Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Майнеры продолжают накапливать Bitcoin и готовы побить рекорд 2021 года уже в ближайшие месяцы
Крупнейшие майнеры накопили 46 000 ВТС

реклама

В первой половине января 2024 года комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила торговлю Bitcoin-ETF, что автоматически сделало этот актив легитимным и привлекло к нему внимание со стороны крупных финансовых компаний. За несколько месяцев десять фондов скупили порядка 1 миллиона ВТС, что привело к изменению статуса-кво на рынке криптовалют. Ещё недавно основное внимание было привлечено к майнерам, которые путём продажи добытых монет влияли на курсовые перепады цифрового золота. Сегодня балом правят настоящие Киты, управляющие финансами на триллионы долларов. И всё же, приток новых монет без добывающих мощностей не обеспечить, а приближающийся халвинг окажет решающее влияние на цифровые активы. Ну а чем ближе это событие, тем больше внимания уделяется майнерам, прибыльность которых уже совсем скоро снизится ровно в 2 раза. 

реклама

Судя по всему, к важному событию готовятся все крупные игроки, пытающиеся пережить халвинг без значительных потерь. Пожалуй, в такой ситуации лучше всего поможет финансовая подушка из накопленных Bitcoin, о чём свидетельствуют данные аналитиков TheMinerMag. Сообщается, что в настоящее время на счету трёх крупнейших компаний, занимающихся добычей цифрового золота, находится 74% от всех монет, добытых за последние месяцы. При этом владельцы компаний предпочитают удерживать свои накопления и не выходят на рынок с новыми предложениями. Лидером остаётся американская Marathon, которая накопила чуть больше 17 300 ВТС. Riot и Hut8 находятся на втором и третьем местах и всего имеют чуть больше 16 000 ВТС. Если перевести это в наличные, то выходят порядка 2 миллиардов долларов, которые могут попасть на рынок в случае обвала курса первой криптовалюты. Если обратить внимание на график ниже, то можно заметить, что Marathon стабильно накапливала монеты. За последние два года количество ВТС на кошельке этой компании увеличилось с 9300 до 17 300 монет. А вот Riot и Hut8 не только накапливали, но и продавали, поэтому не могут похвастать такими значительными резервами. 

Напомним, что в начале лета 2022 года майнеры стремительно распродавали свои активы. Тогда фермерам пришлось туго, поскольку потребовалось расплатиться с обязательствами и кредитами, ну а в итоге резервы крупнейших компаний сократились до 37 тысяч ВТС. Очередной спад случился в начале 2023, когда накопления сократились до 32 тысяч ВТС. В настоящее время на руках у крупнейших фермеров находится порядка 46 тысяч ВТС, поскольку курс первой криптовалюты стабилен, а инвесторы готовы скупать акции майнинговых гигантов. При этом значения приближаются к пиковым 48 тысячам, которые фиксировались в апреле 2022 года. На графике также можно заметить, что некоторые крупные фермеры полностью прекратили свою деятельность в 2022 году, поскольку не смогли выжить в условиях нарастающей конкуренции. Биткоин стремительно дешевел, ну а попытки распродать часть оборудования для покрытия кредитов, ни к чему не привели. В итоге Core Scientific распродала железо по бросовым ценам, а также избавилась от всех ВТС. По данным аналитиков, оставшиеся в строю майнеры не собираются сливать свои накопления и имеют достаточную финансовую подушку для выхода из любой кризисной ситуации. 

Специалисты заявляют, что, несмотря на некоторые негативные прогнозы, краха криптовалюты не произойдёт. В настоящее время на рынке наблюдается нехватка ликвидности, поскольку даже относительно крупные партии свободных Bitcoin выкупаются инвесторами. Больших сделок не проводится, ну а Киты постепенно накапливают монеты, скупая их через третьих лиц. Постепенно монеты с небольших кошельков переводятся в основной фонд, а некоторые аналитики уверены, что к концу 2024 года курс первой криптовалюты превысит 150 тысяч долларов. Пока же больше всех ВТС накопила компания MicroStrategy, которая временами совершает небольшие набеги на рынок. Удивительно, но даже Илон Маск, который в начале 2021 влил в цифровое золото порядка 1 миллиарда долларов, продолжает удерживать большую часть монет на корпоративном кошельке. В итоге Tesla входит в число крупнейших держателей, уступая инвестиционным фондам и Marathon Digital. Сообщается, что по итогам марта майнеры заработали колоссальные 2 миллиарда долларов, хотя эта информация и носит исключительно теоретический характер. Как уже было сказано выше, основные игроки предпочитают накапливать резервы, поэтому спрос на рынке растёт гораздо быстрее предложения, а халвинг произойдёт в ночь между 19 и 20 апреля. 

