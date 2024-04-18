Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Core i5-14400F vs Ryzen 5 7600 – почему покупка процессора Intel не имеет никакого смысла в 2024г

Core i5-14400F дорогой и далеко не самый быстрый процессор, который можно купить за свои деньги
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Сегодня в прессу попала любопытная статистика продаж процессоров на нескольких ключевых рынках. Судя по всему, в немецком магазине Mindfactory ничего не меняется, ведь там Ryzen 7 7800X3D покупают в 13 раз чаще, чем Core i7-14700K. Процессор с технологией 3D V-Cache крайне популярен, а в целом немецкие покупатели предпочитают AMD. В американских Amazon и Newegg дела обстоят немного иначе, но суть от этого не меняется, ведь Ryzen 7 7800X3D и там занимает первое место. Если судить только по таким данным, то можно предположить, что Intel идёт ко дну. 

реклама



Удивительно, но ничего подобного не происходит, ведь перед нами статистика продаж отдельных процессоров, тогда как в сегменте готовых сборок и ноутбуков AMD отстаёт с огромным отрывом. Лиза Су так и не научилась работать с крупными сборщиками, тогда как Intel прочно удерживает данный сегмент под контролем уже несколько десятилетий. Ну а поскольку рядовые пользователи не готовы тратить на процессор 400 долларов, то чаще всего в готовых системных блоках встречаются менее скоростные процессоры. Сегодня мы изучим результаты тестирования нескольких процессоров, которые можно встретить в российской рознице. Посмотрим на цены и быстродействие в играх, а после сделаем вывод о целесообразности покупки каждого из них.

реклама



Начнём с героя тестирования, проведённого командой eTeknix. Как видите, с прокачанной видеокартой GeForce RTX 4090 процессор Core i5-14400F способен выдавать приличное количество кадров в секунду. Стоит признать, что значительных изменений в приросте fps за последние два поколения не произошло, чего не скажешь о самом процессоре. Напомним, Core i5-12400F имел 6 ядер и включат технологию многопоточности. Core i5-14400F получил целых 10 ядер, за счёт чего спрос на камень выше. Немногие знают, что 4 дополнительных ядра существуют для количества и не оказывают влияния на скоростные показатели. Обратите внимание, что между Core i5-14400F и Core i5-12400 наблюдается небольшой разрыв, который не будет заметен с использованием видеокарты за 40 тысяч рублей. А вот с ценами не всё так просто, ведь за 10 ядер Intel просит намного больше денег. Тесты доказывают бессмысленность переплаты, поэтому рекомендовать вам Core i5-14400F мы не можем. 

А вот Ryzen 5 7600, который предлагается за 20 тысяч рублей, выглядит более перспективно. Прежде всего камень AMD быстрее указанного выше Core i5-14400F в реальных играх, но на этом его преимущество не заканчивается. Так, процессор обладает отличным потенциалом для апгрейда. Сокет АМ5 будет поддерживаться ещё два поколения, тогда как LGA 1700, на котором работает Core i5-14400F, уже не получит обновление и завершил свой жизненный цикл вместе с текущей линейкой процессоров. Стоит Ryzen 5 7600 целых 20 тысяч, поэтому рекомендовать его для бюджетной сборки мы бы не стали. И всё же, владелец такого процессора может сэкономить за счёт материнской платы на чипсете А620, хотя в продаже есть ещё Ryzen 5 7500F, спрос на который продолжает расти. Этот камень быстрее Core i5-14400F и немного медленнее Ryzen 5 7600, но и стоит 17 тысяч рублей. К нему применимы все преимущества старшей модели, поэтому повторяться мы не будем. Помните о том, что все три процессора будут неплохо справляться с играми, а выбор нужно делать исходя из личных предпочтений и результатов в тестах.

реклама



Не сдаёт позиции и Ryzen 5 5600, который даже в 2024 году продолжает демонстрировать отличные скоростные показатели. Как видите, он уступает Core i5-14400F в играх, но с использованием недорогой видеокарты вы вряд ли заметите значительную разницу. Главным преимуществом Ryzen 5 5600 остаётся низкая стоимость, а также принадлежность к платформе АМ4. Данный сокет также завершил свой жизненный цикл, но материнская плата на его базе стоит чрезвычайно недорого. В итоге если вам нужен игровой компьютер, который будет ещё долго справляться с любыми новинками в 1080р, то можно сэкономить на покупке Ryzen 5 5600. 

Ну и окончательно добьём позиции Core i5-14400F при помощи Ryzen 7 5700X3D. Это ещё один процессор AMD на сокете АМ4, предлагающий высокую производительность за свои деньги. Он генерирует примерно такое же количество кадров в секунду, как и указанный выше Ryzen 5 7600 и стоит столько же, сколько просят за Core i5-14400F. Использование бюджетной платформы позволит собрать на основе Ryzen 7 5700X3D очень быстрый игровой ПК, ну а при необходимости сам камень может раскрыть потенциал видеокарты даже за 70 тысяч рублей. 

