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Почему не стоит доверять программе Trade-In и нужно ли соглашаться на обмен видеокарты в магазине

Чаще всего по программе Trade-In вам предложат намного меньше, чем видеокарта стоит на вторичном рынке.
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Предположим, у вас есть смартфон, который вы купили несколько лет назад. В какой-то момент в продаже появляется более интересная новинка с продвинутыми функциями. Вы отправляетесь в магазин и узнаёте, что стоит такой аппарат 100 000 рублей, но существует возможность сэкономить. Вам предлагают отдать свой телефон в качестве обмена, что позволит скинуть конечную цену на новинку на 15 тысяч рублей. В некоторых случаях пользователи соглашаются на подобные предложения, тогда как многие эксперты рассказывают, что никакой выгодны программа Trade-In для конечного потребителя не несёт. У крупных розничных сетей программа обмена поставлена на поток, а у менеджеров есть специальное руководство, в котором указаны точные цены на тот или иной смартфон. Там же присутствует руководство, позволяющее оценить стоимость аппарата в зависимости от его внешнего состояния. 

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В России такая программа доступна, но пользуется невысоким спросом, тогда как в США ленивые американцы предпочитают не перенапрягаться. Очевидно, что старый смартфон продать дорого не выйдет, но очень часто фанаты Apple, Samsung и флагманов других брендов меняют свои аппараты каждый год. В случае попытки сделать это в рамках Trade-In, можно рассчитывать на скорость и удобство, но получить за телефон максимальную цену удаётся только на вторичном рынке. Принято считать, что это только российские компании водят пользователей за нос, обманывая их и выплачивая минимальную цену за товары во время обмена. Что же, сегодня появилась любопытная новость, которая доказывает, что данная программа в целом не выгодна. Один из пользователей рассказал о собственном опыте покупки новой видеокарты в магазине Microcenter. Данная сеть торгует только в рамках офлайн продаж, поэтому для того, чтобы забрать товар, нужно прийти в отделение. 

К сожалению, дополнительных подробностей очень мало, но можно предположить, что пользователь захотел купить новую видеокарту. На руках у него была MSI GeForce RTX 4090 Gaming Trio, которая по каким-то причинам геймера не удовлетворяла. Судя по всему, она была в рабочем состоянии, но любитель компьютерных игр решил обменять видеокарту по программе Trade-In. Что было куплено взамен на флагман NVIDIA, в интернете не пишут. Скорее всего, другая GeForce RTX 4090, но в данном случае интересна стоимость указанной выше видеокарты MSI. Сообщается, что в Microcenter оценили её в 699.95 доллара, что составляет всего 36% от реальной цены этой же видеокарты в данном магазине. Именно так, ведь графический чип в Microcenter предлагается за 1939.99 доллара. Пользователь не пишет, в каком состоянии была видеокарта, а также причины обмена, но становится очевидно, что Microcenter не лучшее место, где можно поучаствовать в программе Trade-In.

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По данным экспертов, обменом занимаются в магазинах по всему миру, а в точках выдачи Newegg за GeForce RTX 4090 предлагают 1500 долларов. Стоит учитывать, что это максимальная стоимость, а многое будет зависеть от состояния самой видеокарты. И всё же, если графический чип рабочий, то флагман NVIDIA по программе Trade-In не может стоить так дёшево. Замена корпуса обычно обходится до 100 долларов, после чего GeForce RTX 4090 можно продавать как восстановленную с небольшой скидкой. По мнению экспертов, если вы хотите сэкономить, то нужно пытаться продавать видеокарты самостоятельно. В худшем случае стоит взять с собой того, кто разбирается в реальной цене того или иного графического чипа. Не всегда безопасно выставлять дорогостоящий продукт на вторичный рынок. В интернете много мошенников, которые пытаются заработать на незнании обычных пользователей. 

В данном случае мы видим, что мошенники сидят не только за мониторами, скрывая свои личности, но и активно промышляют нехитрым делом в официальной рознице. В следующий раз, когда вы решите воспользоваться программой Trade-In, вначале посмотрите на то, сколько дают за ваш смартфон или видеокарту на Авито. Если телефон или графический чип на вторичном рынке оценивается в 30 тысяч рублей, а в магазине за него готовы выплатить только 10 тысяч, то лучше взять дело в свои руки. Ну а в случае, если разница между предложением официальной розницы и самостоятельной продажей небольшая, то можно соглашаться. Не забывайте, что средняя рыночная цена обычно ниже той, что указывают продавцы на Авито. Кроме того, иногда покупатели требуют скидку, а в итоге у несговорчивых диванных бизнесменов видеокарта может зависнуть на несколько месяцев. За это время она снова подешевеет, а в итоге вы больше потеряете, чем приобретёте. 

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видеокарты trade-in
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