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Bublik1
Дефицит техники в ВСУ вынуждает отказываться от формирования механизированных батальонов
К лету несколько новых подразделений будут исключительно пехотными

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Год назад на страницах крупных Западных изданий можно было встретить громкие статьи, авторы которых уверяли в успешности контрнаступления ВСУ, а некоторые журналисты уже смаковали, как Зеленский лично будет прогуливаться по набережной Севастополя. После провала летней операции и успешных действий армии РФ оптимистических статей поубавилось, ну а в последнее время только ленивый не ругал украинского президента за те или иные ошибки. Особенно актуальна тема использования армией РФ корректируемых авиабомб, вынуждающих ВСУ сдавать один опорный пункт за другим. Аналитики отмечают, что украинское командование смогло сдержать стремительное наступление российских сил, но сделано это было путём уничтожения боеспособных резервов. Мобилизация проводится низкими темпами, а ситуация становится всё более критичной с каждым месяцем. 

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Ну а если обратиться к статистике Минобороны РФ, то со второй половины 2023 года на контрактную службу ежедневно подаёт заявки около 1000 человек. Это позволяет сформировать целый батальон в сутки, тогда как после теракта в «Крокусе» число желающих вступить в ряды вооружённых сил увеличилось до 1600 человек в день. Постоянный прирост позволяет формировать новые армейские подразделения, которые активно оснащаются техникой и боеприпасами. ВПК набирает обороты, а со временем разрыв между российской и украинской армиями становится всё более заметен. По мнению экспертов, всё это приводит к стремительным изменениям на линии соприкосновения, когда ВСУ уже не могут эффективно противостоять наступлению армии РФ и пытаются всячески оттянуть неизбежное. Резервы сжигаются, ну а главная проблема даже не в личном составе, а в усиливающемся дефиците боевой техники и боеприпасов. 

Пополнение живой силы отчасти компенсируется за счёт мобилизации, но и здесь наблюдается снижение качества подготовки и появление всё более возрастных бойцов. Уже этим летом указанные выше факторы могут привести к серьёзным последствиям для украинской армии, что вынуждает украинское командование как можно быстрее формировать новые подразделения. Пока происходящее назвать успешным нельзя, о чём свидетельствует целый ряд фактов. Так, прошлой осенью началось формирование десяти новых бригад, из которых большая часть должна была быть механизированными. Техники на всех не хватало, поэтому остальных записали в пехоту. Ну а недавно появилась информация, согласно которой 153-я бригада из-за нехватки техники из механизированной переведена в пехотную, а аналогичная участь ждёт и 152-ю бригаду, которая только начала формироваться.

Точно такая же ситуация наблюдалась во второй половине прошлого года, а в результате аналитики полагают, что ни о каком наступлении этим летом со стороны ВСУ речь не идёт. Пехотный характер бригад свидетельствует о попытке удержаться на занятых позициях как можно дольше, а решение снизить возраст призывников с 27 до 25 лет направлено на увеличение числа молодых бойцов в рядах военнослужащих. Судя по всему, все бригады будут сформированы к лету, когда ожидается масштабное российское наступление. Точных данных о сроках и направлении наступательной операции нет, ну а российские военкоры уже не раз отмечали, что сторонящиеся линии обороны сильно уступают российским аналогам. Так называемые зубы дракона значительно ниже российских, а в итоге украинский блок будет весить 300 килограмм, тогда как российский – 1500 килограмм. Выше на фотографии высота украинских зубов дракона и ниже российских. Очевидно, что сравнение не в пользу украинских даже визуально.

#сво #всу
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