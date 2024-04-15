За год заработные платы программистов в РФ увеличились на 14%, но в других отраслях прирост всё равно выше

Согласно недавно опубликованным данным, самой высокой средней заработной платой в России могут похвастать дальнобойщики, получающие 170 тысяч рублей. В некоторых регионах выплаты ниже, но в целом доходы водителей большегрузных транспортных средств намного превышают заработные платы в других отраслях. Также отмечается значительное повышение доходов у тех, кто работает на военных предприятиях, тогда как с программистами всё сложно. Эксперты полагают, что в России сложилась нестандартная ситуация, которая в обозримом будущем может стать общемировым трендом. Долгое время профессия программиста входила в список наиболее высокооплачиваемых в России, но сегодня умением писать код уже никого не удивишь.

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По итогам 2023 года программистов с большим отрывом обогнали даже курьеры, которые на мопедах доставляют шаурму и пиццу, ну а данные первых трёх месяцев 2024 года выглядят ещё более удручающе. Согласно информации «Авито Работы», даже риелторы получают больше, чем представители ИТ-сферы. За первый квартал 2024 года средняя зарплата риелтора достигла 135 тысяч рублей в месяц, что намного превышает уровень прошлого года. В то же время как средняя зарплата программистов составила 117 800 рублей в месяц, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На самом деле прирост заработной платы заметен, вот только во многих других сферах деятельности выплаты растут ощутимо быстрее. Аналитики заметили, что системные администраторы и аналитики начинают уступать по доходам риелторам и менеджерам по развитию компаний. Менеджеры по развитию в настоящее время получают больше 95 тысяч, а аналитики – почти 100 тысяч рублей.

Что до риелторов, то сегодня остро ощущается необходимость в специалистах, которые разбираются в своём деле и могут найти клиентов на ту или иную недвижимость. Оказывается, количество открытых вакансий риелторов за прошлый год здесь выросло более чем на 50%, ну а в итоге владельцы подобных компаний вынуждены повышать заработные платы. При этом риелторы имеют свободный график и не сидят по 8 часов в офисе. Кроме того, они могут претендовать на дополнительные выплаты, а обучить такого специалиста можно за несколько месяцев или даже недель. Многое зависит от личных качеств соискателя, тогда как овладеть программированием на среднем уровне можно как минимум за 2-3 года. Часто требуется высшее специальное образование, тогда как к риелтору такие требования не предъявляются. Аналитики пишут, что рост заработных плат наблюдается в многочленных сферах.

Как уже было сказано, довольно высокие доходы получают курьеры и водители, а обе эти специальности не требуют длительного обучения. Одновременно с этим фиксируется тенденция, в рамках которой всё больше российских программистов уезжают в другие страны. Чаще всего такие специалисты отправляются в Европу, а в первом квартале 2024 Франция стала одним из основных направлений, привлекающих российских айтишников благодаря наличию льготных условий получения вида на жительство. По данным аналитиков, власти осведомлены о проблеме и предпринимают шаги для её решения. Вынудить частников повышать заработные платы программистам не получится, ну а действующая программа позволяет избежать призыва в армию, а также получить другие льготы.

Ну а если уделить внимание мнению главы NVIDIA, то положение программистов и вовсе можно назвать незавидным. Напомним, Дженсен Хуанг уверен, что в ближайшие годы умные алгоритмы начнут вытеснять людей, поскольку будут справляться с написанием кода намного быстрее человека. Нейросети будут не только делать работу быстрее, но и качественнее, что позволит решить массу проблем с низкой безопасностью драйверов и другого популярного программного обеспечения. Пока без программистов невозможно, но чем больше эти специалисты работают, тем ближе эра ИИ, где многим айтишникам просто не будет места. Куда хлынет многомиллионная армия, представители которой кроме написания кода больше ничего не умеют, большой вопрос. Некоторые аналитики полагают, что в ближайшие 10 лет умные алгоритмы заменят большую часть программистов, а в отрасли останутся только те, кто сможет управлять машинами и удерживать их под контролем.