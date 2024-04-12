Крупнейшие майнеры накопили 46 000 ВТС

В первой половине января 2024 года комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила торговлю Bitcoin-ETF, что автоматически сделало этот актив легитимным и привлекло к нему внимание со стороны крупных финансовых компаний. За несколько месяцев десять фондов скупили порядка 1 миллиона ВТС, что привело к изменению статуса-кво на рынке криптовалют. Ещё недавно основное внимание было привлечено к майнерам, которые путём продажи добытых монет влияли на курсовые перепады цифрового золота. Сегодня балом правят настоящие Киты, управляющие финансами на триллионы долларов. И всё же, приток новых монет без добывающих мощностей не обеспечить, а приближающийся халвинг окажет решающее влияние на цифровые активы. Ну а чем ближе это событие, тем больше внимания уделяется майнерам, прибыльность которых уже совсем скоро снизится ровно в 2 раза.

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Судя по всему, к важному событию готовятся все крупные игроки, пытающиеся пережить халвинг без значительных потерь. Пожалуй, в такой ситуации лучше всего поможет финансовая подушка из накопленных Bitcoin, о чём свидетельствуют данные аналитиков TheMinerMag. Сообщается, что в настоящее время на счету трёх крупнейших компаний, занимающихся добычей цифрового золота, находится 74% от всех монет, добытых за последние месяцы. При этом владельцы компаний предпочитают удерживать свои накопления и не выходят на рынок с новыми предложениями. Лидером остаётся американская Marathon, которая накопила чуть больше 17 300 ВТС. Riot и Hut8 находятся на втором и третьем местах и всего имеют чуть больше 16 000 ВТС. Если перевести это в наличные, то выходят порядка 2 миллиардов долларов, которые могут попасть на рынок в случае обвала курса первой криптовалюты. Если обратить внимание на график ниже, то можно заметить, что Marathon стабильно накапливала монеты. За последние два года количество ВТС на кошельке этой компании увеличилось с 9300 до 17 300 монет. А вот Riot и Hut8 не только накапливали, но и продавали, поэтому не могут похвастать такими значительными резервами.

Напомним, что в начале лета 2022 года майнеры стремительно распродавали свои активы. Тогда фермерам пришлось туго, поскольку потребовалось расплатиться с обязательствами и кредитами, ну а в итоге резервы крупнейших компаний сократились до 37 тысяч ВТС. Очередной спад случился в начале 2023, когда накопления сократились до 32 тысяч ВТС. В настоящее время на руках у крупнейших фермеров находится порядка 46 тысяч ВТС, поскольку курс первой криптовалюты стабилен, а инвесторы готовы скупать акции майнинговых гигантов. При этом значения приближаются к пиковым 48 тысячам, которые фиксировались в апреле 2022 года. На графике также можно заметить, что некоторые крупные фермеры полностью прекратили свою деятельность в 2022 году, поскольку не смогли выжить в условиях нарастающей конкуренции. Биткоин стремительно дешевел, ну а попытки распродать часть оборудования для покрытия кредитов, ни к чему не привели. В итоге Core Scientific распродала железо по бросовым ценам, а также избавилась от всех ВТС. По данным аналитиков, оставшиеся в строю майнеры не собираются сливать свои накопления и имеют достаточную финансовую подушку для выхода из любой кризисной ситуации.

Специалисты заявляют, что, несмотря на некоторые негативные прогнозы, краха криптовалюты не произойдёт. В настоящее время на рынке наблюдается нехватка ликвидности, поскольку даже относительно крупные партии свободных Bitcoin выкупаются инвесторами. Больших сделок не проводится, ну а Киты постепенно накапливают монеты, скупая их через третьих лиц. Постепенно монеты с небольших кошельков переводятся в основной фонд, а некоторые аналитики уверены, что к концу 2024 года курс первой криптовалюты превысит 150 тысяч долларов. Пока же больше всех ВТС накопила компания MicroStrategy, которая временами совершает небольшие набеги на рынок. Удивительно, но даже Илон Маск, который в начале 2021 влил в цифровое золото порядка 1 миллиарда долларов, продолжает удерживать большую часть монет на корпоративном кошельке. В итоге Tesla входит в число крупнейших держателей, уступая инвестиционным фондам и Marathon Digital. Сообщается, что по итогам марта майнеры заработали колоссальные 2 миллиарда долларов, хотя эта информация и носит исключительно теоретический характер. Как уже было сказано выше, основные игроки предпочитают накапливать резервы, поэтому спрос на рынке растёт гораздо быстрее предложения, а халвинг произойдёт в ночь между 19 и 20 апреля.