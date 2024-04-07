У AMD и Intel есть миллионы приверженцев по всей планете. Кто-то полагает, что Лиза Су является драйвером прогресса, ведь благодаря усилиям этой дамы Intel проснулась от многолетней спячки и начала выпускать отличные процессоры. Ну а многие верят, что синие всегда были на шаг впереди, справедливо указывая на впечатляющие продажи. Если судить об успешности по финансовой составляющей, то дела у Intel идут не очень, ведь многомиллиардный минус по итогам 2023 года свидетельствует о накопившихся проблемах. Представители компании уверяют, что речь идёт об инвестициях в новые технологические узлы, ну а уже скоро мы сможем понять, насколько перспективами были вложения.

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Вообще, если вы не планируете ставить рекорды и покупать дорогие видеокарты, то нет никакой разницы в том, купите ли вы процессор AMD или Intel. Количество кадров в секунду в играх будет примерно одинаковым, поэтому все разговоры о преимуществе одной компании над другой актуальны только при определённых условиях. В данном материале мы поговорим на тему выбора, определив целый ряд процессоров, которые крайне не рекомендуются к покупке. Обсудим наиболее интересные варианты, которые могут стать основой для перспективной или экономной сборки.

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Начнём с Ryzen 9 5950X, который до сих пор предлагает отличное быстродействие, но явно не укладывается в разумные рамки. Камень стоит слишком дорого, но не соответствует тому, сколько за него просят в рознице. Он сильно уступает конкурентам Intel в рабочих задачах и отстаёт от новинок AMD в играх. Ни чем не лучше и 12-ядерный Ryzen 9 5900X. Повторимся, если бы оба процессора стоили дешевле, то логика в их приобретении могла существовать, но платить 40 тысяч за них мы не станем. Ну а поскольку без процессора никак, то давайте разберёмся в наиболее простой альтернативе. Это может быть Ryzen 9 7900X, который в играх и рабочих задачах обходит Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X. При этом стоит процессор ненамного дороже, но предлагает явные перспективы своему владельцу. Так, камень принадлежит к новой серии, которая основана на сокете АМ5. Предполагается, что AMD выпустит на этой платформе серию процессоров в 2024 году, а после и в 2026. Это значит, что жизненный цикл вашего компьютера будет максимально большим за счёт возможности замены Ryzen 9 7900X. Увы, но указанные выше камни такого потенциала не имеют.

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Также мы не советуем покупать вам процессоры Intel на сокете LGA1200. Например, в продаже есть Core i7-11700K, а также аналогичные камни, которые нужно обходить стороной. Производительность в играх здесь намного ниже, чем в более современных решениях, а жизненный цикл LGA1200 уже давно завершён. Если уж на то пошло, то всего на 2 тысячи рублей дороже можно найти Core i7-12700K, который превосходит Core i7-11700K в любых задачах. Особенно процессор 12-го поколения хорош в играх, ну а в теории вы даже сможете заменить его на что-то более современное при необходимости. Учтите, что платформа LGA1700 потеряет поддержку со стороны Intel совсем скоро, поэтому потенциала для апгрейда не так много.

Встречаются процессоры, которые стоит обходить стороной. Самым очевидным кандидатом на вылет является Core i9-13900KS. Это суперфлагман Intel прошлого поколения, который разгонялся до 6 ГГц, чем сильно удивил энтузиастов. Сегодня в продаже есть Core i7-14700KF, который не только на 25 тысяч рублей дешевле, но и не уступает Core i9-13900KS в игровых сценариях. Возможно, суперфлагман лучше поддаётся разгону, но это уже область догадок и сложных теорий, ведь вам придётся инвестировать в компьютер сотни тысяч рублей, прежде чем вы сможете убедиться в правоте пишущих о крутом потенциале Core i9-13900KS экспертов. Ну а если вы просто хотели собрать мощный компьютер для работы и игр с приличной видеокартой, то можно обойтись и без экспериментов, ведь мощности Core i7-14700KF хватит в большинстве задач.

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Вызывает удивление и стоимость Core i5-14400F. По документам этот процессор имеет 10 ядер, вот только обычные пользователи не вы курсе, что здесь всё те же 6 больших ядер, что и на старом Core i5-12400F. В тестах разницы между камнями почти нет, но маркетологи не зря едят свой хлеб. 10-ядерный Core i5-14400F привлекает больше потенциальных покупателей, но мы рекомендуем вам думать головой. Если для сравнения обоих процессоров использовать видеокарту за 2000 долларов, то различия между ними появляются в синтетических тестах. Скорее всего, 99% владельцев Core i5-14400F купят видеокарту до 600 долларов, хотя большая часть и вовсе предпочтёт средний ценовой сегмент. Ну а в этом случае оба камня покажут идентичную скорость. Ну а учитывая тот факт, что Core i5-12400F в 2 раза дешевле, то смысла в покупке более нового камня нет от слова совсем. Кстати, если вы планируете взять процессор Intel для игр, то старайтесь ориентироваться на камни с литерой «F». Чаще всего они стоят на 30 долларов дешевле, поскольку не содержат встроенного графического ядра.

Вообще, всё не так очевидно, как может показаться на первый взгляд. К примеру, за 27 тысяч рублей вы можете купить Ryzen 7 7700. Это очень быстрый и перспективный процессор, который предлагает отличную производительность в современных играх. Он потянет видеокарту даже за 100 тысяч рублей, а значит подойдёт как для сборки под 2К, так и под более перспективное разрешение 4К. Ну а если вспомнить о том, что Ryzen 7 7700 основан на новой платформе АМ5, то можно смело утверждать о наличии высокого потенциала у данного камня. Кроме того, он будет работать даже на бюджетной материнской плате с чипсетом А620, а в итоге сборка на его основе окажется не самой дорогой. Словом, может показаться, что покупка Ryzen 7 7700 сулит сплошные преимущества, вот только если у вас уже есть системный блок на базе сокета АМ4, то всё не так очевидно. Да, было бы неплохо перейти со старого Ryzen 7 1700 на новую платформу, но придётся докупить материнскую плату и оперативную память. Это дополнительная статья расходов, ну а сегодня в продаже можно встретить Ryzen 7 5700X3D. По скоростным характеристикам этот камень AMD в играх даже превосходит Ryzen 7 7700, а значит для апгрейда станет незаменимым инструментом.

В данном случае можно констатировать, что оба процессора удачные, но покупая их стоит думать о получении наибольшей выгоды. Ну а поскольку Ryzen 7 5700X3D не подлежит разгону, то многие ставят его на недорогую материнскую плату на сокете В450 или А520, получая экономичную, но очень скоростную игровую станцию. Добавим, что в продаже есть и более старые процессоры, которые стоит обходить стороной. Просто учитывайте, что камни позапрошлого поколения вам не подходят. Есть и исключения, о чём мы написали выше. Так, Core i5-12400F и Core i7-12700K созданы на сокете LGA1700 и не сильно отстают по скоростным характеристикам от новинок. А вот старые процессоры AMD Ryzen первых трёх поколений лучше не покупать. То же касается и печального Core i7-11700K на LGA1200, а также всего 11-го и 10-го поколения, которое по непонятной причине доступно в российской рознице. Стоят такие процессоры довольно дорого, чем смущают неподготовленных пользователей, которые делают выбор на основании цены и знают слишком мало, чтобы сделать правильные выводы.