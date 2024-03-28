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Bublik1
С 1 апреля беспошлинный ввоз товаров в РФ снизится в 5 раз, что может сказаться стоимости смартфонов
Судя по всему, правительство не планирует продлевать действующие сегодня таможенные нормы беспошлинного ввоза товаров

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Власти отдельных стран используют кардинально отличный подход к налоговому обложению граждан. Многие предпочитают усреднённые тарифы, тогда как некоторые довольствуются крайне низкими налоговыми ставками. В других государствах (например, Германия) налоги крайне высокие, а попытки скрыть от властей свои доходы караются реальными сроками. В России налоги не самые высокие, но и низкими их назвать трудно. Население к такому подходу привыкло, но иногда появляется возможность снизить налоговое бремя или растраты на покупку дорогостоящих товаров. После начала СВО было принято решение увеличить так называемый беспошлинный ввоз товаров на территорию России до 1000 евро. Это значит, что любой житель страны может заказать из Китая смартфон за 800 евро и не заплатить за его растоможку ни рубля. 

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Подобной возможностью часто пользуются мелкие предприниматели, которые заказывают из Поднебесной огромное количество товаров на всех своих членов семьи. Потом всё это отправляется на продажу, а в итоге предприимчивые граждане получают довольно высокую прибыль за счёт разницы с легально ввезёнными товарами со стороны розничных ритейлеров. Не забывают экономить и граждане, а всё это оказывает негативное влияние на доходную часть бюджета. Повторимся, что в большинстве европейских стран такого понятия, как беспошлинный ввоз вообще не существует, а уже совсем скоро жители РФ столкнуться с определёнными трудностями. Как уже было сказано выше, в марте 2022 года было принято решение повысить беспошлинный ввоз товаров с 200 евро до 1000 евро, ну а 1 апреля ставка вернётся на базовую позицию. Эксперты полагают, что это приведёт к росту цен на смартфоны и пользовательскую электронику на маркетплейсах, а также на других онлайн-площадках, где продажей занимаются частники. 

Если сегодня вы получите товар из Китая стоимостью в 500 евро, то за него ничего не нужно платить, ну а уже 1 апреля придётся выложить дополнительные 15% в бюджет. Что любопытно, решение было принято по инициативе России, но в итоге распространялось на страны Евразийского экономического союза, куда входит ещё и Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Эксперты отмечают, что для сохранения действующего сегодня порога Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) должна была принять соответствующее решение, но на 28 марта информации о планах рассмотреть предложение заинтересованных сторон не поступало. Это значит, что 1 апреля действующая сегодня ставка беспошлинного ввоза сократиться в 5 раз и составит всего 200 евро. В интернете можно встретить комментарии потребителей и участников рынка, многие из которых опасаются резкого подорожания электроники. Традиционные розничные сети уверены, что потребители ничего не заметят, поскольку крупные магазины всегда платят в бюджет деньги, а в стоимость смартфонов уже включены все издержки. 

По данным некоторых журналистов, решение вызвало ожесточённые споры между маркетплейсами и традиционными ритейлерами. Первые выступают за сохранение действующей ставки, тогда как вторые уверены в том, что мера уже давно потеряла свою актуальность. Отмечается, что главная задача увеличения беспошлинной ставки заключалась не в том, чтобы жители России могли получать дешёвые товары из Китая, а в попытке не допустить дефицита электроники и умных гаджетов. Сегодня поставки стабильные, а федеральный бюджет нуждается в дополнительном финансировании. Кроме того, никакого смысла от удержания ставки нет, поскольку разницу всё равно себе в карманы кладут частники, реализующие электронику по ценам, близким к розничным. Если изучить мнение некоторых ключевых российских ведомств, то можно прийти к выводу, что власти не намерены идти на поводу у маркетплейсов и не станут удерживать беспошлинный порог на отметке в 1000 евро. Мало того, есть все основания ожидать дальнейшего сокращения ставки. Ранее у правительства РФ были планы, согласно которым планировалось сократить беспошлинный ввоз до 50 и даже 20 евро. На пути реализации подобных планов встали антироссийские санкции, но по мере решения проблемы доступа к электронике и комплектующим подобные идеи могут найти реализацию в новых законах. Эксперты предлагают не делать скоропалительных выводов, ведь пока неясно, повлияет ли снижение беспошлинного ввоза на потребительский рынок. Однозначно можно сказать, что обычные люди, которые часто покупали товары в китайских магазинах, действительно будут испытывать дискомфорт. Но даже в этом случае выбора нет, поскольку действующие нормы значительно выше самых либеральных в других странах и нуждаются в корректировке. 

#санкции #таможенный взнос
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