GeForce RTX 2080 SUPER можно назвать последним флагманом NVIDIA, стоимость которого была относительно нормальной. В 2019 году нам казалось, что видеокарты должны стоить дешевле, а многие полагали, что следующее поколение принесёт снижение цен и увеличение производительности. Кто мог знать, что вместо этого нагрянут майнеры, которые только усилят дефицит полупроводников, образовавшийся на мировом рынке. GeForce RTX 2080 SUPER стоила 700 долларов, а в конце 2019 несколько не самых прокачанных моделей в российской рознице смело можно было купить за 850 долларов в переводе на рубли. Сегодня такая цена уже никого не удивляет, ведь в прошлом поколении GeForce RTX 3080 Ti нам продавали за 1200 долларов, ну а GeForce RTX 4080 стоила ровно столько же.

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Сегодня в продаже можно встретить GeForce RTX 4080 SUPER, которая поступила в продажу в январе 2024 и считается одной из самых перспективных флагманов на рынке. На этот раз Дженсен Хуанг не стал перегружать геймеров дополнительным ценовым бременем, а в результате за видеокарту просят 999 долларов в США. В Европе цена формируется в пересчёте на евро, а после прибавляется таможенный взнос и НДС. В российской рознице сюда нужно учесть ещё и санкционные риски, поэтому назвать GeForce RTX 2080 SUPER выгодной не поворачивается язык. В итоге можно констатировать, что за 5 лет мы видим подорожание на 300 долларов, хотя не всё так очевидно. В своё время GeForce RTX 2080 SUPER была самой быстрой потребительской видеокартой на рынке, тогда как сегодня балом правил GeForce RTX 4090. Даже избалованные вниманием производителей американские геймеры с трудом находят флагман за 1900 долларов, ну а в российской рознице за него просят немыслимые 240 тысяч рублей и дороже.

В итоге именно GeForce RTX 4080 SUPER остаётся отличной альтернативой для тех, у кого нет желания тратить такие огромные суммы на развлечения. Что же, сегодня мы хотим поднять любопытную тему, потратив немного времени на тесты. В левом углу ринга у нас GeForce RTX 2080 SUPER, которая вышла в далёком 2019 году, ну а в правом разместилась новая GeForce RTX 4080 SUPER. Давайте изучим результаты тестов команды Testing Games, а после сделаем выводы. Начнём с того, что использовался процессор Core i9-13900K, а разрешение дисплея было выставлено на 2К. Вообще, GeForce RTX 4080 SUPER создана для покорения требовательных новинок в 4К на максимальных настройках графики, вот только владельцы этой видеокарты знают, что достичь таких показателей с включённой трассировкой лучей не выйдет. Ну а данное тестирование ставит обе видеокарты в максимально некомфортные условия, где трассировка лучей выставлена на максимум, а технология масштабирования не активна. Обратите внимание на таблицу выше, которая позволяет сделать выводы о реальных возможностях каждой из видеокарт.

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Как видите, трассировка лучей оказывает на GeForce RTX 2080 SUPER крайне пагубное влияние. Мало того, что в большинстве игр фрамрейт опускается ниже 40 единиц, так в Alan Wake 2 он и вовсе откатывается до 14 fps. Это означает сильный дискомфорт и постоянные провалы ниже 10 кадров в секунду. Владельцам GeForce RTX 2080 SUPER придётся делать сложный выбор. Можно не включать трассировку лучей, но тогда какой вообще смысл было годами рассказывать фанатам AMD об их немощности и ничтожности, если аналогичная судьба постигла и тебя? Можно перейти на разрешение 1080р, но для владельца флагмана NVIDIA такой ход равносилен потере самоуважения, а значит исключается. Остаётся только снижать настройки графики до средневысоких или активировать DLSS 2.0. Последнее немного ухудшит картинку, но в целом позволит вывести количество кадров в секунду выше 60 fps. Ну а у GeForce RTX 4080 SUPER всё в полном порядке. Кривая оптимизация Alan Wake 2 сказывается и здесь, но фрамрейт всё равно держится на моральной отметке в 59 кадров в секунду. Если посчитать разницу между видеокартами, то можно сделать вывод, что за 5 лет наблюдается прирост в 2.5 раза, что довольно неплохо, если смотреть через одно поколение. Учтите, что в конце этого года в продажу поступит GeForce RTX 5080, которая только усилит разрыв, доказывая, что прогресс не стоит на месте.

