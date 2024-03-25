А между тем средний возраст солдат ВСУ достиг 43 лет

Многие эксперты отмечают, что мы живём в удивительном информационном пространстве, где количество фейков так велико, что отделить правду от лжи бывает крайне сложно. Всегда есть заинтересованные лица, для которых важно продвигать политические или финансовые интересы, ну а это приводит к ещё большому росту откровенной лжи, стремительно расползающейся по интернету. Что любопытно, порой можно легко получить точные данные, ведь нужно всего лишь ввести правильный запрос, но у любителей фейков нет на такие глупости времени. Сегодня на страницах Politico вышла статья, посвящённая украинской мобилизации. Подробности мы обсудим ниже, ну а первым делом стоит обратить внимание на то, как иностранные СМИ активно подхватывают и тиражируют фейки. Приводятся заявление советника Зеленского. Во время общения с журналистами Подоляк уверяет, что знает причину того, что русские более охотно идут в вооружённые силы, чем украинцы. Якобы, уровень жизни в России намного ниже, чем в Украине. Оказывается, большая часть населения никогда не видела электричества и других благ цивилизации, ну а служба по контракту позволяет купить в семью такое чудо техники, как холодильник. Подоляк рассказал журналистам о высокой безработице в России и заявил, что в Украине всё намного лучше, ведь заработные платы выше, как и достаток среди населения.

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И вот здесь и возникает когнитивный диссонанс, когда журналисты не могут не знать реального положения дел, но продолжают перепечатывать фейки с невероятным усердием. Доказывать ложность слов советника Зеленского мы не будем, ведь статья в Politico и без того содержит массу любопытных фактов. Прежде всего там обвиняют Зеленского в нерешительности. Якобы, он и его партия боятся принять новый закон о мобилизации, что не позволяет увеличить потенциал вооружённых сил. Журналисты полагают, что президент Украины опасается народного гнева, но забывают, что активная мобилизация давно идёт. Людей отлавливают на улицах, а после вынуждают подписать добровольное заявление о явке в военкомат и службе в ВСУ. В сети можно встретить огромное количество роликов, на которых сотрудники местных военкоматов избивают прохожих, ну а в том же Politico уверяют, что Зеленский не принимает закон, поскольку стремиться не нарушать европейские ценности. Якобы, многие десятилетия люди инвестировали в хорошую жизнь и карьеру, а теперь не хотят лишиться всего этого одним махом.

Журналисты берут интервью у нескольких людей, которые отказываются вступать в ярды ВСУ. Один из них прямо говорит о том, что такая перспектива представляет собой билет в один конец. При этом мужчина поясняет, что на передовой у него есть знакомые, которые уже 2 года не могут вернуться домой. В материале Politico старательно обходят тему потерь и преподносят мобилизацию крайне специфическим образом. Там предлагают провести военную подготовку всех украинцев старше 18 лет, намекая на то, что возраст призыва должен быть сокращён. Одновременно с этим приводятся и другие цифры. Оказывается, средний возраст военнослужащих ВСУ достиг 43 лет, а число уклонистов постоянно растёт. Считается, что за 2 года порядка 650 тысяч мужчин призывного возраста покинули страну, тогда как большая часть просто отсиживается дома, не желая выполнять свои обязательства перед страной. Тот же Подоляка сетует на то, что украинцам слишком сложно сделать выбор, поскольку сытая и комфортная жизнь кажется людям слишком ценной.

Похоже, советник Зеленского живёт в параллельной реальности, поскольку реальное положение дел в украинской экономии даже до 2022 года было критическим. Страна давно перешла на иностранные заимствования, заводы стоят, а реальная средняя заработная плата находилась ниже 300 долларов в месяц. При помощи правильных цифр в Киеве умудрялись показатели приводить к требуемым со стороны доноров, но это никак не меняло плачевного положения среднестатистического украинца. Авторы Politico прямо указывают на необходимость скорейшего принятия закона о мобилизации, считая его крайне непопулярным, но необходимым. Также присутствует ставшая традиционной критика в адрес союзников. Журналисты пишут, что США и Европа не дают Киеву достаточное количество оружия, ну а из-за этого люди не хотят идти сражаться. Приводятся и другие причины, но суть сводится к необходимости более жёстких мер. В Politico признают, что эти меры могут не соответствовать демократическим принципам, но не комментируют подобные факты. Ну а пока американские журналисты делают Зеленскому намёки, всё больше мужчин предпочитают уголовную ответственность билету в один конец. Ранее в прессе писали о нескольких случаях, когда жители Украины получили условные сроки, отказавшись от мобилизации. Тогда в качестве причины для смягчения приговора значилось наличие у отказника несовершеннолетних детей на иждивении. Ну а недавно во Львове уклонисту дали 3 года реального срока. Мужчина получил повестку, но отказался идти в ВСУ. На него было заведено уголовное дело, а сам он заявил, что согласен с приговором, поскольку считает его правильным. Похоже, подсудимый предпочитает пересидеть несколько лет в тюрьме, а не становится пушечным мясом для украинских властей.