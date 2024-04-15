Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Зарплаты айтишников в РФ растут слишком медленно, ведь даже риелторы получают намного больше
За год заработные платы программистов в РФ увеличились на 14%, но в других отраслях прирост всё равно выше

реклама

Согласно недавно опубликованным данным, самой высокой средней заработной платой в России могут похвастать дальнобойщики, получающие 170 тысяч рублей. В некоторых регионах выплаты ниже, но в целом доходы водителей большегрузных транспортных средств намного превышают заработные платы в других отраслях. Также отмечается значительное повышение доходов у тех, кто работает на военных предприятиях, тогда как с программистами всё сложно. Эксперты полагают, что в России сложилась нестандартная ситуация, которая в обозримом будущем может стать общемировым трендом. Долгое время профессия программиста входила в список наиболее высокооплачиваемых в России, но сегодня умением писать код уже никого не удивишь. 

реклама

По итогам 2023 года программистов с большим отрывом обогнали даже курьеры, которые на мопедах доставляют шаурму и пиццу, ну а данные первых трёх месяцев 2024 года выглядят ещё более удручающе. Согласно информации «Авито Работы», даже риелторы получают больше, чем представители ИТ-сферы. За первый квартал 2024 года средняя зарплата риелтора достигла 135 тысяч рублей в месяц, что намного превышает уровень прошлого года. В то же время как средняя зарплата программистов составила 117 800 рублей в месяц, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На самом деле прирост заработной платы заметен, вот только во многих других сферах деятельности выплаты растут ощутимо быстрее. Аналитики заметили, что системные администраторы и аналитики начинают уступать по доходам риелторам и менеджерам по развитию компаний. Менеджеры по развитию в настоящее время получают больше 95 тысяч, а аналитики – почти 100 тысяч рублей. 

Что до риелторов, то сегодня остро ощущается необходимость в специалистах, которые разбираются в своём деле и могут найти клиентов на ту или иную недвижимость. Оказывается, количество открытых вакансий риелторов за прошлый год здесь выросло более чем на 50%, ну а в итоге владельцы подобных компаний вынуждены повышать заработные платы. При этом риелторы имеют свободный график и не сидят по 8 часов в офисе. Кроме того, они могут претендовать на дополнительные выплаты, а обучить такого специалиста можно за несколько месяцев или даже недель. Многое зависит от личных качеств соискателя, тогда как овладеть программированием на среднем уровне можно как минимум за 2-3 года. Часто требуется высшее специальное образование, тогда как к риелтору такие требования не предъявляются. Аналитики пишут, что рост заработных плат наблюдается в многочленных сферах.

Как уже было сказано, довольно высокие доходы получают курьеры и водители, а обе эти специальности не требуют длительного обучения. Одновременно с этим фиксируется тенденция, в рамках которой всё больше российских программистов уезжают в другие страны. Чаще всего такие специалисты отправляются в Европу, а в первом квартале 2024 Франция стала одним из основных направлений, привлекающих российских айтишников благодаря наличию льготных условий получения вида на жительство. По данным аналитиков, власти осведомлены о проблеме и предпринимают шаги для её решения. Вынудить частников повышать заработные платы программистам не получится, ну а действующая программа позволяет избежать призыва в армию, а также получить другие льготы. 

Ну а если уделить внимание мнению главы NVIDIA, то положение программистов и вовсе можно назвать незавидным. Напомним, Дженсен Хуанг уверен, что в ближайшие годы умные алгоритмы начнут вытеснять людей, поскольку будут справляться с написанием кода намного быстрее человека. Нейросети будут не только делать работу быстрее, но и качественнее, что позволит решить массу проблем с низкой безопасностью драйверов и другого популярного программного обеспечения. Пока без программистов невозможно, но чем больше эти специалисты работают, тем ближе эра ИИ, где многим айтишникам просто не будет места. Куда хлынет многомиллионная армия, представители которой кроме написания кода больше ничего не умеют, большой вопрос. Некоторые аналитики полагают, что в ближайшие 10 лет умные алгоритмы заменят большую часть программистов, а в отрасли останутся только те, кто сможет управлять машинами и удерживать их под контролем. 

