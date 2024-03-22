Министр обороны Дании намекнул, что стране нужна срочная финансовая поддержка

Ещё до начала контрнаступления в голову Зеленского пришла идея создать самолётную коалицию. Первое время союзники неловко топтались на месте, но в какой-то момент заявки от потенциальных доноров полились в Киев рекой. Обещания в вечной дружбе президенту Украины дали главы Норвегии и Дании, которые рассказывали о необходимости отправить на Донбасс как можно больше самолётов. Что любопытно, власти Дании вошли в такой кураж, что даже обещали отправить несколько десятков истребителей до конца 2023 года. Судя по всему, политики забыли проконсультироваться с военными, поскольку реальное положение дел оказалось далеко не радужным. Прежде всего сообщается о сложностях обучения украинских пилотов. Как оказалось, лётчики не знают английского языка и считают себя более опытными, чем приставленные к ним инструкторы. Когда всё же удалось набрать несколько наиболее вменяемых пилотов, то снова пошли плохие новости, ведь эксперты тут же заявили, что полное обучение может длиться несколько лет.

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Общими усилиями страны НАТО разработали урезанную программу, а в результате к лету Дания подготовит первую группу пилотов. Поговаривают, что курсы успешно прошли не больше 6 человек, а где-то в США к концу лета будет обучено примерно такое же количество лётчиков. Со временем пилотов станет больше, а правительство Украины уже потирает ладоши, ожидая поставок F-16. И вот тут выясняется, что не всё так просто. Как оказалось, Дания и Норвегия планировали поставить старые истребители Украине, а на их место закупить более современные F-35. Затея казалась логичной, ведь часть самолётов закупалась больше 25 лет назад и давно выработала ресурс. В прессе ходили слухи о проблемах, с которыми сталкивались военнослужащие Дании и Нидерландов, а передача истребителей Киеву считалась выгодной с точки зрения экономики. Обычно старые самолёты требуют утилизации, тогда как путём передачи другой стране можно снять с себя всю ответственность. По крайней мере так местным политикам первоначально казалось.

Прежде всего Дании и Норвегии пришлось обучать украинских пилотов, но на этом всё не заканчивается. Видимо, политики этих стран не читали документ, который им был прислан из США, где прямо указывалось на необходимость финансирования всего проекта своими силами. Проще говоря, Дания и Норвегия должны обучить пилотов и персонал, а после заниматься ремонтом и технической поддержкой авиационного флота на территории Украины. Видимо, в правительстве уже посчитали предстоящие издержки и пришли к крайне пессимистичным выводам. По словам министра обороны Дании, без помощи союзников передать Киеву F-16 его ведомство не сможет. Троэльс Лунд Поульсен запросил срочную финансовую помощь, которая пойдёт на выполнение целого ряда обязательств перед Украиной. По словам министра, долгосрочное финансирование проекта оказалось дорогостоящей затеей, которую Дания сама потянуть не в состоянии. Поульсен не стал делать громких заявлений и не обратился к кому-то конкретному, но эксперты полагают, что до прямого шантажа осталось совсем немного.

Очевидно, что первоначально Дания планировала не только удачно пристроить старые F-16, но и получить у США кредит на покупку F-35. С кредитами у американцев всё плохо, тогда как теперь Данию ещё и обязали финансировать весь процесс передачи истребителей и осуществлять их техническую поддержку. Это не только непредвиденные расходы, но и определённые риски, ведь потребуется отправить с самолётами граждан Дании, которые могут погибнуть вместе с F-16. Мало того, даже после этого F-35 не становятся ближе, а казавшаяся удачной авантюра стала больше похожа на мышеловку. В 2023 году тот же Поульсен обещал передать Зеленскому сразу 19 истребителей, но сегодня тон министра обороны уже не тот. Нет никаких сомнений, что под давлением из Вашингтона деньги у Дании найдутся, но в этом случае средства придётся отнимать у социальной сферы или других направлений. Делать это власти страны не хотят, поскольку опасаются растущего недовольства со стороны населения. За примерами ходить далеко не нужно, ведь в последние месяцы миллионы людей бастуют во Франции, наблюдаются стачки перевозчиков в Германии, а Фермеры по всей Европе перекрывают дороги. В разговоре Поульсен намекнул, что власти ожидают помощи от коммерческих организаций, которые захотят внести свой вклад в общее дело вооружения Украины. Пока желающих взять на себя хотя бы часть финансовых обязательств Дании на горизонте не наблюдается. Ранее в прессе писали, что Киев может получить самолёты к концу текущего лета. Это значит, что ближе к июню риторика датских властей станет всё более настойчивой, а сам Поульсен начнёт открыто требовать денег из европейского Фонда мира.