20 апреля в 3 часа ночи в сети Bitcoin состоялся халвинг. Этого события ждали миллионы людей по всему миру, поскольку важность происходящих изменений не укладывается в привычную парадигму рынка криптовалют.

Прежде всего нужно понимать, что халвинг представляет собой вполне заурядный механизм, который был придуман и запущен ещё до появления первой криптовалюты. Идея состояла в контроле за эмиссией внутри сети путём снижения количества генерируемых монет. Производилось это за счёт двукратного уменьшения количества ВТС, которые содержатся в каждом блоке. Ещё вчера майнеры получали в качестве вознаграждения 6.25 ВТС, ну а сегодня внутри находится только 3.125 ВТС.

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Нет никаких сомнений, что происходящее первым делом отразится на майнерах, которые начали готовиться к халвингу за несколько месяцев до этого события. Доходы фермеров снизятся ровно в 2 раза, а в итоге придётся тратить на получение привычного количества монет не только в 2 раза больше времени, но и расходовать в 2 раза больше электричества. А поскольку энергия стоит недёшево, то ожидается уход с рынка наиболее слабых игроков. Крупные майнеры в последние месяцы активно наращивали мощности, закупая дополнительное оборудование. Всё это позволит справиться с определёнными сложностями на начальных этапах, но не решает главную проблему. Проблема в стоимости одной монеты, и это определяющий фактор, на основании которого и строится понимание доходности майнинга.

И вот здесь и вступают в дело аналитики. Некоторые полагают, что Bitcoin отыграл сценарий халвинга несколько месяцев назад. Курс первой криптовалюты превысил 60 тысяч долларов, а значит в ближайшее время ожидать никаких ценовых перепадов не приходится. Отмечается, что в настоящее время на рынке царит высокая волатильность, а всё это не располагает к стабильному росту. Большая часть экспертов полагает, что мы находимся на пороге большого взрывного бума всего рынка цифровых активов, но не исключено, что случится это только к концу 2024 года. Как бы там ни было, курс цифрового золота будет расти, и этому есть простое объяснение. Уже как минимум 5 лет Bitcoin пользуется стабильным спросом. Монеты выкупаются крупными игроками и переводятся на "холодные" кошельки. Киты не меняют тактику, предпочитая наполнять свои хранилища независимо от политической и финансовой конъюнктуры, а падение курса в 2022 привело к увеличению темпов со стороны крупных игроков.

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Поскольку спрос стабильный, то в результате халвинга уже совсем скоро сформируется дефицит. Согласно опросам, крупные майнеры не планируют вливать на рынок новые монеты, поскольку хотят получить за них больше денег. Скорее всего, дефицит начал бы ощущаться только к концу 2024 год, вот только совсем недавно были запущены биржевые спотовые ETF-фонды, в результате чего на рынок пришли финансовые гиганты. За короткое время 10 китов скупили ВТС на 50 миллиардов долларов, что привело к формированию дефицита предложения ещё в начале апреля. Даже после падения курса первой криптовалюты ниже 60 тысяч долларов держатели не бросили распродавать свои активы, а аналитики уверены, что главной движущей силой рынка является вера. Как бы это странно не звучало, но именно доверие со стороны держателей и потенциальных покупателей и определяет текущее положение Bitcoin. Сегодня большая часть инвесторов уверена, что криптовалюта будет дорожать, а значит сливать её по низкой стоимости станут только те, кому критически нужны деньги.

На момент написания данного материала курс цифрового золота ушёл выше 64 тысяч долларов и замер в ожидании чуда. Очевидно, что ничего сверхъестественного в ближайшие недели не случится, но подтолкнуть стоимость ВТС может даже самое незначительное событие.

Эксперты отмечают, что существует ряд негативных факторов, стоящих на пути подорожания первой криптовалюты. Длительность периода волатильности будет определять монетарная позиция финансового регулятора США. Администрации Байдена так и не удалось снизить инфляцию, что удерживает кредитные ставки на высоком уровне. Кроме того, американские власти так и не определились с выработкой единого криптовалютного законодательства, что создаёт значительную неопределённость. Аналитики советуют не продавать, но что случится на рынке уже завтра, не знает никто. Кто-то советует присмотреться к альткоинам, ожидая начала бычьего периода, но пока предпосылок к оптимизму нет. На кону выживание майнеров. Известно, что около 20% оборудования для добычи сильно устарело. Получать прибыль при курсе 60 тысяч за 1 монету ещё вчера удавалось, но сегодня доходы ушли в минус. Фермеры вынуждены работать на розетку, ну а это приведёт к выводу из строя неэффективного "железа".

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Рано или поздно Bitcoin подорожает, но случится это не сегодня. Добавим, что перед нами последствия уже четвёртого халвинга в истории. Впервые знаковое событие произошло в ноябре 2012 года, после – в июле 2016, а последний раз – в мае 2020. Первоначально майнеры могли получать в блоке целых 50 монет, а инструмент контроля за эмиссией привёл к тому, что сегодня из блока выпадает всего 3.125 ВТС. Если изучить исторические последствия предыдущих халвингов, то можно сделать вывод, что курс цифрового золота достигал максимальной точки только спустя год после данного события. Так, в конце мая 2013 за 1 ВТС давали 1200 долларов. В конце 2017 за 1 монету можно было выручить почти 20 тысяч долларов, ну а осенью 2021 курс ВТС достиг 69 тысяч долларов.

Если проводить исторические параллели, то примерно к концу текущего года Bitcoin перейдёт в стадию роста, после чего превысит 200 тысяч долларов. Как уже было сказано выше, текущие условия сильно отличаются от тех, что наблюдались в 2020, ведь спрос на криптовалюту крайне высок, а дефицит предложения ощущается уже сегодня. Теоретически, нужно дождаться, пока за 1 ВТС будут давать хотя бы 150 тысяч долларов, но такой выдержкой обладают только киты, у которых на счету хранятся сотни и даже миллиарды долларов.