Водители большегрузов получают в среднем 170 тысяч рублей в месяц

Многие аналитики отмечают, что на российском рынке труда наблюдается ряд странностей, которые не присущи другим государствам. Так, сегодня отечественнее компании испытывают явную нехватку программистов, но заработные платы подобных специалистов растут крайне медленно. Фактически, темпы роста уступают многим другим профессиями, а в какой-то момент стало выгоднее быть курьером и доставлять шаурму и пиццу, чем сидеть весь день за компьютером. Аналитики делают ряд важных замечаний. Оказывается, невысокие заработные платы наблюдаются только у начинающих программистов, тогда как сотрудники среднего звена уже могут рассчитывать на более чем 100 тысяч рублей. Решающим фактором выступает опыт и знания, а в результате высококвалифицированные специалисты получают в разы больше менее удачливых коллег. По итогам 2023 года выяснилось, что высокие темпы роста заработных плат наблюдаются в целом ряде сфер, ну а сегодня «Известия» написали о самой высокооплачиваемой работе в России.

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Прежде всего нужно понимать, что существуют отдельные специальности, где выплаты в разы выше. Например, в Сочи недавно искали специалиста по недвижимости, оклад которого составит от 500 тысяч рублей. До 1 миллиона предлагается руководителю рекламного отдела в Москве, но в данном случае статистка говорит о массовой работе, тогда как попасть на должность руководителя крайне сложно. Согласно внутренней статистике специалистов «Авито Работы», за 1 квартал 2024 года самой высокооплачиваемой в России стала профессия дальнобойщика, где водители большегрузов в среднем получают около 170 тысяч рублей. Что примечательно, за первые три месяца текущего года выплаты дальнобойщикам увеличились на 9%, а это одна из самых высоких динамик в стране. Как и в большинстве сфер максимальную заработную плату получают сотрудники с опытом, а многое зависит от места работы. Например, в центральных регионах выплаты могут быть ниже, тогда как на севере превышать 200 000 рублей. Традиционно высокие заработные платы в Москве, но в данном случае такой информацией никого не удивишь.

Что до темпов роста, то поразительные показатели наблюдаются у фрезеровщиков, которым готовы платить на 27% больше, чем по итогам 2023 года. В результате средняя заработная плата фрезеровщика по стране превысила 136 тысяч рублей. В перовой тройке наиболее высокооплачиваемых специалистов значатся бурильщики, заработная плата которых равняется 113 000 рублей. За последние три месяца выплаты здесь выросли на 11%. Аналитики полагают, что все три профессии, указанные выше, испытывают дефицит кадров, поэтому заработная плата здесь продолжит увеличиваться. Как уже было сказано выше, далеко не всегда тот или иной дальнобойщик будет получать 170 тысяч рублей. В текущем исследовании за основу бралась средняя заработная плата. Специалисты «Авито Работы» не раскрывают алгоритмов подсчёта средних показателей. Это значит, что доказать или опровергнуть указанные выше утверждения крайне проблематично. Российские эксперты пишут, что стремительно растут заработные платы у сотрудников военных предприятий. Годами здесь наблюдался застой, но после начала СВО в оборонную промышленность пришли серьёзные деньги. Проводится модернизация заводов, а значит нужны не только выполняющие механическую работу сотрудники, но и инженеры, способные организовать производственный процесс.

Специалисты «Авито Работы» перечислили ещё несколько специальностей, которые по итогам 1 квартала 2024 года вышли за пределы 100 тысяч рублей. Ровно 100 тысяч получают монолитчики, следом за которыми идут автоэлектрики, которым платят почти 102 тысячи рублей. Плиточники могут рассчитывать на 102 580, ну а водителю самосвала готовы предложить почти 103 тысяч рублей. Замерщик может претендовать на 104 тысячи, тогда как кафельщику платят 108 тысяч. Выборка по директорам предприятий не проводится, а значит делать выводы о том, что дальнобойщикам в России платят больше всех, всё же не стоит. Данная статистика касается наиболее популярных специальностей и имеет очевидные недостатки, позволяя сделать общие выводы по средним заработкам за 1 квартал текущего года на рынке труда в России.