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С производительностью понятно, а вот с ценами в российской рознице всё куда сложнее. За сильно подержанную GeForce RTX 2080 SUPER просят около 40 тысяч рублей. Если вы всегда мечтали о флагмане, то смело берите эту видеокарту, ведь без трассировки лучей она тянет любые игры в 2К без ограничений. Для 4К такую видеокарту покупать не стоит, а если учитывать стоимость GeForce RTX 4080 SUPER, то вы экономите целых 90 тысяч рублей. За 70 тысяч можно собрать неплохой системный блок, а 20 тысяч оставить на приличный 2К-монитор. Очевидно, что потенциал у GeForce RTX 4080 SUPER намного выше, но когда всё сводится к экономии, то законы логики уже не кажутся такими логичными. Добавим, что привычка узко мыслить присуща ограниченным людям, ну а мы с вами можем обратить внимание на Radeon RX 7900 XTX. Это не самая лучшая видеокарта AMD в истории, ведь продажи её стремятся к нулю, а рыночная доля оказывается на уровне статистической погрешности. Если бы такой видеокарты не существовало, ничего бы не изменилось, но раз уж она есть, то вам стоит о ней знать.

По чистой производительности Radeon RX 7900 XTX обходит GeForce RTX 4080 SUPER, хотя в трассировке лучей всё же немного отстаёт. У видеокарты AMD целых 24 Гб памяти и высокая пропускная способность благодаря 384-битной шине. Если не включать трассировку, то в 4К GeForce RTX 4080 SUPER окажется примерно на 10-15% медленнее во всех играх, хотя и стоит дороже. Мы не агитируем вас покупать ту или иную видеокарту, но знать свои возможности полезно для кошелька. Фанаты дядюшки Хуанга продолжают покупать GeForce RTX 3080 Ti, которая уже морально и физически устарела. Видеокарта имеет 12 Гб видеопамяти и не способна обеспечить максимальные настройки графики в 4К. Трассировка лучей влияет на GeForce RTX 3080 Ti самым пагубным образом, а в качестве альтернативы вы можете рассмотреть GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Многие эксперты считают её лучшей видеокартой NVIDIA в своём ценовом диапазоне. Обратите внимание, что здесь присутствует 16 Гб памяти, а производительность выше, чем у GeForce RTX 3080 Ti.

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Что до результатов тестирования, то можно сделать вывод, что флагманы устаревают также быстро, как и обычные видеокарты. Все разговоры о том, что видеокарты за 150 или 250 тысяч рублей вам хватит на 10 лет – это обычное самовнушение. Да, если постепенно снижать настройки графики, отказаться от трассировки лучей, применять технологию масштабирования и уйти на 1080р, то потенциал указанной выше GeForce RTX 2080 SUPER не будет исчерпан ещё несколько лет. Вот только владельцы флагманов редко идут на компромиссы. Именно поэтому считаем покупку флагмана нецелесообразной. Если вы искали оптимальную видеокарту, которая будет отлично справляться с любыми задачами в 2К, то берите GeForce RTX 4070 SUPER. Она стоит в 2 раза дешевле GeForce RTX 4080 SUPER, а заменить вам её придётся через 2 года. Это самый оптимальный сценарий, позволяющий всё время поддерживать компьютер в актуальном состоянии. Гонка за флагманами обходится дороже, но не решает проблемы снижения количества кадров, ведь видеокарты всё равно устаревают, а требования к играм растут.



