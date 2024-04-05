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Bublik1
Власти Германии хотят отказаться от Windows в пользу Linux – никто не хочет покупать новые ПК
Microsoft подталкивает компании и госсектор к покупке новых компьютеров, ведь на старом железе Windows 11 работать не будет

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Иногда кажется, что Windows 10 вышла совсем недавно и ещё долго будет оставаться актуальной. Операционная система отлично справляется со всеми задачами и имеет все необходимые инструменты для решения задач обычных пользователей и профессионалов. Вот только Microsoft планирует постоянно повышать собственную прибыль, а жизненный цикл «Десятки» подходит к концу. Известно, что осенью 2025 года нас ожидает последний выход обновлений безопасности, после чего придётся делать сложный выбор. Софтверный гигант уже разработал специальную программу, в рамках которой можно за 61 доллар в год получать нужные обновления. Всего предполагается выпускать патчи для Windows 10 целых три года, но каждые 12 месяцев стоимость услуги будет удваиваться. Таким образом крупным компаниям, на балансе которых стоят тысячи компьютеров, придётся раскошелиться. Похоже, многие структуры начали раздумывать об альтернативных решениях уже сегодня, а аналитики не исключают, что в 2025 году Microsoft может столкнуться с массовым оттоком пользователей. 

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Скорее всего, с обычными пользователями проблем не будет, поскольку домашние компьютеры обновляются в несколько раз чаще, чем корпоративные. А вот бизнес неохотно инвестирует средства в новый парк компьютеров. Особенно это заметно на примере крупных компаний, которые не понимают, для чего им отказываться от железа, без проблем выполняющего свои задачи. Тем более бизнесмены не видят причин это делать сегодня, когда по миру шагает экономический кризис. Ну а особенно трудно государственным ведомствам, многие из которых испытывают нехватку финансирования. По данным Neowin, на севере Германии в земле Шлезвиг-Гольштейн принято решение перевести 30 000 рабочих компьютеров на альтернативное программное обеспечение. В настоящее время в качестве операционных систем в государственных ведомствах стоит Windows 10, а также приобретён офисный пакет Office 365. После завершения всей процедуры перехода программное обеспечение Microsoft будет заменено на Linux и LibreOffice. Одновременно с этим отмечается, что есть планы отказа и от другого ПО, которое требует подписки, на полностью бесплатные аналоги. 

Первый этап перехода был начат несколько лет назад, ну а все 30 тысяч компьютеров смогут работать на свободном программном обеспечении к 2026 году. Большая часть должна совершить переход в 2025, когда и ожидается завершение жизненного цикла Windows 10. По данным представителей властей, решение принималось на основе совокупности факторов, а длительные дискуссии позволили выработать наиболее правильную стратегию. Оказывается, власти земли Шлезвиг-Гольштейн руководствовались несколькими причинами. Прежде всего речь о простой экономии, ведь отказ от оплаты за дорогостоящее программное обеспечение позволит перенаправить средства на другие нужны. Кроме того, не придётся тратить деньги на покупку новых компьютеров. Перевести старое железо на Windows 11 не выйдет, а выбор Linux в данном случае вполне логичен. Не стоит забывать, что продукты Microsoft не соответствуют текущим стандартам ЕС по защите данных. Согласно актуальным требованиям европейского регулятора, использование подобного ПО в госсекторе не рекомендуется, но уже через несколько лет ожидается массовый переход на альтернативные операционные системы и офисные пакеты. 

В итоге власти земли Шлезвиг-Гольштейн говорят о важности безопасности данных, что снизит поток персональных данных обычных европейцев, ежегодно сливающийся за пределы ЕС. Сообщается, что власти пока не могут найти полноценную альтернативу для другого программного обеспечения, а значит в ближайшее время будет принято решение доработать существующие аналоги или создать нужные продукты с нуля. В пример приводится служба Active Directory, которая славится своей нестабильностью и давно требует замены. Пока подобрать нормальные европейский аналог для данного продукта не вышло. Немецкие журналисты полагают, что земля Шлезвиг-Гольштейн стремится стать пионером в области цифровых технологий и вводит так называемое цифровое суверенное рабочее место в государственной администрации. Увы, это далеко не первая попытка отказаться от продукции Софтверного гиганта. Несколько лет назад в Мюнхене пытались перейти на альтернативную операционную систему, что привело к значительным проблемам в работе администрации. На этот раз ставятся более реалистичные сроки, а аналитики полагают, что позитивный опыт могут перенять и другие земли. Такой шаг не сулит Microsoft ничего хорошего, ведь значительную часть прибыли американская компания получает именно в рамках сотрудничества с госсектором по всему миру. Чем ближе осень 2025 года, тем больше компаний и ведомств начнут искать альтернативы Windows 10, хотя сегодня положение данной операционной системы и кажется стабильным. 

#microsoft #windows #linux
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В Германии чиновников переводят с Microsoft Office и Windows на бесплатные LibreOffice и Linux
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