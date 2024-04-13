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Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р

Практика доказывает, что лучше играть в разрешении 1080р на высоких настройках графики, чем в 4К на средних
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Несколько дней назад мы разбирали проблему покупки мониторов с разрешением 4К. Как оказалось, продажи подобных устройств крайне малы, а геймеры не готовы инвестировать в бесполезные технологии, которыми невозможно воспользоваться. Есть мнение, что причина лежит в области видеокарт, а вернее слишком быстрого удорожания пользовательских решений. Ещё в середине 2020 года за флагман NVIDIA GeForce RTX 2080 Super просили порядка 700 долларов, тогда как новая серия GeForce RTX 30 получила GeForce RTX 3090, стоимость которого стартовала с 1500 долларов. В 2022 рост цен продолжился, ведь за GeForce RTX 4080 просили от 1200 долларов, а повышение стоимости коснулось почти всех графических чипов. 

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Если у вас много свободного времени, изучите статистику Steam, свидетельствующую о том, что дорогие видеокарты практически никто не покупает. Ну а поскольку мониторы с разрешением 4К и самые быстрые видеокарты неразрывно связаны, то геймерам остаётся смотреть в сторону 2К. Мы уже разобрали наиболее оптимальные графические чипы для этого разрешения, ну а сегодня коснёмся незаслуженно забытого 1080р. Если вы обратите внимание на скриншот ниже, то сможете убедиться в том, что народное разрешение удерживает за собой почти 60% игрового рынка. 

Многие аналитики пишут, что это всё владельцы старых ноутбуков и китайские компьютерные клубы. Когда сказать больше нечего, то всегда принято указывать в сторону того, что не поддаётся разумному объяснению. Что же, у геймеров в Steam есть огромное количество скоростных процессоров, многие купили целых 32 Гб оперативной памяти, но всё ещё предпочитают мониторы с разрешением 1080р. Пожалуй, причина в стоимости видеокарт, ведь одна и та же игра в 1080р, 2К и в 4К на максимальных настройках смотрится очень хорошо. Если не ставить три монитора с разным разрешением дисплея рядом, то разницу заметить почти нельзя, а вот средние настройки в 4К смотрятся хуже, чем максимальные в 1080р. При этом в 4К вам всё равно потребуется видеокарта за 70 тысяч рублей, тогда как в 1080р можно ощутимо сэкономить.

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Давайте коротко пройдёмся по перечню наиболее актуальных решений, которые вы можете купить здесь и сейчас. Начнём с GeForce RTX 4060, которая стоит вполне приличные 35 тысяч рублей. С учётом налогов и сборов в РФ, выходит ровно столько же, как и в США, ну а это очень хорошая новость. Видеокарта не отличается выдающимися характеристиками, а по факту она всего немного быстрее GeForce RTX 3060. Увы, но NVIDIA топчется на месте в среднем ценовом сегменте, а выбор у геймеров сильно ограничен. Сравнивать обе видеокарты бесполезно, ведь они почти не отличаются по скоростным характеристикам. Если взять процессор за 50 тысяч, то в синтетике можно заметить преимущество более новой GeForce RTX 4060. В таком странном комплекте нет никакого смысла, ну а с процессором до 20 тысяч никаких отличий нельзя увидеть даже при помощи лупы. 

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Прожиточным минимумом для 1080р в 2024 году считается GeForce RTX 3050. Тесты доказывают, что видеокарта находится на финальных стадиях жизненного цикла, поэтому выбирать её в качестве долговременной инвестиции не стоит. Она уже сегодня не тянет все игры в 1080р на высоких настройках графики, а в 2025 положение только ухудшится. Кстати, на полке можно встретить версию GeForce RTX 3050 с 6 Гб видеопамяти. На первый взгляд такая видеокарта кажется очень выгодной, но в реальных играх она отстаёт от версии на 8 Гб на целых 25%. К сожалению, руководство NVIDIA прекрасно знает, что многие геймеры не станут вдаваться в детали, поэтому дают совершенно разным видеокартам одни и те же названия. 

У AMD есть Radeon RX 7600, которая примерно соответствует по скоростным характеристикам с указанной выше GeForce RTX 4060. Фанаты дядюшки Хуанга обязательно расскажут вам о технологии трассировки лучей, которая лучше себя показывает на видеокартах NVIDIA. Что же, спорить с подобными заявлениями мы не будем, вот только есть один нюанс. Дело в том, что даже на видеокартах за 70 тысяч рублей вы не сможете оценить трассировку лучей в полном объёме в разрешении 2К, ну а владельцам Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060 эта технология светит только в разрешении 720р. Есть ещё технология масштабирования, которая позволяет повысить количество кадров в секунду за счёт снижения качества картинки. Выглядит такое решение странно. Вы вначале повышаете визуальную составляющую за счёт трассировки лучей, а после стараетесь вернуть нормальное количество кадров в секунду при помощи снижения этой же визуальной составляющей. Может лучше просто играть в игры, а не в настройки графики?

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Ну и завершим на Radeon RX 6600 XT. Сегодня мы нашли в продаже крайне выгодную модель за 22 тысячи рублей, но обычно такая видеокарта стоит около 28 тысяч. По скорости она примерно равна GeForce RTX 3060 и превосходит GeForce RTX 3050. Статистика доказывает, что владельцы не самых дорогих компьютеров меняют их намного реже, чем это делают зажиточные энтузиасты. Именно поэтому так важно сделать правильный выбор, когда денег не очень много. Мы советуем Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060. Как уже было указано выше, разницы в скорости между ними нет, но за свои деньги вы получите максимальную производительность. Обе видеокарты не обладают высокими требованиями к питанию и заработают даже на самых старых материнских платах. В этом случае будут потери производительности, поскольку современные видеокарты хорошо себя чувствуют только с современными процессорами. Пусть это будет не самый дорогой камень, но он должен быть выпущен за последние 4 года. 

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