Недавно мы изучали результаты тестирования видеокарт NVIDIA среднего ценового сегмента. Как выяснилось, GeForce RTX 4060 всего в 2.5 раза быстрее GeForce GTX 1060, хотя с момента выхода второй прошло почти 8 лет. Судя по тестам, наиболее значительный прирост произошёл в рамках старта продаж GeForce RTX 2060, после чего движение замедлилось. Фактически, если не менять процессор, то заметить разницу от перехода с GeForce RTX 2060 на GeForce RTX 3060 не выйдет, тогда как GeForce RTX 4060 и вовсе привлекает только более современной технологией масштабирования третьего поколения.

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И вот здесь самое время заглянуть в статистику Steam. Если изучить список десяти самых популярных видеокарт, то можно прийти к выводу, что среди них нет ни одной дороже 400 долларов. При этом все они занимают около 40% рынка. Ну а если посмотреть немного шире, то выяснится, что меньше 1% всех геймеров смогли себе позволить GeForce RTX 4090, тогда как GeForce RTX 4070 Ti находится на руках 1.25% всех любителей компьютерных игр. Показатель распространения GeForce RTX 3080 немного выше (2.25%), но такой успех может быть связан с тем, что в 2021 видеокарту активно скупали майнеры. После этого значительные запасы GeForce RTX 3080 попали на вторичный рынок, а в целом больше быстрых видеокарт в числе первых 30 наиболее популярных графических чипов нет. Всего на долю первых 30 видеокарт приходится порядка 70% рынка, тогда как только 6.8% представлены видеокартами дороже 600 долларов. Учтите, что GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 4070 Ti не тянут на флагманы, предлагая максимальную производительность только в разрешении 2К.

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Как уже было сказано выше, доля GeForce RTX 4090 равняется 0.9%, ну а GeForce RTX 4080 занимает около 0.77% игрового рынка. Если сложить вместе долю Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT, то мы получим около 0.5%, ну а это слишком мало, чтобы принимать такие видеокарты всерьёз. Проблема очевидна, ведь прежде всего с ней сталкиваются разработчики компьютерных игр. Представьте себе, что вы владелец студии, которая планирует выпустить продолжение популярной франшизы. У вас тут же возникнет желание взять самый продвинутый движок, а после создать неимоверно красивую графику, которая позволит причислять вашу игру к Next Gen. Вот только реальность такова, что делать такую графику не для кого. Раскрыть весь потенциал блокбастера нового поколения в 2К невозможно, ну а в 4К вашу игру на максимальных настройках увидят не больше 3% геймеров. Некоторые студии тратят неимоверное количество денег, выкладываясь на полную, но не получают должного внимания. Всё просто, ведь практически никто не сможет насладиться красотой виртуального мира, который так дорого обошёлся разработчикам.

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Сегодня мы обойдёмся без тестов, поэтому напрягите память. Итак, игра Ведьмак 1 вышла в 2007 году и имела средний уровень графики для своего времени. Так вот, третья часть порадовала нас в 2015 и до сих пор активно используется в различных тестах. Есть у вас есть такая возможность, запустите Ведьмак 3 на максимальных настройках графики, а после сделайте это с любой современной новинкой последних лет. Вы удивитесь, ведь разница между Ведьмак 1 и Ведьмак 3 огромна. Кажется, что налицо настоящая революция, тогда как тот же Cyberpunk 2077 уже не поражает воображение. Давно замечено, что значительные прорывы в графике компьютерных игр сопровождаются успехами производителей видеокарт. Ну а мы уже почти 6 лет видим тотальный застой. После GeForce RTX 2060 в среднем ценовом сегменте никаких изменений не было, а проблема присутствует как у NVIDIA, так и у AMD. Простой пример, Radeon RX 5700 ХТ вышла в 2019 году, а с тех пор в продажу поступило ещё две новых серии. Radeon RX 7700 ХТ определённо быстрее, но разница в производительности даже меньше, чем обычно наблюдалась при переходе от одного поколения к другому.

Неплохо прибавляют быстродействие только флагманы. Например, GeForce RTX 4090 на 60% быстрее GeForce RTX 3090, тогда как примерно столько же GeForce RTX 3090 прибавила по сравнению с GeForce RTX 2080. Было бы неплохо, если бы хотя бы 15% геймеров владели видеокартами, способными запускать любые игры в разрешении 4К, но ничего подобного нет. Стоимость видеокарт слишком высокая, а последние три поколения сделали видеокарты средневысокого ценового сегмента недоступными для обычных геймеров. Например, довольно популярной была GeForce GTX 1070, которую можно было купить за 400 долларов. Ну а за GeForce RTX 4070 просят все 600 долларов. В США NVIDIA снизила цену на 50 долларов, но на других рынках скидок не наблюдается. Можно констатировать полный застой на рынке видеокарт, а надежды на то, что серия GeForce RTX 50 принесёт улучшения, крайне низкие. Дженсен Хуанг активно повышает маржу с каждой проданной видеокарты, а в последнее время его аппетиты растут. Доходы позволяют игнорировать не самые высокие продажи, а значит ожидать снижения цен не приходится. Если вы удивляетесь тому, что в последние годы выходит мало игр, то мы советуем вам просто посмотреть на статистику распространения видеокарт в Steam. У студий просто нет никакого стимула вкладываться в блокбастеры, а в результате в продажу поступают посредственные новинки, тогда как большие релизы постоянно откладываются. Всё это крайне печально, а в целом ничем не лучше положение на игровых консолях. PlayStation 5 устарела ещё на момент своего релиза, а сегодня многие игры там с трудом работают в разрешении 2К. Маркетологи Sony называют это плавающим разрешением дисплея, когда большую часть времени вместо 4К вы видите 2К. Нужны огромные инвестиции и инновации, но производители так сильно заняты подсчётом ежегодной и ежеквартальной прибыли, что времени на что-то действительно важное не остаётся. Графика стоит на месте, хотя раньше каждые 5 лет происходила настоящая революция. Как уже было сказано выше, надеяться на Лизу Су не приходится, а в итоге остаётся только смириться с тем, что графика будет улучаться в несколько раз медленнее, чем нам бы хотелось. Хорошая новость заключается в том, что графика всё же не стоит на месте, ведь свои 20-25% между поколениями видеокарты всё же получают. К сожалению, это всё, что нам сегодня может предложить NVIDIA.