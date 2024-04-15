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Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно

Что будет, если на старый процессор AMD FX 8350 поставить мощную видеокарту GeForce RTX 4080 SUPER? Давайте разбираться
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Многие наши читатели знают о том, что рано или поздно наступает время, когда приходится покупать новый компьютер. В этом случае нужно запастись солидной суммой денег, ведь потребуется заменить сразу все комплектующие. Стоить такое удовольствие может несколько тысяч долларов, но в данном случае многое зависит от возможностей и потребностей того или иного пользователя. Некоторые предпочитают тянуть до последнего, что приводит к неудобству, ведь работать на старой системе – это постоянный дискомфорт, зависания и другие проблемы. В играх приходится ещё хуже, поскольку на старых видеокартах количество кадров падает ниже 20, ну а после этого картинка превращается в слайд-шоу. 

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Кто-то прекрасно осознаёт, что нужно поставить старый системный блок в гараж или в кладовку и отправиться в магазин за новым компьютером, тогда как другие продолжают выжимать из старого ПК последние соки. Такие пользователи не понимают, что путём покупки процессора или видеокарты проблему не решить, в чём мы с вами сегодня и убедимся. Итак, автор канала zWORMz Gaming провёл любопытный эксперимент, установив на процессор AMD FX 8350 видеокарту GeForce RTX 4080 SUPER. Для пущей важности он добавил целых 32 Гб оперативной памяти, после чего попытался понять, можно ли на такой странной комплектации играть в современные игры. 

Сам ролик вы найдёте в конце материала, ну а мы кратко остановимся на результатах. Все тесты проводились в разрешении 1080р, тогда как видеокарта GeForce RTX 4080 SUPER обычно тянет все игры в 4К@60 fps. Прежде всего автор убедился, что с популярными шутерами проблем не возникнет. Так, в Valorant удалось получить 170 кадров в секунду, в Fortnite – 150 fps, а в Dota 2 – 70 fps. В Apex Legends и Rainbow Six Siege количество кадров в секунду приближалось к отметке 150 единиц, вот только даже с видеокартой за 35 тысяч и современным процессором можно получить примерно столько же. Играть в шутеры на такой комплектации можно, а вот с более требовательными играми всё оказалось намного сложнее. 

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В Cyberpunk 2077, которая вышла 3 года назад, стоит рассчитывать только на 40 кадров в секунду, тогда как в Horizon Forbidden West удалось получить 50 fps. В Red Dead Redemption 2 фрамрейт оказался более стабильным и превысил 70 кадров в секунду. Увы, но здесь настройки дальности и текстуры пришлось значительно снизить, что сделало картинку не такой красивой, как задумывали разработчики. В Hogwarts Legacy комплектация из новой видеокарты и старого процессора выдаёт 45 кадров в секунду. В Starfield на самых низкий настройках графики удалось выжать целых 65 fps, а в Baldur's Gate 3 и вовсе 30 fps. Запустить Alan Wake 2 и Call of Duty Warzone так и не удалось, поскольку процессор не имеет необходимых для работы инструкций. 

Давайте обойдёмся без дополнительных тестов. Всё это есть в интернете. Суть сводится к тому, что с современным процессором GeForce RTX 4080 SUPER выдаёт больше fps даже в разрешении 4К, ну а здесь в требовательных новинках мы имеем падение фрамрейта и низкие настройки графики. Положение можно было бы исправить за счёт активации технологии масштабирования, но в этом случае картинка была бы ещё более печальной. Важно понимать, что покупать мощную видеокарту, когда у вас стоит процессор AMD FX 8350 или любой другой старый камень, категорически запрещено. Потери будут огромными, а значит никакого смысла от такой дорогой видеокарты вы не получите. В целом, если у вас действительно есть старый процессор, то лучше присмотреться к чему-то более актуальному. Например, довольно недорого стоит Ryzen 5 5600. Очевидно, что ставить на него GeForce RTX 4080 SUPER не рекомендуется, но мы полагаем, что в тестах удалось бы получить как минимум в два раза больше fps. А вот Ryzen 5 3600 обходите стороной. Время этого камня давно ушло, хотя он продолжает лежать на полках магазинов. Увы, но Ryzen 5 3600 крайне плох в играх и сильно уступает новинкам последних поколений. 

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Если есть желание сэкономить, но хочется получить современную систему, то можно обратить внимание на Ryzen 5 7500F. Этот камень потребует у вас материнскую плату на сокете АМ5, а также оперативную память DDR5, но зато вы получите потенциал для апгрейда и через 3-4 года сможете усилить систему за счёт процессора. Крайне интересен Ryzen 7 5700X3D, которые предлагает ультимативный уровень быстродействия и стоит относительно недорого. Такой камень будет работать на материнской плате с сокетом АМ4, а значит есть реальный шанс собрать недорогой, но очень мощный ПК. Брать Ryzen 7 5700X3D для GeForce RTX 4080 SUPER мы не рекомендуем, но в данном случае тесты должны были показать абсурдность неправильного выбора, а не рекламировать ту или иную видеокарту. 

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Как уже было сказано выше, получить стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 1080р на высоких настройках графики можно с видеокартой GeForce RTX 4060. Стоит такое удовольствие очень недорого, но не забывайте, что процессор также должен стоять актуальный. Для 2К можно выбрать более дорогую GeForce RTX 4070 SUPER, а на самом деле предложений намного больше. Ryzen 5 7500F вместе с GeForce RTX 4060 будет тянуть все игры ещё много лет, ну а более дорогой Ryzen 7 5700X3D позволит полностью раскрыть потенциал GeForce RTX 4070 SUPER. И помните, что излишняя экономия приводит к самым печальным последствиям. Некоторые процессоры и видеокарты уже такие старые, что никакие попытки усилить их за счёт других комплектующих не увенчаются успехом. Будет печально, если вы купите видеокарту за 130 тысяч рублей, но получите даже меньше, чем у вашего соседа, который взял новенький системный блок на базе Ryzen 5 7500F и GeForce RTX 4060 до 100 тысяч рублей. В этом случае вам придётся снова тратить деньги, ну а это уже совсем другая история. 


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видеокарты процессоры оптимальные ценовые предложения geforce rtx 4080 super amd fx 8350
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