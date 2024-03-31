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На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны

Несмотря на то, что получить высокую прибыль сегодня невозможно, армия майнеров продолжает копать криптовалюту на видеокартах
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Впервые о существовании майнинга обыватели услышали в 2018 году, когда совершенно внезапно из продажи стали пропадать видеокарты. Как выяснилось, существует целая отрасль, участники которой покупают дорогостоящее оборудование и получают вознаграждение за выполнение неких расчётов. Никакой практической пользы подобные алгоритмы не несут, ну а майнеры просто сжигают электричество и не используют видеокарты для игр. Первое время такое поведение казалось странным, но в какой-то момент выяснилось, что владельцы больших ферм неплохо зарабатывают. Курс основных криптовалют постоянно повышался, а копившие свои монеты годами майнеры медленно, но уверенно превращались в миллионеров. 

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Первый раунд массового прихода майнеров в нашу жизнь завершился спустя несколько месяцев после начала, но на подходе уже был 2021 год, когда фермеры смогли показать свою силу в полном объёме. Тогда почти год было невозможно купить видеокарту по рекомендованной цене, а производители зарабатывали огромные деньги. Доходность майнинга росла, ну а основным движущим элементом был Ethereum. Эта криптовалюта привлекала людей со всей планеты, а инвестиции в майнинг производились даже после того, как прибыльность ушла в минус. Многие эксперты уверяли, что курс данной криптовалюты восстановится, что позволит продать накопленные активы с огромной прибылью. На самом деле прогнозы оказались верны, а вот с майнингом всё пошло совсем не так, как планировалось. Всё дело в том, что разработчики Ethereum в 2022 года заблокировал возможность добычи, что привело рынок в шоковое состояние. 

Десятки тысяч майнеров были выброшены на улицу, а большая часть из них начала копать Ethereum Classic. Доверие к Ethereum оказалось подорвано, а инвесторы смотрели на криптовалюту с сомнением. В целом рынок цифровых активов испытывал трудности, поэтому многие владельцы ферм из видеокарт предпочли продать своё имущество. Цены пошли вниз, но постепенно рынок подстроился под происходящие изменения. С тех пор стоимость криптовалют восстановилась, но о былой доходности нет и речи. Ethereum Classic убыточен, а о майнерах почти ничего не слышно. Если немного покопать на эту тему в интернете, то выясняется целый ряд любопытных подробностей. Прежде всего майнинг на видеокартах никуда не делся. Это удивительно, но фермеры собирают готовые системы и копают криптовалюту. В минус почти никто не работает, предпочитая добиваться определённых целей. Вообще, всё это похоже на какую-то секту, в которой армия странных людей верит в чудо, без которого схема не будет работать. 

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Мы не будем забивать вам голову сложными терминами и перечислять десятки популярных криптовалют. Раньше многие майнеры годами работали со стабильными настройками, ну а в 2024 могут раз в неделю переводить своё железо на новые алгоритмы. Ethereum Classic продолжает привлекать фермеров, но только в виде долговременной инвестиции, ведь получить прибыль на этой криптовалюте невозможно. Так вот, существует несколько способов инвестирования в добычу на видеокартах. Наиболее состоятельные шахтёры предпочитают покупать новые флагманы, которые имеют максимальную производительность и высокий хешрейт. Если обратиться к актуальному калькулятору, то можно заметить, что на первом месте по показателю дохода за 24 часа находится GeForce RTX 4090. Цены в таблице довольно странные и не соответствуют действительности. Купить флагман NVIDIA дешевле 2000 долларов сложно даже в США, ну а в российской рознице цены стартуют с 240 тысяч рублей. Одна из популярных моделей стоит почти 270 тысяч, поэтому мы можем с уверенностью заявить, что российские майнеры не покупают такие дорогие видеокарты для добычи криптовалют. 

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Куда проще купить GeForce RTX 4070 Ti, за которую в российской рознице просят 85 тысяч рублей. Как видите, в сутки такая видеокарта приносит 1.66 доллара и также считается одной из наиболее популярных в своём классе. А вот Radeon RX 7900 XTX не пользуется спросом, поскольку имеет крайне низкую окупаемость. Обратите внимание, что инвестиции в GeForce RTX 4070 Ti можно вернуть за 16 месяцев, тогда как с Radeon RX 7900 XTX вам придётся копать целых два года. Повторимся, что многие майнеры не исходят из сиюминутной выгоды. Считается, что курс цифровых активов всё равно пойдёт вверх, что позволит заработать на продаже уже полученных монет. Наибольшая доходность наблюдается с токеном Pyrin, тогда как есть шахтёры, которые копают Ravencoin, Ergo, Bitcoin Gold и многие другие криптовалюты. В настоящее время ни о какой стабильности речь не идёт, а временами доходность отдельных токенов позволяет неплохо заработать. Наибольшую выгоду имеют майнеры, которые способны быстро переключить своё оборудование на новую монету. Обычно такие токены копают несколько недель или месяцев, сразу же переводя все монеты в живые деньги или более надёжные активы. Существуют майнеры, которые предпочитают делать поменьше движений, но однозначного ответа относительно правильности курса одних или других пока нет. Как уже отмечалось выше, даже Ethereum Classic может подорожать в несколько раз, что позволит получить высокие доходы тем, кто до сих пор занимается добычей этого токена. 

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Судя по информации на порталах майнеров, большая часть фермеров предпочитает инвестировать в старые видеокарты. Например, собрать несколько десятков систем на базе GeForce GTX 1050 Ti и медленно копать одну из наиболее подходящих криптовалют. Доход от такой фермы будет небольшой, но и инвестиции окажутся крошечными. Можно масштабировать добычу, а при удачном раскладе всегда есть шанс заработать неплохие деньги. Довольно значительная часть майнеров до сих пор использует Radeon RX 5700 XT. Эта видеокарта давно не считается оптимальной, но на вторичном рынке можно встретить готовые установки, которые позволяют инвестировать в будущее, поскольку реальную прибыль с Radeon RX 5700 XT получить у вас сегодня не получится. Майнеры делают ставку на новые токены, хотя некоторые копают уже зарекомендовавшие себя криптовалюты. Хорошо себя показывает и Radeon RX 580. В калькуляторе указана неверная информация, поскольку купить эту видеокарту можно значительно дешевле 160 долларов. В интернете предлагаются готовые фермы, а при удачном раскладе можно окупить вложения за год. 

На первом месте при прибыльности указана GeForce GTX 1070 Ti, но в последнее время количество таких видеокарт на вторичном рынке сильно сократилось. В результате стоимость пошла вверх, а в итоге даже на китайских площадках найти готовую ферму с GeForce GTX 1070 Ti по выгодной цене довольно сложно. Всё это не значит, что мы призываем вас начать майнить криптовалюты на видеокартах. На самом деле подводных камней в этом деле предостаточно. Например, если вы начнёте копать в заметных масштабах, то высокое потребление электричества вызовет интерес со стороны поставщика энергии. Если проверка выявит, что вы добывали криптовалюту и не платили налоги, то придётся туго. Инвестировать в GeForce RTX 4090 могут только миллионеры, но флагманы быстро устаревают, а уже через год эту видеокарту можно будет купить за 100 тысяч рублей. Это значит, что при текущей прибыльности вам не удастся вернуть вложения, а надеяться нужно только на стремительное подорожание выбранного актива. На этом всё, поскольку тема большая, а наш материал и без того затянулся. 

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