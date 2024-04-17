Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В Чехии потратили все деньги из снарядного фонда и просят дать ещё на закупку боеприпасов для ВСУ
В Праге заявили, что если денег не будет, то снаряды могут не поступить в Украину до конца 2024 года

реклама

Буквально вчера стало известно, что в рамках собственной инициативы Чехия купила для Украины целых 180 тысяч снарядов калибра 155-мм. Если учитывать, что в сутки ВСУ будут тратить порядка 6 тысяч боеприпасов, то такого количества хватит на месяц относительно интенсивных боевых действий. Новость пришлась по вкусу украинским новостным агентствам, многие из которых забыли указать главные особенности сделки. Как оказалось, Чехия действительно нашла снаряды, но не готова назвать источники, поскольку опасается того, что о них станет известно в Москве. Якобы, в этом случае Кремль надавит на те или иные государства, что сделает поставки невозможными. Кроме того, если российские власти будут осведомлены о каналах поставок, то смогут отслеживать их перевозку вплоть до границы с Украиной. Ну а там определять места хранения и уничтожать всё это ещё до отправки на передовую. 

реклама

О секретности говорил сам Пётр Павел, который обещал Зеленскому несколько сотен тысяч снарядов. При этом количество постоянно менялось, а позднее в число были включены на только 155-мм, но и 105-мм боеприпасы. Вчера в Чехии заявили, что 180 тысяч прибудут в Украину небольшими партиями и начнут поступать в последующие несколько месяцев или позднее. Следом за этим предполагается ещё одна закупка, а всего может быть приобретено до 500-700 тысяч снарядов. Что же, сегодня новости из Праги стали ещё более насыщенными, но явно не порадуют европейских политиков и придутся не по вкусу киевским властям. Оказывается, далеко не все союзники Украины готовы к реальным действиям. Некоторые проинвестировали снарядный фонд, но денег критически мало. Может показаться, что кроме Чехии вообще никто ничем не занимается, ведь Пётр Павел (или члены его команды) нашли для Зеленского не 500 тысяч снарядов и даже не 700, как предполагали оптимисты, а целых 1 500 000. Это настоящая победа, которая должна была позволить ВСУ получить достаточное количество боеприпасов, но на пути реализации такого масштабного плана встали европейские бюрократы. 

Чешские власти сообщили, что денег на закупку снарядов нет. С трудом удалось собрать средства на указанные выше 180 тысяч, а проблема в том, что цены на мировом рынке изменились. Как обычно, подробностей чешские власти не указывают, что порождает многочисленные домыслы и предположения. Как уже отмечалось выше, не так давно в Чехии заявили, что закупка снарядов для Украины была профинансирована в полном объёме. Если учитывать фигурирующие планы приобрести 700 тысяч боеприпасов, то можно сделать вывод, что в Праге заплатили за каждый снаряд как минимум в три раза дороже его начальной стоимости. Местные СМИ говорят о том, что цены увеличилась в два раза, но пока возникает ощущение, что Пётр Павел просто обманывает союзников, пытаясь заработать на сделке как можно больше денег. Сегодня Чехия снова обратилась к странам Евросоюза с призывом выделить побольше денег, ведь фонд оказался истощён и требует новых вливаний. В Праге заявляют, что сделают всё зависящее для успешного завершения инициативы, но не могут гарантировать, что снаряды поступят в Украину даже к концу 2024 года. Неясно, касается ли это указанных выше 180 тысяч боеприпасов, или же речь идёт о последующей закупке, которая зависла в воздухе из-за жадности Шольца и Макрона. 

Напомним, вчера Зеленский подписал закон о мобилизации. У президента было целых две недели, которые обычно отводятся на ознакомление с документом. Обычно, Зеленский подписывает подобные законы как минимум через 5 дней, но в данном случае сделал исключение, поставив свою подпись спустя несколько часов. Закон вступит в силу через месяц, ну а многие аналитики по обе стороны океана полагают, что таким образом власти Украины ставят крест на её будущем в качестве независимого государства. В настоящее время страна лишилась значительной части работоспособного населения, а уехавшие в страны Европы граждане не планируют возвращаться. За 2 года многие выучили язык, нашли работу и начали интегрироваться в чужую культуру. Важно учитывать, что всё это касается не только мужчин, но и женщин. Если до недавнего времени насильственная мобилизация носила крайне сомнительный характер и была отчасти противозаконной, то ужу через 3 месяца все мужчины от 18 до 59 лет будут считаться уклонистами. Ну а с нарушающими закон гражданами разговор короткий. Сегодня украинская армия испытывает не только дефицит снарядов, но и острую нехватку живой силы. Без боеприпасов и техники долго сопротивляться ВСУ не сможет, ну а попытки Чехии и других стран подбрасывать в огонь конфликта дровишки способны привести к катастрофическим последствиям для местного населения. Аналитики полагают, что на борьбу с демографическими проблемами может уйти не меньше 200 лет, а шансы сохранить традиции и национальную культуру у украинцев останутся только в случае поглощения страны различными государствами. А иначе после завершения боевых действий в Россию и Европу хлынет ещё более внушительный поток беженцев, оставив власти Украины без рабочих рук. 

