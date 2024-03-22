Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Дания не может передать Киеву истребители F-16 из-за финансовых трудностей и просит помощи у соседей
Министр обороны Дании намекнул, что стране нужна срочная финансовая поддержка

реклама

Ещё до начала контрнаступления в голову Зеленского пришла идея создать самолётную коалицию. Первое время союзники неловко топтались на месте, но в какой-то момент заявки от потенциальных доноров полились в Киев рекой. Обещания в вечной дружбе президенту Украины дали главы Норвегии и Дании, которые рассказывали о необходимости отправить на Донбасс как можно больше самолётов. Что любопытно, власти Дании вошли в такой кураж, что даже обещали отправить несколько десятков истребителей до конца 2023 года. Судя по всему, политики забыли проконсультироваться с военными, поскольку реальное положение дел оказалось далеко не радужным. Прежде всего сообщается о сложностях обучения украинских пилотов. Как оказалось, лётчики не знают английского языка и считают себя более опытными, чем приставленные к ним инструкторы. Когда всё же удалось набрать несколько наиболее вменяемых пилотов, то снова пошли плохие новости, ведь эксперты тут же заявили, что полное обучение может длиться несколько лет. 

реклама

Общими усилиями страны НАТО разработали урезанную программу, а в результате к лету Дания подготовит первую группу пилотов. Поговаривают, что курсы успешно прошли не больше 6 человек, а где-то в США к концу лета будет обучено примерно такое же количество лётчиков. Со временем пилотов станет больше, а правительство Украины уже потирает ладоши, ожидая поставок F-16. И вот тут выясняется, что не всё так просто. Как оказалось, Дания и Норвегия планировали поставить старые истребители Украине, а на их место закупить более современные F-35. Затея казалась логичной, ведь часть самолётов закупалась больше 25 лет назад и давно выработала ресурс. В прессе ходили слухи о проблемах, с которыми сталкивались военнослужащие Дании и Нидерландов, а передача истребителей Киеву считалась выгодной с точки зрения экономики. Обычно старые самолёты требуют утилизации, тогда как путём передачи другой стране можно снять с себя всю ответственность. По крайней мере так местным политикам первоначально казалось. 

Прежде всего Дании и Норвегии пришлось обучать украинских пилотов, но на этом всё не заканчивается. Видимо, политики этих стран не читали документ, который им был прислан из США, где прямо указывалось на необходимость финансирования всего проекта своими силами. Проще говоря, Дания и Норвегия должны обучить пилотов и персонал, а после заниматься ремонтом и технической поддержкой авиационного флота на территории Украины. Видимо, в правительстве уже посчитали предстоящие издержки и пришли к крайне пессимистичным выводам. По словам министра обороны Дании, без помощи союзников передать Киеву F-16 его ведомство не сможет. Троэльс Лунд Поульсен запросил срочную финансовую помощь, которая пойдёт на выполнение целого ряда обязательств перед Украиной. По словам министра, долгосрочное финансирование проекта оказалось дорогостоящей затеей, которую Дания сама потянуть не в состоянии. Поульсен не стал делать громких заявлений и не обратился к кому-то конкретному, но эксперты полагают, что до прямого шантажа осталось совсем немного. 

Очевидно, что первоначально Дания планировала не только удачно пристроить старые F-16, но и получить у США кредит на покупку F-35. С кредитами у американцев всё плохо, тогда как теперь Данию ещё и обязали финансировать весь процесс передачи истребителей и осуществлять их техническую поддержку. Это не только непредвиденные расходы, но и определённые риски, ведь потребуется отправить с самолётами граждан Дании, которые могут погибнуть вместе с F-16. Мало того, даже после этого F-35 не становятся ближе, а казавшаяся удачной авантюра стала больше похожа на мышеловку. В 2023 году тот же Поульсен обещал передать Зеленскому сразу 19 истребителей, но сегодня тон министра обороны уже не тот. Нет никаких сомнений, что под давлением из Вашингтона деньги у Дании найдутся, но в этом случае средства придётся отнимать у социальной сферы или других направлений. Делать это власти страны не хотят, поскольку опасаются растущего недовольства со стороны населения. За примерами ходить далеко не нужно, ведь в последние месяцы миллионы людей бастуют во Франции, наблюдаются стачки перевозчиков в Германии, а Фермеры по всей Европе перекрывают дороги. В разговоре Поульсен намекнул, что власти ожидают помощи от коммерческих организаций, которые захотят внести свой вклад в общее дело вооружения Украины. Пока желающих взять на себя хотя бы часть финансовых обязательств Дании на горизонте не наблюдается. Ранее в прессе писали, что Киев может получить самолёты к концу текущего лета. Это значит, что ближе к июню риторика датских властей станет всё более настойчивой, а сам Поульсен начнёт открыто требовать денег из европейского Фонда мира. 

