведь основная мысль заключается в том, что проблемы есть у всех. К сожалению, большая часть фанатов NVIDIA не готова воспринимать факты, ну а мы сегодня изучим несколько различных моделей на базе суперфлагмана.

Прежде всего нужно понимать, что все GeForce RTX 4090 массивные и очень тяжёлые. Специалисты советуют обеспечить максимально высокий прижим и надёжное крепление даже в случае покупки бюджетного решения. Хотя, в случае с флагманом NVIDIA понятие бюджетности неприменимо. Например, за GameRock производства Palit просят 270 тысяч рублей. У большинства геймеров таких денег нет, но сегодня мы обойдёмся без критики в адрес зажиточных мажоров. Данная модель близка по габаритам с эталонной и имеет в длину 329 миллиметров. По сравнению с видеокартами за 60 тысяч рублей даже эта модель кажется настоящим гигантом, но в реальности всё познаётся в сравнении.

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У Gainward есть любопытная линейка Phantom, обладающая неплохой системой охлаждения и референсным размером в 329 миллиметров. Такая модель не будет слишком тяжёлой и обойдётся в 260 тысяч рублей. Повторимся, система охлаждения достаточна для обеспечения стабильной работы, но может оказаться слишком простой при попытке разгона. Увы, но NVIDIA уже выжала из графического чипа все соки ещё при производстве. А вот видеокарта Gigabyte длиннее на целых 10 миллиметров. Советуем её ставить на массивную материнскую плату, на которой достаточно места для размещения флагманского графического чипа. Дополнительное крепление обязательно, а сама видеокарта не только хорошо выглядит, но и порадует фанатов подсветки. В тестах заметных отличий от продукции Palit не наблюдается, но фанаты всё равно готовы переплачивать 30 тысяч. Разгонный потенциал указанной выше видеокарты Gigabyte крайне посредственный, но вам всегда может попасться удачный экземпляр.

Asus не выпускает недорогую продукцию, ну а серия ROG-STRIX относится к флагманским. Позволить себе такую видеокарту могут только состоятельные мажоры, для которых важен имидж, а не деньги и реальная производительность. Эта видеокарта имеет длину в 357 миллиметров и требует максимально надёжного крепления. Ставить её на компактную материнскую плату мы вам крайне не рекомендуем, но для обладателей 420 тысяч свободных рублей покупка солидного компьютера не является проблемой. Помните, что даже запатентованные кулеры Asus не обеспечат вашей GeForce RTX 4090 разгонный потенциал. Эксперты рекомендуют избавиться от заводских вентиляторов и установить нормальную систему жидкостного охлаждения. В этом случае вы вправе рассчитывать на дополнительные 5% к быстродействию. Вообще, флагман и без этого обеспечивает максимальное качество графики в любых играх, поэтому подобные действия интересны лишь небольшому количество состоятельных энтузиастов.

Для информации, AMD так и не смогла выпустить самую быструю видеокарту на рынке. В 2023 представители этой компании уверяли, что соответствующие планы были, но решено было от них отказаться, ведь флагман оказался слишком прожорливым. Возможно, были и другие причины, ведь фанаты скоростей готовы купить отдельный блок питания для видеокарты, ну а сегодня инсайдеры пишут о любопытных слухах. Сообщается, что AMD пересмотрела планы и не планирует выпускать флагман следующего поколения. Рассматривалась крайне мощная Radeon RX 8900 XTX, которая должна была заткнуть GeForce RTX 5090 за пояс. Красный флагман содержал 1300 ядер (потоковых процессора), что ровно в 2 раза больше, чем имеет Radeon RX 7900 XTX. По данным инсайдеров, в следующем поколении AMD планирует сосредоточиться на среднем и средневысоком сегменте, значительно повысив производительность нескольких видеокарт. Неясно, кто мешал красным сделать это же 2 года назад, но вопрос остаётся открытым.