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Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К

Согласно статистике Steam, не больше 5.5% всех геймеров владеют мониторами с разрешением 4К
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В начале 2019 года интернет заполонила реклама мониторов с разрешением 4К. Главным спонсором праздника жизни была NVIDIA, которая преследовала собственные цели. Маркетологи компании прекрасно осознавали, что флагманы продаются небольшим партиями, а значит нужно убедить потенциальных покупателей в ценности высокопроизводительных решений за 1000 долларов. В те времена бизнес настольной графики для NVIDIA считался основным, ну а главным драйвером для продаж стала технология трассировки лучей, которая особенно хорошо смотрелась на видеокарте GeForce RTX 2080. Представители зелёных предпочитали умалчивать о том, что с активной трассировкой лучей в разрешении 4К не шла ни одна требовательная игра, поскольку антиреклама была никому не нужна. Геймерам требовалось запустить технологию масштабирования DLSS, что немного снижало качество картинки. 

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Спустя годы можно констатировать, что ничего не изменилось, если не считать бурного роста стоимости настольных видеокарт. Теперь флагман NVIDIA в Европе продаётся за 1800 долларов, ну а в России за доступ к самой быстрой видеокарте на планете и вовсе придётся заплатить от 230 тысяч рублей. А между тем запускать игры в 4К с трассировкой лучей на максимальных настройках графики не может ни один графический чип. Если обратить внимание на статистику Steam, то можно убедиться в том, что разрешение 4К так и не стало популярным. Как видите, мониторы с разрешением 3840x2160р есть у 3.47% всех геймеров, тогда как ещё 2.11% купили мониторы с разрешением 3440x1440р. Это значит, что с момента начала активной рекламы сверхвысокого разрешения примерно 5.5% всех геймеров решили инвестировать в подобную технологию.

Многие эксперты полагают, что перспективы 4К выглядят крайне туманными, а проблема в том, что NVIDIA не видит смысла в наращивании производительности настольных видеокарт. Если вы сомневаетесь в потенциале продукции американской компании, то обратите внимание на решения для облачных вычислений и обучения ИИ, где производительность выше на порядок, а потребление энергии составляет всего 700 Вт. Можно сделать вывод, что NVIDIA никуда не спешит, ведь конкуренции всё равно нет, ну а байки о ценности мониторов с разрешением 4К давно забылись. Сегодня Дженсен Хуанг неплохо зарабатывает, а высокий спрос на графические чипы позволяет не беспокоиться о будущем. Заказов хватит на пару лет, ну а там появится ещё одна перспективная технология. Похоже, дядюшка Хуанг забыл о тех, кому он обещал ультимативную картинку и прорывную графику. Если вы не стали жертвой рекламы NVIDIA, то сегодня можете обратить внимание на мониторы с разрешением 2К. Как видите, народное 1080р нехотя сдаёт позиции, ну а 2К стабильно набирает силу. Если принимать в расчёт все три разрешения, которые так или иначе относят к 2К, то выходит около 24%, ну а значит, что каждый четвёртый геймер купил себе такой монитор.

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Ну а раз популярность 2К продолжает расти, то самое время разобраться в том, какие видеокарты покупать для таких мониторов. Давайте начнём с продукции NVIDIA. Максимальный уровень производительности вы можете получить с GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Данная видеокарта соответствует по скорости флагманам прошлого поколения и может тянуть игры даже в 4К. Требования к играм растут, время идёт, ну а видеокарты покупаются ни на один год. Именно поэтому давайте рассматривать GeForce RTX 4070 Ti SUPER в качестве топового решения для 2К. Здесь вы найдёте 16 Гб видеопамяти и возможность запускать любые игры на максимальных графических настройках ещё 2-3 года. Как будет дальше, вам не скажет даже дядюшка Хуанг. 

Ощутимо дешевле GeForce RTX 4070 SUPER, которая является идеальным решением для 2К здесь и сейчас. Пожалуй, это лучшая видеокарта в своей ценовой категории и точно оптимальная по соотношению цены и производительности в линейке NVIDIA. Памяти здесь 12 Гб, но для 2К хватит, а тесты доказывают, что GeForce RTX 4070 SUPER не испытывает проблем с запуском новых игр. При этом она не сильно прожорливая, а в итоге подходит для создания перспективного игрового компьютера. Обратите внимание на ссылку, по которой вы можете отыскать на основе GeForce RTX 4070 SUPER полноценную сборку с минимальными компромиссами. 

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Ну и прожиточным минимумом можно назвать GeForce RTX 4060 Ti. Дешевле этой видеокарты у NVIDIA нет ничего, что можно было бы рекомендовать для запуска игр в 2К. Видеокарта может предложить только 8 Гб видеопамяти, а это значит, что уже сегодня не способна запускать все новинки на максимальных настройках графики. В качестве главного бонуса здесь выступает цена, ведь вы платите за видеокарту дешевле 50 тысяч рублей. Иногда в российской рознице можно встретить модели на базе графического чипа GeForce RTX 4060 Ti за 44 тысячи, но сегодня ничего подобного мы не нашли. 

Есть выбор и среди продукции AMD. Например, вы можете купить Radeon RX 7900 XT, которая не только быстрее GeForce RTX 4070 Ti SUPER, но и предлагает целых 20 Гб видеопамяти. Что делать с таким количеством, инженеры красной команды так и не придумали, а в итоге спрос на Radeon RX 7900 XT стремительно приближается к нулевому. Сама по себе видеокарта отличная, но высокая стоимость и неспособность оценить рыночные перспективы не позволили ей найти путь к сердцам энтузиастов. В итоге производство флагманов AMD находится на крайне низком уровне, а реальной конкуренции эта компания NVIDIA предложить не готова. 

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Radeon RX 7800 XT выглядит интересно, но появление GeForce RTX 4070 SUPER спутало красным все карты. Начнём с того, что видеокарта NVIDIA немного быстрее, а значит при прочих равных геймеры купят именно её. Прибавьте к этому заведомо негативное отношение к продукции AMD со стороны многих геймеров, часть из которых даже не знает о существовании Radeon RX 7800 XT. А между тем указанная выше модель отлично смотрится на фоне GeForce RTX 4070 SUPER и может рекомендоваться для покупки. Трассировка лучей на Radeon RX 7800 XT не впечатляет, но зато вы получите +4 Гб памяти. Бесполезно? Возможно. Но никто не знает, что придёт в головы разработчикам игр в ближайшие 4 года. 

Остановимся на Radeon RX 7700 XT и Radeon RX 6700 XT. Первая быстрее, но и стоит дороже, тогда как вторая обязательно порадует кошельки экономных геймеров. При этом обе видеокарты имеют по 12 Гб видеопамяти, что кажется серьёзным достижением на фоне GeForce RTX 4060 Ti. Radeon RX 6700 XT немного уступает этой видеокарте в скорости, но за счёт большего количества памяти и выгодной цены может рекомендоваться для тех, кто не хочет переплачивать за развлечения. Что до Radeon RX 7700 XT, то она ощутимо превосходит GeForce RTX 4060 Ti, позволяя получить не только дополнительные 15% к скорости, но и решить проблему с нехваткой памяти в требовательных новинках. Это не все видеокарты, которые сегодня подходят для мониторов с разрешением 2К. Давайте обойдёмся без обсуждения старых и неудачных моделей. Если у вас будут вопросы, задавайте их в комментариях. Отзывчивые читатели нашего сайта всегда готовы прийти на помощь ближнему. Почти всегда. 

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