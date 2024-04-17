Изучаем статистику немецкого магазина Mindfactory

Нет никаких сомнений, что противостояние между AMD и Intel будет продолжаться ещё долго. Остановить сражение гигантов может только появление нового игрока, но пока на горизонте нет никого, кто мог бы перетянуть на себя даже незначительную долю рынка. С переходом Apple на процессоры собственного производства доходы Intel снизились, но яблочная компания предпочитает закрытые экосистемы и не вмешивается в положение на пользовательском рынке. Вполне возможно, что рано или поздно в Apple решат пойти дальше, но пока информации о подобных планах нет. Интересные продукты есть у Qualcomm, но в данном случае речь идёт об энергоэффективных решениях, которые не подходят для настольных игровых систем. Собрать на основе подобных процессоров сервер можно, но добиться высокой производительности удастся только путём невероятного масштабирования. Определённые планы есть и у NVIDIA, ну а аналитики пишут о значительном прорыве в области проектирования чипов на основе архитектур ARM и RISC. До отказа от х86 ещё далеко, но AMD с Intel не сидят без дела, поэтому надеяться на скорый закат одной из компаний было бы слишком наивно.

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Согласно официальным данным, больше 60% рынка настольных и серверных процессоров принадлежит Intel, но успехи AMD в нескольких сегментах продолжат становиться всё более явными. Уже несколько лет красные пытаются получить больше продаж на рынке ноутбуков, но пока сталкиваются с противодействием конкурентов. А вот с игровыми процессорами дела идут отлично. Добавим, что ниже представлена статистика по немецкому магазину Mindfactory. Даже в Германии не всё так очевидно, а спрос на процессоры той или иной компании сильно разнится в зависимости от региона. Например, в России предпочитают Intel, ну а пока давайте рассмотрим основные моменты недельного отчёта. На первом месте закрепился Ryzen 7 7800X3D, который благодаря технологии 3D V-Cache демонстрирует внушительные показатели в играх. Как видите, за неделю удалось продать 1060 таких процессоров, что доказывает высокий спрос на игровую продукцию. На втором месте Ryzen 7 5800X3D, который также выполнен по технологии 3D V-Cache, но принадлежит к прошлому поколению.

Быстродействие здесь ниже, но счёт доступа к недорогим материнским платам на сокете АМ4 можно неплохо сэкономить при сборке ПК или апгрейде уже работающего компьютера. В целом, 15 первых мест в Mindfactory осталось за продукцией AMD. Core i7-14700K закрепился на 16 позиции и был куплен всего 80 раз. Это в 13 раз меньше, чем Ryzen 7 7800X3D, а между тем перед нами прямые конкуренты, производительность которых примерно равна (у Ryzen 7 7800X3D немного выше). Судя по всему, пользователям не нравится переплачивать несколько сотен долларов за более дорогие материнские платы для Core i7-14700K, хотя сам Core i7-14700K стоит столько же, как и прямой конкурент. Добавим, что на российском рынке положение кардинально отличается от немецкой розницы. Лидерами являются процессоры до 24 тысяч рублей, которые принадлежат к прошлому поколению или сребнебюджетным сериям. Сказываются санкции и в целом менее внушительные возможности российских геймеров по сравнению с любителями компьютерных игр в Германии.

Amazon

NeweggВыше вы можете изучить продажи в Amazon и Newegg. Как видите, в каждом из магазинов Ryzen 7 7800X3D занимает первое место, хотя в США положение Intel не так драматично, а в целом синие продают больше процессоров, чем красные. Также стоит учитывать, что в американской рознице часто не учитываются налоги, поскольку некоторые магазины зарегистрированы в штатах, где не нужно платить при покупке процессора НДС. В результате стоимость процессоров ниже, чем в Европе и России, а это позволяет геймерам обращать внимание на более скоростные модели.