#боеприпасы #боеприпасы для всу #снаряды для украины #снаряды для всу
+
Написать комментарий (0)
Rheinmetall AG анонсировала строительство завода по производству боеприпасов в Литве
Западные СМИ: Украине скорее не хватает замотивированных бойцов, а не боеприпасов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ в сутки выпускают 300 дронов-камикадзе «Пиранья», один из которых уничтожил американский Abrams
4
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
72
На Волновахском направлении поражена одна из самых современных модификаций САУ CAESAR 8х8
+
Разработчики украинского дрона RAM X пообещали, что он поражает бронетехнику на дистанции до 100 км
1
Новый ЗРК Тор-М2У, использующий технологии ИИ и перехватывающий ракеты HIMARS и «Ольха»
2
Новые iPhone 16 от Apple: известны дата презентации и особенности
+
Российский спутник-демонстратор «Скиф-Д» начал обеспечивать видеосвязь
2
Смартфоны Xiaomi Mi 10 начали получать обновление HyperOS
2
Strana.ua: Обновленный дрон ВСУ Sea Baby может проплыть 1000 км и вооружиться пушечной турелью
+
Владельцы плат GIGABYTE Intel Z790 сообщают о зависании BIOS после его обновления на новейшую версию
2
В Белом доме попросили Зеленского не сравнивать Украину с Израилем
2
Фанаты составили карту GTA 6, она будет в 2,5 раза больше, чем в GTA V
2
Запрет США и Великобритании на импорт цветных металлов из РФ привел к их подорожанию
5
В круизные лайнеры начали внедрять искусственный интеллект для снижения расходов на их обслуживание
+
Новое исследование Ookla показывает преимущество Samsung Galaxy S24 над iPhone 15 в скорости 5G
2
Смартфоны Xiaomi Mi 11 начали получать обновление HyperOS
1
Maestro от Amazon Music позволяет слушателям создавать плейлисты с ИИ
+
Совфед намерен восстановить производство лифтов в России
4
Israel Aerospace Industries представила беспилотную подводную лодку BlueWhale
+
Новый метод зарядки пульсирующим током может удвоить срок службы батареи смартфона
5

Популярные статьи

7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
61
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
7
История деградации игровой серии Far Cry
18
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
71
В США заявили, что их самолёт-разведчик SR-71 за 25 лет службы уклонился от 4000 зенитных ракет
6
5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией
23
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
30
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
116
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
225
Фрактальная геометрия в биологии: новое направление исследований на стыке математики, физики и химии
1

Сейчас обсуждают

Артем Михайлюта
13:59
Какая наглая попытка склонить к трате денег. Не работает прога, да да да, расскажите😂
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
Гия Кутаисский
13:59
Отлично я на почте, забрал ещё одну видяху себе в ферму
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Red Red
13:56
Шеша логика это не твое, где сказано что амд это игры, амд представлено в широком диапазоне изделий от процессоров , консолей и пк, видеокарты, а вот Нвидиа, только Видеокарты штампует(хотя нет у них ...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Vetali
13:56
Мы бы им вломали, если бы они нас догнали.
Иранский генерал: Наша операция показала уязвимость израильской системы ПВО
Олесь Кука
13:56
Ответ на оба вопроса автора в названии статьи - патамушта-патаму! Каждый др..ет, как он хочет!
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
Александр Пономарев
13:55
2к моник и можно все 8 гиговые карты сразу в помойку, про 4к даже говорить не буду...
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
Joh Wite
13:55
Гугл может идти нахер со своими угрозами, я уж точно покупать ничего не буду 😅
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
Вячеслав Эрин
13:54
ахаха, плять, даже читать не буду. и так все ясно с названия. очередной тупой амудэшник
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
DIP48
13:52
Иловайский котел: что известно о крупнейшей победе ополченцев на Донбассе
ultrafx
13:52
А в Крайзис нет? Интересно тогда, почему на Веге на реакторе фпс падал на дно. Вроде не 20 лет назад было.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем