Эксперты полагают, что вернуться на российский рынок Microsoft будет очень сложно

Время появления первых настольных операционных систем Microsoft совпало с расцветом пиратства в России. На прилавках по всей стране были доступны новые фильмы, игры и музыка на дисках, а всё это работало благодаря наличию простой активации Windows 95 и Windows 98. Пиратство процветало, а платить за цифровой контент никто не хотел. Попытки отучить россиян пользоваться чужой интеллектуальной собственностью без минимальной оплаты оказалась неудачными, а в результате только спустя 10 и даже 15 лет жители России начали переходить на платные подписки. К концу 2021 миллионы российских граждан покупали лицензионные программное обеспечение, а также платили за доступ к играм, фильмам и музыке на специализированных сервисах. Очевидно, что искоренить пиратство до конца невозможно, но после введения санкций иностранные компании перечеркнули годы работы на российском рынке.

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Поскольку смотреть новинки в кинотеатрах и на российских площадках стало невозможно, то народ потянулся на торренты. Операционных систем там всегда было в достатке, ну а в итоге даже пошли разговоры о необходимости принудительного лицензирования развлекательного контента стран, которые ввели против РФ санкции. Даже спустя 2 года окончательное решение по этому вопросу не принято, но сложнее всего приходится иностранным разработчикам программного обеспечения. Под давлением властей эти компании покинули российский рынок, а аналитики полагают, что некоторые и вовсе не смогут никогда вернуться. Если бы санкции продлились всего полгода, то проблема не была бы такой серьёзной. Вот только за последние 2 года российские разработчики представили собственные аналоги популярного иностранного ПО, тогда как решения властей обязывают госсектор отдавать предпочтение отечественным аналогам. А между тем именно крупный бизнес и госсектор генерировал основную прибыль, а значит деньги теперь пойдут российским компаниям. Как стало известно, крупную закупку операционных систем провёл «Газпром». В качестве отечественного решения была выбрана «Ред ОС», которая разрабатывается силами «Ред Софт».

Согласно подписанному ранее контракту, «Газпром» получит 134 тысячи лицензий, который смогут выполнять задачи на серверах и рабочих станциях компании. Представители «Ред Софт» не стали раскрывать итоговую сумму сделки, но можно предположить, что она оценивается в сотни миллионов рублей. Отдельно отмечается, что до недавнего времени «Газпром» предпочитал использовать Windows, но после введения санкций потратил несколько миллионов рублей на подготовку к переходу на отечественную операционную систему. Если учитывать, что полноценная лицензия «Ред ОС» стоит 5 тысяч рублей, то 134 тысячи копий могли обойтись «Газпрому» более чем в 600 миллионов рублей. При этом известно, что серверная версия данной операционной системы обходится дороже, а значит сумма могла превысить указанные 600 миллионов. Эксперты не исключают наличие скидки в рамках такого крупного контракта, но в данном случае назвать даже приблизительную сумму крайне сложно.

Напомним, «Ред ОС» является одной из трёх самых популярных российских операционных систем. По данным Strategy Partners, на конец 2023 года она занимала 10% рынка. На втором месте с долей 11% значится операционная система «Альт», которая выпускается специалистами компании «Базальт СПО». Ну а лидером рынка считается «Группа Астра», разрабатывающая Astra Linux. Данная компания смогла получить порядка 76% рыночной доли, а все три ОС занимают 97% рынка. Отметим, что после ухода из России доходы Microsoft продолжили расти, поскольку американская компания активно расширяется за счёт облачных технологий. А вот многие другие компании, которые покинули российский рынок, в 2023 недосчитались крупных сумм. Аналитики полагают, что если санкции продляться ещё несколько лет, то российские разработчики смогут закрыть все ниши, выпустив полноценные аналоги ушедшему из страны программному обеспечению. Ну а те разработки, что существуют сегодня, станут достаточно зрелыми и смогут экспортироваться на другие рынки. При этом потребности в закупке иностранного ПО в России не будет, а значит крупные разработчики навсегда потеряют российский рынок. Согласно информации со стороны «Газпрома», до конца лета 2024 на новую ОС будет переведено 300 рабочих станций в Лахта центре, ну а конечный срок перехода всех систем не указывается. Учитывая масштабы закупки, положение на рынке российских операционных систем может существенно изменится. Ранее подобные крупные закупки совершал только «Росатом», который в мае 2022 года объявил о покупке лицензий Astra Linux для 130 тысяч рабочих мест.