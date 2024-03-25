Стоимость камня по имени «Самородок Хиро» оценивается в 38-57 тысяч долларов

10 лет назад автор данного материала работал в компьютерном магазине, где собирал готовые системы и временами общался с покупателями. В какой-то момент пришёл крайне любопытный товарищ, попросивший собрать ему самый дорогой системный блок, который только можно купить на рынке. Там должна быть самая дорогая видеокарта, прокачанный процессор с системой жидкостного охлаждения и другие аналогичные фишки. Вся система в сборе стоила чуть больше 3000 долларов и представляла собой вершину технологичной мысли. Как выяснилось, покупатель занимается не совсем традиционным занятием. Каждый год в сентябре он отправляется на курорты, где при помощи металлоискателя находит огромное количество золотых украшений. Зимой он ездил в Турцию и Египет, где также несколько недель промышлял своим нехитрым делом. Ну а купить себе мощный компьютер парень решил после очередного сезона и продажи добычи. Зимой наш герой предпочитал сидеть дома, ну а весной отправляться по следам любителей пикников. Неясно, насколько данная профессия приносит большой доход, но есть все основания полагать, что главную роль здесь играет удача.

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Несколько дней назад на страницах Business Insider появился любопытный материал о металлоискателе по имени Ричард Брок. Он промышлял поиском украшений в местах большого скопления людей, а недавно отправился в поисках вдохновения в Шропшир-Хиллз. Это красивая местность, представляющая собой множество холмов, где столетиями находили небольшие золотые самородки. В последнее время счастливчиков почти не осталось, поскольку толпы туристов вычистили Шропшир-Хиллз, а в итоге поток металлоискателей почти иссяк. Как уже было сказано выше, удача в данном случае играет ключевую роль, поскольку нашему герою удалось найти настоящее чудо. Всё началось с того, что он отстал от поисковой экспедиции и нагнал своих коллег слишком поздно. В итоге в самый ответственный момент его мощный и современный металлоискатель сломался, поставив Брока перед сложным выбором. К счастью наш герой имел при себе ещё один прибор, который был намного старее и обладал низкими характеристиками, по сравнению с тем, что принято использовать сегодня.

Учитывая тот факт, что по этим холмам до Брока прошли тысячи людей, найти что-то ценное было практически невозможно. Как оказалось, дело не в мощности прибора, а в удаче, которая на этот раз оказалась на стороне Брока. В какой-то момент он услышал характерный звук металлоискателя, а после выкопал самородок весом 64.8 грамма, лежащий на глубине нескольких сантиметров. Камень был тут же назван «Самородок Хиро», а Брок не только обрёл известность, но и стал состоятельным человеком. Не стоит думать, что наш герой стал миллионером. Для этого потребовалась выкопать самородок весом в несколько десятков килограмм, но в данном случае имеет значение не вес. Всё дело в том, что это самый крупный самородок, который когда-либо был найден на территории Британии. В интервью журналистам Брок признал, что не рассчитывал на успех, поскольку в тот день всё было против него. Несмотря на это всё сложилось хорошо, а стоимость камня оценивается от 38 до 57 тысяч долларов. Многое зависит от того, насколько успешными будут торги на аукционе Mullock Jones, но организаторы уверены, что самый крупный золотой самородок в Англии заинтересует состоятельных покупателей. Сам Брок заявил, что намерен инвестировать средства в более современное оборудование, но не собирается выбрасывать старый металлоискатель, который и принёс ему удачу.

Несмотря на то, что металлоискатели продаются уже несколько десятков лет, спрос на них постоянно растёт. По данным британского производителя Minelab, всё больше энтузиастов готовы инвестировать средства в продвинутые приборы. За год продажи могут увеличиваться на 18-30%, а спрос приводит к росту стоимости. К примеру, самые простые приборы, при помощи одного из которых Брок и нашёл золотой слиток, оцениваются в сотни долларов и в целом обходятся до 1000 вечнозелёных. Более продвинутые, которые обладают цифровым сканером и способны отличать минералы по физическому составу, обходятся дороже, а самая дорогая модель продаётся за 15 тысяч долларов. Новички предпочитают бюджетные модели, тогда как профессионалы обязательно имеют в запасе несколько продвинутых приборов. Эксперты отмечают, что металлоискатели отличаются в зависимости от стоящих задач, поэтому нужно не только заплатить, но и обладать достаточными знаниями и опытом. Ну и добавим, что счастливчики, которым улыбается удача, встречаются по обе стороны океана. К примеру, в 1989 году в Мексиканской пустыне Сонора был найден гигантский слиток весом в 11.8 килограмма. Что любопытно, металлоискатель счастливчик купил в местном магазинчике, заплатив за него пару сотен долларов. С таким прибором рассчитывать было не на что, но это не помешало счастливчику найти самородок «Сапог Кортеса», который считается самым большим, из когда-либо обнаруженных в Западном полушарии. Камень напоминал по форме ботинок и принёс его новому владельцу мировую славу. Достижение Ричарда Брока не такое значительное, но сам кладоискатель так не считает.