В Праге заявили, что если денег не будет, то снаряды могут не поступить в Украину до конца 2024 года

Буквально вчера стало известно, что в рамках собственной инициативы Чехия купила для Украины целых 180 тысяч снарядов калибра 155-мм. Если учитывать, что в сутки ВСУ будут тратить порядка 6 тысяч боеприпасов, то такого количества хватит на месяц относительно интенсивных боевых действий. Новость пришлась по вкусу украинским новостным агентствам, многие из которых забыли указать главные особенности сделки. Как оказалось, Чехия действительно нашла снаряды, но не готова назвать источники, поскольку опасается того, что о них станет известно в Москве. Якобы, в этом случае Кремль надавит на те или иные государства, что сделает поставки невозможными. Кроме того, если российские власти будут осведомлены о каналах поставок, то смогут отслеживать их перевозку вплоть до границы с Украиной. Ну а там определять места хранения и уничтожать всё это ещё до отправки на передовую.

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О секретности говорил сам Пётр Павел, который обещал Зеленскому несколько сотен тысяч снарядов. При этом количество постоянно менялось, а позднее в число были включены на только 155-мм, но и 105-мм боеприпасы. Вчера в Чехии заявили, что 180 тысяч прибудут в Украину небольшими партиями и начнут поступать в последующие несколько месяцев или позднее. Следом за этим предполагается ещё одна закупка, а всего может быть приобретено до 500-700 тысяч снарядов. Что же, сегодня новости из Праги стали ещё более насыщенными, но явно не порадуют европейских политиков и придутся не по вкусу киевским властям. Оказывается, далеко не все союзники Украины готовы к реальным действиям. Некоторые проинвестировали снарядный фонд, но денег критически мало. Может показаться, что кроме Чехии вообще никто ничем не занимается, ведь Пётр Павел (или члены его команды) нашли для Зеленского не 500 тысяч снарядов и даже не 700, как предполагали оптимисты, а целых 1 500 000. Это настоящая победа, которая должна была позволить ВСУ получить достаточное количество боеприпасов, но на пути реализации такого масштабного плана встали европейские бюрократы.

Чешские власти сообщили, что денег на закупку снарядов нет. С трудом удалось собрать средства на указанные выше 180 тысяч, а проблема в том, что цены на мировом рынке изменились. Как обычно, подробностей чешские власти не указывают, что порождает многочисленные домыслы и предположения. Как уже отмечалось выше, не так давно в Чехии заявили, что закупка снарядов для Украины была профинансирована в полном объёме. Если учитывать фигурирующие планы приобрести 700 тысяч боеприпасов, то можно сделать вывод, что в Праге заплатили за каждый снаряд как минимум в три раза дороже его начальной стоимости. Местные СМИ говорят о том, что цены увеличилась в два раза, но пока возникает ощущение, что Пётр Павел просто обманывает союзников, пытаясь заработать на сделке как можно больше денег. Сегодня Чехия снова обратилась к странам Евросоюза с призывом выделить побольше денег, ведь фонд оказался истощён и требует новых вливаний. В Праге заявляют, что сделают всё зависящее для успешного завершения инициативы, но не могут гарантировать, что снаряды поступят в Украину даже к концу 2024 года. Неясно, касается ли это указанных выше 180 тысяч боеприпасов, или же речь идёт о последующей закупке, которая зависла в воздухе из-за жадности Шольца и Макрона.

Напомним, вчера Зеленский подписал закон о мобилизации. У президента было целых две недели, которые обычно отводятся на ознакомление с документом. Обычно, Зеленский подписывает подобные законы как минимум через 5 дней, но в данном случае сделал исключение, поставив свою подпись спустя несколько часов. Закон вступит в силу через месяц, ну а многие аналитики по обе стороны океана полагают, что таким образом власти Украины ставят крест на её будущем в качестве независимого государства. В настоящее время страна лишилась значительной части работоспособного населения, а уехавшие в страны Европы граждане не планируют возвращаться. За 2 года многие выучили язык, нашли работу и начали интегрироваться в чужую культуру. Важно учитывать, что всё это касается не только мужчин, но и женщин. Если до недавнего времени насильственная мобилизация носила крайне сомнительный характер и была отчасти противозаконной, то ужу через 3 месяца все мужчины от 18 до 59 лет будут считаться уклонистами. Ну а с нарушающими закон гражданами разговор короткий. Сегодня украинская армия испытывает не только дефицит снарядов, но и острую нехватку живой силы. Без боеприпасов и техники долго сопротивляться ВСУ не сможет, ну а попытки Чехии и других стран подбрасывать в огонь конфликта дровишки способны привести к катастрофическим последствиям для местного населения. Аналитики полагают, что на борьбу с демографическими проблемами может уйти не меньше 200 лет, а шансы сохранить традиции и национальную культуру у украинцев останутся только в случае поглощения страны различными государствами. А иначе после завершения боевых действий в Россию и Европу хлынет ещё более внушительный поток беженцев, оставив власти Украины без рабочих рук.