#статистика #заработная плата
+
Написать комментарий (0)
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
Авито Работа: дальнобойщики получают самую высокую среднюю зарплату в России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
33
Иран запустил сверхзвуковые ракеты в направлении Израиля
2
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
4
Эксперт Криволап назвал три достоинства ракеты Х-69, поразившей Трипольскую ТЭС
1
ВСУ без западных поставок оружия придется отсупать, а Украина лишится земель до реки Днепр
+
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
8
Украинские военные корабли начнут действовать из базы в Портсмуте, Англия
7
Google Фото с ИИ теперь доступно всем устройствам на Android
1
Многослойная броня российских танков состоит из слоев парафина, кевлара, керамзита
+
В Сети появились кадры уничтожения очередной переданной Украине пусковой установки и РЛС ЗРК IRIS-T
+
Нидерланды временно закрывают посольство в Иране из-за напряженности в регионе
1
НАСА показывает фото космического корабля, который доставит людей к Луне
4
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
4
Состоящий только из электронов кристалл Вигнера удалось заснять впервые за 90 лет
2
Из-за дороговизны ремонта, страховые компании предпочитают списывать электрокары
2
Майнеров на видеокартах лишают ещё одного перспективного проекта
2
Redmi Turbo 3 выйдет за пределами Китая под названием Xiaomi POCO F6
+
Иран произвёл масштабный запуск беспилотников и ракет по Израилю
12
Продавцы из Китая предлагают готовый ПК с Ryzen 7 8700F по цене одного процессора 8700G
2
Маск намеревается отправить на Марс 1000 кораблей в течение 20 лет
11

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
99
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
1
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
39
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
2
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
4
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
135
Как спастись от летней жары — обзор способов
8
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
23
ChatGPT «поумнел» с обновлением и вернул себе лидерство
3

Сейчас обсуждают

Вадим (Nvidia Hater)
15:39
Блять ,рекламисты епаные не на секунду не останавливаются.Поссым в несколько шлангов
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
Иван Горыныч
15:38
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
Чато- -Бот
15:37
Подарунком своим хвастаешься, а дупа-то болит?
Западные СМИ признают неэффективность американского ВПК
Roditch
15:37
Это бета-тест автопилота. Причём бета-тестеры платят.
Ученые создали материал, который становится прочнее при ударах
Чато- -Бот
15:36
Хрюква, у вас Семёновка отвалилась. И уже наши начали кошмарить и Днепрожыдайск: Удар по территории международного аэропорта "Днепропетровск". Сегодня около 3:00 ночи российскими войсками нанесен удар...
Samsung наладит выпуск 2-нм продукции в Техасе к 2027 году
Иван Горыныч
15:35
Западные СМИ признают неэффективность американского ВПК
Робин Гудеичь
15:33
БГГГ, тот случай когда даже пи_ тух и тот уней тебя)))
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Иван Горыныч
15:33
Касательно бравых в Севастополе не уберегли даже не от нато цельный флот, а ведь ВВП лично нам обещал, ПУСТЬ ТОЛЬКО СУНУТСЯ В Крым.🤣😂🤣😂🤣😂
Samsung наладит выпуск 2-нм продукции в Техасе к 2027 году
Чато- -Бот
15:31
Пока Ванька Гонореич тут скачет цапом со своими смайлегами, Семёновка, что на Авдеевском направлении, перешла под полный контроль ВС РФ. https://t.me/jnb_news/47247 Скачи и дальше, предурошный клов...
Западные СМИ признают неэффективность американского ВПК
Артём Николаев
15:31
Декоммунизация
В Сети появились кадры разрушений машинного зала ДнепроГЭС после ракетного удара ВС РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем