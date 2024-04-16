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Bublik1
Чехия нашла всего 180 000 снарядов для Украины и обещает небольшие поставки через несколько месяцев
А между тем в США загорелся оружейный завод, выпускающий боеприпасы

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Известно, что украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов. В американской прессе писали, что проблему пытаются решить за счёт запуска дронов-камикадзе, но средства имеют кардинально иные характеристики, поэтому добиться аналогичного эффекта невозможно.

При этом неоднократные попытки надавить на союзников в Европе ни к чему не привели. Есть мнение, что в настоящее время на складах стран ЕС хранится порядка 1 миллиона боеприпасов, вот только всё это разбросано по большой территории и принадлежит слишком большому количеству государств. Договориться об отправке даже половины этих боеприпасов не вышло, поскольку многие политики признают, что и без того отдали Украине большую часть стратегического запаса.

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Помощь Киеву могли бы оказать США, но политическое противостояние между демократами и республиканцами мешает Байдену и дальше раздувать огонь украинского конфликта. 

Несколько месяцев назад совершенно неожиданно в дело вступил президент Чехии. Пётр Павел заявил, что нашёл для украинской армии значительные запасы снарядов. Первоначально европейские политики реагировали на новость сдержанно, но в итоге присоединились к чешской инициативе и даже собрали нужное количество денег. Как стало известно, за это время Прага нашла для Зеленского 180 тысяч снарядов.

Отмечается, что всё это уже закуплено и поступит в Украину в ближайшие месяцы. Точные сроки не оговариваются, а количество явно меньше, чем обещал президент Чехии. В прессе пишут, что речь идёт о первой партии, а поставка не будет массовой. Это значит, что ВСУ сможет получать боеприпасы небольшими количествами. Такой подход не приведёт к перегрузке логистической системы Украины, а также позволит без лишнего шума перевести на линию соприкосновения нужно количество снарядов малыми партиями. Дополнительно отмечается, что Чехия обещает отыскать ещё 300 тысяч боеприпасов, но произойдёт это значительно позднее. 

Пётр Павел не раскрывает, где и когда он планирует закупить снаряды, но многие аналитики полагают, что речь идёт о старых запасах, которые хранят союзники США на складах. Подобные боеприпасы уже исчерпали сроки хранения или находятся в конце жизненного цикла, поэтому требуют утилизации. А за счёт передачи всего этого Украине удастся не только сэкономить на утилизации, но и попутно заработать денег. При этом фигурируют суммы, согласно которым снаряды будут покупаться по рыночной стоимости. Также известно, что Чехия закупит снаряды за пределами Европы, а потенциальными кандидатами являются Тайвань, Южная Корея, Аргентина и многие другие, включая Австралию и другие страны. По мнению экспертов, даже если Прага выполнит свои обещания, то боеприпасов всё равно буде недостаточно. Не так давно Зеленский заявил о намерении перейти в контрнаступление, для чего потребуется гораздо больше расходного материала. Как уже было сказано, помочь могут американцы, которые выпускают порядка 360 тысяч снарядов в год. Местные политики обещают нарастить производство до 2 миллионов в год, но случится это даже не в 2026 году. Ну а пока в Белом доме мечтают о том, как выпущенные в США снаряды будут падать на российские города, на предприятии General Dynamics случился неприятный инцидент.

Как оказалось, на военном заводе в Пенсильвании произошло возгорание в одном из цехов. Причины пожара пока установить не удалось, а благодаря своевременному приезду пожарных расчётов возгорание удалось локализовать. Никто из работников не пострадал, а вот об ущербе ничего не сказано. Известно, что на данном предприятии выпускались 155-мм и 105-мм боеприпасы, которые после этого отправлялись в Украину. Завод входит в структуру Объединённого командования боеприпасов армии США и считается крайне важным для обороноспособности страны. В настоящее время на предприятии производятся артиллерийские и миномётные снаряды, а в прессе пишут о тревожных новостях, поскольку есть все основания для длительной остановки производственных мощностей.

Что любопытно, хотя пожар возник ещё вчера вечером в 22 часа, пресс-служба до сих пор не сообщает о причинах и последствиях. В прессе писали, что террористический акт исключён, а проблема возникла из-за неправильного обращения с оборудованием, либо вина лежит на плохих контактах в проводке. Местные жители в социальных сетях сообщали, что пожар был очень большим и виден с расстояния десятков километров. Очевидно, что остановка одного завода не окажет существенного влияния на производство боеприпасов в США, а отправка военной помощи в адрес Украины – это дело времени. Сообщается, что переговоры между республиканцами и демократами находятся на завершающей стадии, а значит к лету американское оружие снова начнёт поступать в ВСУ большими партиями.

#боеприпасы #снаряды #боеприпасы для всу
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