#майнинг #криптовалюта #биткоин #bitcoin
+
Написать комментарий (0)
Аналитик Артур Хэйес допустил падение биткоина до и после халвинга
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дрон с революционной гиперзвуковой двигательной установкой совершил первый полет
21
Искусственный интеллект начинает влиять на рабочие места в сфере образования
+
Россия планирует разработать новый истребитель на базе самолетов МиГ-23 и МиГ-27
3
Обновление Google Фото: новая функция для очистки места в памяти
3
Samsung может выпустить обновление One UI 6.1 для более старых телефонов на следующей неделе
3
На российском заводе начали собирать авиадвигатели с помощью очков дополненной реальности
1
Связанная с Telegram криптовалюта Toncoin по темпам роста не уступает биткоину
4
К 2030 году дата-центры и ИИ будут потреблять до 25% всей электроэнергии Соединённых Штатов
+
В Великобритании пользователь Reddit заказал в интернет-магазине RTX 4070 ti, а получил RTX 3050
2
Разработка неофициального ремастера GTA Vice City на основе GTA IV переходит к завершающему этапу
2
Обновлённый электромобиль Mercedes-Benz EQS научился отключать переднюю ось для экономии заряда
+
Intel прекратит выпуск коробочных процессоров Сore 13-го поколения с разблокированным множителем
1
Исследователи обнаружили первый вирус, полностью сгенерированный искусственным интеллектом
+
Большинство поляков выступают против отправки западных войск на Украину
+
Исследование Cloudflare показало ощутимое влияние недавнего солнечного затмения на интернет-трафик
+
Подтверждены размер батареи, скорость зарядки и оценка в AnTuTu смартфонов iQOO серии Z
+
На заводе "Вымпел" стартовало строительство корабля "Владимир Пялов" для российского флота
+
AMD выпустила процессоры Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F
3
Foxconn позаимствует у Huawei структуру управления со сменными генеральными директорами
+
Ноутбуки с технологией SINA используются секретными службами для безопасности данных
+

Популярные статьи

Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
8
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
152
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
83
На Xbox series можно пройти Bloodborne и другие эксклюзивы PlayStation
9
GeForce GT430 vs Intel HD Graphics 630 - небольшое тестирование в бенчмарках
20
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
126
На фоне роста напряженности с Китаем Япония представила модернизированный авианосец "Кага"
16
О том как Арабские Эмираты из пустыни создали богатую страну
4
Список технологических компаний и брендов, заслуживших у меня доверие
126
Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной
28

Сейчас обсуждают

Eppius
19:28
Вот он юный гений- надежда всего человекчества!
Студент без опыта за две недели создал с нуля полноценный процессор
Илья Любицкий
19:26
Имхо, вы занимаетесь бессмыслецей. Проще купить HDD объемом от 4 ТБ и бед не знать.
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
Александр Самсонов
19:20
А разве кто-то сказал что разницы нет? Разница есть, просто обновляться смысла нет. 3090 по производительности как 4070ti, но у 3090 24гб видеопамяти. Теперь представь что у тебя 4070ti с 24 гб видеоп...
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
Анатолий Мельник
19:17
Странно, что некоторые люди так упорно защищают право вывода компании за рубеж. Для страны, из которой уходит компания, это катастрофа. Уходят налоги компании, уходит оплата труда, пенсионные отчислен...
Из Германии уходит известный производитель бензопил Stihl
corsi
19:16
То, что nV выпустит новую линейку видеокарт - реально новость. ) Никогда такого не было. ) И сначала выйдут топы, а в 2025 году - середняки. Нытье по поводу видеопамяти - для нытиков nV выпустила 4060...
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Владимир Сладков
19:13
Зачатом состоянии после зачатия выкидыш... А шуму, сколько...
Дрон с революционной гиперзвуковой двигательной установкой совершил первый полет
FelsheR-ZVZVZV
19:12
Не буди лихо, пока оно тихо спит пьяное.
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
FelsheR-ZVZVZV
19:08
8 мес назад, ещё видимо, надо было хорошо 3060 продавать, а то новые совсем плохо брали.)
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
dagnoparte
19:07
Не понял, а почему подошва белая а не жёлтая? Цэ зрада!!!! Долой Найк!!! Рэ-во-люция!!!
Policygenius выяснила, что молодежь в США предпочитает инвестировать в криптовалюты, а не в акции
RangerXP
19:07
Не было никакой стартовой точки. До БВ не было ни пространства ни времени! А после появилось сразу и везде, но не в том виде, что есть сейчас.
Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем