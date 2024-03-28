В настоящее время реализация проекта вызывает большие сомнения

Если отмотать время на пять лет назад, то можно вспомнить красивые лозунги, которые продвигали зарубежные разработчики программного обеспечения и пользовательской электроники. Каждый раз, когда нужно было каким-то образом отреагировать на политические изменения на планете, эти парни уверяли, что они работают вне политики и создают продукты для обычных людей, а не правительств. Идея так прочно въелась в головы массовых потребителей, что многие даже поверили в подобные глупости, надеясь на либеральные ценности иностранных разработчиков. Вот только когда позвонил грозный дядюшка из Вашингтона, большая часть производителей электроники и ПО тут же позабыла о нейтралитете и присоединились к санкциям против России. Поставки процессоров, видеокарт, холодильников и стиральных машин удалось организовать по параллельному импорту, а вот с программным обеспечением всё довольно сложно. Как выяснилось, один из самых мощных ударов был нанесён по российским геймерам, которые привыкли платить за компьютерные игры честно заработанные деньги.

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Особенно в сложном положении оказались владельцы игровых приставок, где пиратской продукции не существует. Умники из Sony тут же забыли о своих обещаниях сломать все границы, а ребята из Microsoft молча ввели целый ряд ограничений. Не стала церемониться с российскими геймерами и Nintendo, а в результате отечественный рынок лишился доступа ко всем игровым приставкам текущего поколения. Теоретически, можно было воспользоваться VPN, но в этом случае возникали сложности с оплатой. Так, принимать платёжные карты из России все игровые магазины отказались, а также начали активно изымать уже купленные игры у российских геймеров. Проблема не решена до сих пор, а учитывая плачевное состояние отечественного полупроводникового сектора, остаётся дожидаться снятия санкций, после чего свободный доступ к Xbox и PlayStation будет гарантирован. Похоже, у российских властей на эту тему есть собственное мнение, о чём рассказал Путин. По словам президента, требуется заняться вопросом организации производства игровых приставок на территории страны. Задача названа актуальной, ну а премьер-министра обязали предоставить отчёт не позднее 15 июня этого года. В указе главы государства прямо сказано о необходимости рассмотреть вопрос организации производства игровых приставок на территории России.

В данном случае неясно, что представит в своём докладе премьер на стол президента. Как уже отмечалось выше, доступа к современным полупроводниковым мощностям у России нет. Это значит, что на этапе создания игровой консоли возникнет проблема с получением достаточно мощного железа. В настоящее время такое выпускает только AMD, ну а эта компания ушла из России ещё в 2022 году. Мечтать о закупке сложных чипов в рамках параллельного импорта не приходится, поскольку подобные решения поставляются на прямую производителям консолей. Но и это далеко не все проблемы, ведь российский рынок компьютерных игр ограничивается несколькими крупными разработчиками. В итоге даже если игровой магазин и будет создан, то торговать там окажется просто нечем. Отечественных игр слишком мало, а процесс движется слишком медленно. Теоретически, можно привлечь китайских разработчиков, но даже это займёт годы, поскольку требуется наработанная база пользователей. Можно сделать вывод, что в текущих условиях идея президента нереализуема. При этом полностью отказываться от такой мысли не следует. Санкции могут отменить спустя годы, а ограничения в любой момент вернуться. Рынок компьютерных игр гигантский и постоянно растёт.

Он уже давно генерирует больше доходов, чем Голливуд и вся музыкальная индустрия США вместе взятые, а создание российской консоли позволит получить огромную прибыль, отхватив увесистый кусок рынка. Отметим, что даже если все составляющие будут созданы, то актуальной останется проблема пиратства, поскольку многие российские геймеры привыкли скачивать игры с торрентов. Разработка новых игр с впечатляющей графикой обходится в десятки и даже сотни миллионов долларов, а в итоге потребуется не только создавать проекты по заказу государства, но и окупать их бюджет. Всё это довольно сложно, а значит с реализацией идеи возникнет масса трудностей. Добавим, что в настоящее время рынок игровых консолей разделён между Sony, Nintendo и Microsoft. Первые две контролируют львиную долю рынка, тогда как Microsoft плетётся в хвосте. Несколько лет назад в борьбу вступили владельцы игрового магазина Steam. Компания Valve выпустила портативную приставку Steam Deck, которая способна запускать большую часть существующих игр для ПК. Новый рынок создан не был, поскольку подобные устройства от других компаний уже выпускались ранее (например, ROG Ally от Asus). Несмотря на это Steam Deck пользуется популярностью, хотя до PlayStation приставке далеко. По данным МТС, российский рынок довольно большой, ведь только за 2023 было реализовано 1.3 миллиона игровых приставок на 24 миллиарда рублей. Это значит, что перспективы создания отечественной игровой консоли и магазина приложений есть, но сроки и реализация находятся под большим вопросом.