реклама



Как видите, сегодня смысла в покупке Core i5-14400F нет. 10 ядер могут привлечь только неопытных геймеров, тогда как наши читатели просто обязаны знать о своеобразной маркетинговой политике Intel. Если вы не готовы покупать процессоры производства AMD, но хотите собрать недорогой ПК, то обратите внимание на Core i5-12400F. Скорее всего, под такой камень вы не станете покупать видеокарту за 130 тысяч, а значит преимущества Core i5-14400F снова останутся только на бумаге. Сложно понять логику людей, которые выбирают те или иные процессоры исходя из их принадлежности к тому или иному бренду. Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F ничем не уступают друг другу, тогда как Ryzen 5 7600 имеет преимущества над аналогами Intel в своей ценовой категории. Ryzen 5 7500F предлагает ценовой компромисс, ну а Ryzen 7 5700X3D представляет собой оптимальное решение по показателю цены и быстродействию. В США цены на процессоры немного отличаются от российских, но выгодные предложения можно найти и на отечественных площадках. Подбирайте процессор исходя из своего бюджета и старайтесь не переплачивать за лишние ядра, которые существуют только для того, чтобы производитель мог поглубже залезть в ваш кошелёк.


реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

процессоры оптимальные ценовые предложения ryzen 5 7600 core i5-14400f
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
4
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
17
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
8
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Волновахском направлении поражена одна из самых современных модификаций САУ CAESAR 8х8
2
Разработчики украинского дрона RAM X пообещали, что он поражает бронетехнику на дистанции до 100 км
5
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
83
В Белом доме попросили Зеленского не сравнивать Украину с Израилем
4
Maestro от Amazon Music позволяет слушателям создавать плейлисты с ИИ
1
Смартфоны Xiaomi Mi 11 начали получать обновление HyperOS
1
Владельцы плат GIGABYTE Intel Z790 сообщают о зависании BIOS после его обновления на новейшую версию
2
Для ВС США на Ближнем Востоке в срочном порядке доставляются ракетные системы с лазерным наведением
+
Новый алгоритм зарядки может удвоить срок службы литий-ионных аккумуляторов
2
В России возобновят добычу на единственном в мире месторождении малинового кварцита
1
Китай добился успеха в создании сверхтихой силовой установки для подводных лодок
+
Новый метод зарядки пульсирующим током может удвоить срок службы батареи смартфона
5
Россия объявила о полете новой баллистической ракеты на базе «Тополь-М»
+
В Android 15 появится новый способ беспроводной зарядки устройств
+
Приложение камеры для смартфонов Xiaomi с HyperOS было обновлено
2
Танк ВС РФ с обвесом "Царь-мангал" успешно действует в районе Красногоровки
4
YouTube перестал показывать видео с включенным блокировщиком рекламы
3
Крупные производители микрочипов приостановили закупки оборудования у ASML Holding NV
4
Xiaomi SU7 стремительно теряет популярность – 55% покупателей отказались от заказанных электрокаров
1
Флагманские смартфоны 2025 года будут чаще получать аккумуляторы емкостью от 5500 мАч
1

Популярные статьи

В США заявили, что их самолёт-разведчик SR-71 за 25 лет службы уклонился от 4000 зенитных ракет
7
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
99
История деградации игровой серии Far Cry
24
5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией
26
Microsoft планомерно стирает в порошок Xbox series X/S
11
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
382
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
127
Эксперты по БПЛА из РФ назвали главные недостатки "Укроланцета" RAM X и пообещали достойный ответ
2
Стараясь избежать высоких таможенных пошлин, китайские компании массово строят автозаводы в Европе
+
Удар Ирана по Израилю разрушил "многие" надежды ФРС США
5

Сейчас обсуждают

Orakul
09:45
"С мира по нитке - нищему верёвка."
«РЖД» открыла на Павелецком вокзале Москвы компьютерный игровой клуб
Dante1980
09:44
цитату в студию
Microsoft планомерно стирает в порошок Xbox series X/S
LorDex
09:41
В 15 проектах из какого числа? Из 15? Из 100? Из 1000? Если агрегировать хотя бы все тесты где одновременно присутствуют 7900xtx/4080/4090 с того же gamegpu, то какой результат будет?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
HarryCartman
09:38
Первая часть прям очень зашла. Жду вторую и круто что с первого дня попадёт в gamepass.
Стратегия Frostpunk 2 получит поддержку технологий масштабирования NVIDIA DLSS и Intel XeSS в момент релиза
Orakul
09:37
К комплексам ПВО нужна обслуга, постоянно находящаяся на боевом дежурстве, т.е. несколько смен. Интересно, какие государства предоставят под прицел своих особо обученных бойцов.
НАТО созывают совет с Украиной для обсуждения поставок систем ПВО
Vito Vago
09:37
Цитата: " Если поставка произойдёт от лица Соединённых Штатов Америки, то Киев готов отказаться от атак на нефтеперерабатывающие заводы России, что рекомендовал сделать министр обороны страны Ллойд Ос...
НАТО созывают совет с Украиной для обсуждения поставок систем ПВО
KotSkripaley
09:35
Перевод с Zone Of Games на неё ставил для прохождения, он был удобоваримый в отличии от машинного, да ещё патч какой-то на пиратку пришлось искать, но прошел.
Обзор игры The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay – хроники Вина Дизеля
Eisbrecher
09:32
Либо на новые типы памяти. У 2900ХТ при 512 битной шине ПСП что-то в районе 128ГБ/с. У 4090 при 384 битной шине ПСП что-то в районе 1ТБ/с. А между ними 13 лет.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
AlextraZ
09:26
Их никто не пустит через пролив.
Украинские военные корабли начнут действовать из базы в Портсмуте, Англия
AlextraZ
09:25
Корабли без дома))) так и будут у британии плавать
Украинские военные корабли начнут действовать из базы в Портсмуте, Англия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем