Сегодня в прессу попала любопытная статистика продаж процессоров на нескольких ключевых рынках. Судя по всему, в немецком магазине Mindfactory ничего не меняется, ведь там Ryzen 7 7800X3D покупают в 13 раз чаще, чем Core i7-14700K. Процессор с технологией 3D V-Cache крайне популярен, а в целом немецкие покупатели предпочитают AMD. В американских Amazon и Newegg дела обстоят немного иначе, но суть от этого не меняется, ведь Ryzen 7 7800X3D и там занимает первое место. Если судить только по таким данным, то можно предположить, что Intel идёт ко дну.

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Удивительно, но ничего подобного не происходит, ведь перед нами статистика продаж отдельных процессоров, тогда как в сегменте готовых сборок и ноутбуков AMD отстаёт с огромным отрывом. Лиза Су так и не научилась работать с крупными сборщиками, тогда как Intel прочно удерживает данный сегмент под контролем уже несколько десятилетий. Ну а поскольку рядовые пользователи не готовы тратить на процессор 400 долларов, то чаще всего в готовых системных блоках встречаются менее скоростные процессоры. Сегодня мы изучим результаты тестирования нескольких процессоров, которые можно встретить в российской рознице. Посмотрим на цены и быстродействие в играх, а после сделаем вывод о целесообразности покупки каждого из них.

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Начнём с героя тестирования, проведённого командой eTeknix. Как видите, с прокачанной видеокартой GeForce RTX 4090 процессор Core i5-14400F способен выдавать приличное количество кадров в секунду. Стоит признать, что значительных изменений в приросте fps за последние два поколения не произошло, чего не скажешь о самом процессоре. Напомним, Core i5-12400F имел 6 ядер и включат технологию многопоточности. Core i5-14400F получил целых 10 ядер, за счёт чего спрос на камень выше. Немногие знают, что 4 дополнительных ядра существуют для количества и не оказывают влияния на скоростные показатели. Обратите внимание, что между Core i5-14400F и Core i5-12400 наблюдается небольшой разрыв, который не будет заметен с использованием видеокарты за 40 тысяч рублей. А вот с ценами не всё так просто, ведь за 10 ядер Intel просит намного больше денег. Тесты доказывают бессмысленность переплаты, поэтому рекомендовать вам Core i5-14400F мы не можем.

А вот Ryzen 5 7600, который предлагается за 20 тысяч рублей, выглядит более перспективно. Прежде всего камень AMD быстрее указанного выше Core i5-14400F в реальных играх, но на этом его преимущество не заканчивается. Так, процессор обладает отличным потенциалом для апгрейда. Сокет АМ5 будет поддерживаться ещё два поколения, тогда как LGA 1700, на котором работает Core i5-14400F, уже не получит обновление и завершил свой жизненный цикл вместе с текущей линейкой процессоров. Стоит Ryzen 5 7600 целых 20 тысяч, поэтому рекомендовать его для бюджетной сборки мы бы не стали. И всё же, владелец такого процессора может сэкономить за счёт материнской платы на чипсете А620, хотя в продаже есть ещё Ryzen 5 7500F, спрос на который продолжает расти. Этот камень быстрее Core i5-14400F и немного медленнее Ryzen 5 7600, но и стоит 17 тысяч рублей. К нему применимы все преимущества старшей модели, поэтому повторяться мы не будем. Помните о том, что все три процессора будут неплохо справляться с играми, а выбор нужно делать исходя из личных предпочтений и результатов в тестах.

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Не сдаёт позиции и Ryzen 5 5600, который даже в 2024 году продолжает демонстрировать отличные скоростные показатели. Как видите, он уступает Core i5-14400F в играх, но с использованием недорогой видеокарты вы вряд ли заметите значительную разницу. Главным преимуществом Ryzen 5 5600 остаётся низкая стоимость, а также принадлежность к платформе АМ4. Данный сокет также завершил свой жизненный цикл, но материнская плата на его базе стоит чрезвычайно недорого. В итоге если вам нужен игровой компьютер, который будет ещё долго справляться с любыми новинками в 1080р, то можно сэкономить на покупке Ryzen 5 5600.

Ну и окончательно добьём позиции Core i5-14400F при помощи Ryzen 7 5700X3D. Это ещё один процессор AMD на сокете АМ4, предлагающий высокую производительность за свои деньги. Он генерирует примерно такое же количество кадров в секунду, как и указанный выше Ryzen 5 7600 и стоит столько же, сколько просят за Core i5-14400F. Использование бюджетной платформы позволит собрать на основе Ryzen 7 5700X3D очень быстрый игровой ПК, ну а при необходимости сам камень может раскрыть потенциал видеокарты даже за 70 тысяч рублей.

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Как видите, сегодня смысла в покупке Core i5-14400F нет. 10 ядер могут привлечь только неопытных геймеров, тогда как наши читатели просто обязаны знать о своеобразной маркетинговой политике Intel. Если вы не готовы покупать процессоры производства AMD, но хотите собрать недорогой ПК, то обратите внимание на Core i5-12400F. Скорее всего, под такой камень вы не станете покупать видеокарту за 130 тысяч, а значит преимущества Core i5-14400F снова останутся только на бумаге. Сложно понять логику людей, которые выбирают те или иные процессоры исходя из их принадлежности к тому или иному бренду. Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F ничем не уступают друг другу, тогда как Ryzen 5 7600 имеет преимущества над аналогами Intel в своей ценовой категории. Ryzen 5 7500F предлагает ценовой компромисс, ну а Ryzen 7 5700X3D представляет собой оптимальное решение по показателю цены и быстродействию. В США цены на процессоры немного отличаются от российских, но выгодные предложения можно найти и на отечественных площадках. Подбирайте процессор исходя из своего бюджета и старайтесь не переплачивать за лишние ядра, которые существуют только для того, чтобы производитель мог поглубже залезть в ваш кошелёк.