#авиация #истребители #f-16 #самолёты
+
Написать комментарий (0)
В США решили оставить F-35 без нового двигателя, поскольку денег на эксперименты у Пентагона нет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лазер меньшей мощности эффективнее поражает гиперзвуковые ракеты, чем более мощный
10
Глава немецкого концерна BASF заявил, что спад в промышленности ЕС принесёт как вред, так и пользу
4
Армия РФ впервые в СВО применила «матку» для запуска и транспортировки дронов-камикадзе
3
Илон Маск: все смартфоны iPhone и Android могут использовать его спутники в любой точке Земли
3
Самолет AC-130J Ghostrider не получит лазерное оружие из-за технических проблем
+
На Украину вскоре прибудут ракетные комплексы Patriot из Японии, считают эксперты Military Watch
2
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
3
Tesla выпускает такое количество аккумуляторов 4680 в неделю, которого достаточно для оснащения 1000 пикапов Cybertruck
3
AMD выпустила драйвер Adrenalin 24.3.1 с поддержкой трёх новых игр и большим количеством исправлений
+
«Существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем» — Путин об обеспечении безопасности Белгородской области
4
Экс-министр Омелян рассказал, что Украина расплатится с США ресурсами из РФ
3
Bloomberg: хуситы пообещали не наносить удары по российским и китайским судам
+
Надежный инсайдер назвал точную дату выхода Grand Theft Auto 6
3
Фанаты Helldivers 2 обвинили IGN в некомпетентности и предвзятости
1
Интерактивная карта Flightradar24 показывает, где в данный момент происходят помехи GPS
3
The Washington Post: Украина запустила производство ракет дальностью 640 км
4
ВСУ использует польские реактивные кассетные боеприпасы для атак на приграничные регионы России
2
Пользователи Google Pixel 8 и Pixel 7 сообщают о проблемах с приемом вызовов после обновления
5
Ryzen 7 5800X3D vs Core i5-14400F – почему процессор Intel лучше для нового ПК, а AMD для апгрейда
7
Технологический прорыв в области OLED обещает навсегда устранить выгорание
+

Популярные статьи

Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
5
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
3
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
73
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
4
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
28
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
16
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
9
Politico: Россия побеждает в глобальной "зерновой войне"
22
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
29
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
30

Сейчас обсуждают

Artful
18:45
Ой, да ладно..... Сколько раз уже "отменяли" этот налог, а воз и ныне там. Сказочники.
Госдума рассмотрит законопроект об упразднении транспортного налога
АЕV
18:34
Клоунада под видом выборов прошла в значит мобилизация, повышение цен на всё и ид и тп обеспеченно, типичная путинская россия...
Песков назвал Россию находящейся в состоянии войны
Олесь Кука
18:34
Какой-то пиздеж сплошной с обеих сторон
Пентагон: Украина вынуждена принимать «сложные решения» об отводе войск
Олесь Кука
18:33
ПИськов, это же операция! Не дискредитируй! Или методички после выборов подвезли?
Песков назвал Россию находящейся в состоянии войны
Олесь Кука
18:30
Как же бедствуют страны запада, как у них всё херово, как они переживают за хохлостан, что вот-вот готовы сорваться в бой. Кто если не они! За ридну неньку!
Рекордная смертность на лососевых фермах Норвегии
Лев корл
18:28
На говнояйцах все "дешево" А как насчет Регарда?
Цена AMD Radeon RX 7700 XT опускается до $399
Граф-Де-Бражелон Граф-Де-Монтекристо
18:24
Интересное количество двигателей у самолёта, вероятно ИИ посторался над рисунком)
Обновленный Т-80 может перевернуть понимание о данной технике
АЕV
18:22
Не отменят ибо это РФ, не первый год и не первый раз такие разговоры, народ доить не перестанут эти питерские бандиты
Госдума рассмотрит законопроект об упразднении транспортного налога
АЕV
18:21
Конечно конечно, клоунада под видом выборов прошла а значит можно проводить мобилизацию и тд и тп, в общем в этом дурдоме все стабильно)))
Песков назвал Россию находящейся в состоянии войны
Вадим Кудрявцев
18:20
Не нагрузят.Под ракеты их использовать только будут,как изначально и приспособлены
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем