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Bublik1
Первая группа пилотов ВСУ прошла обучение F-16 в Дании и готовится вернуться в Украину
Курсы длились всего 6 месяцев, за которые полностью овладеть машиной невозможно

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По данным британской The Times, в настоящее время самой большой проблемой, с которой сталкивается украинская армия, является непрекращающийся вал корректируемых авиационных бомб. Журналисты сетуют на то, что русские смогли достаточно быстро внедрить массовую модернизацию старых авиационных снарядов и путём навешивания «крыльев» превращают неуправляемую бомбу в высокоточный снаряд. Особенно впечатляет тот факт, что дальность полёта повышается до 40-70 километров, что позволяет сбрасывать десятки подобных боеприпасов с минимальными рисками для российской авиации. По большей части в зоне СВО действуют бомбардировщики Су-34, которые существенно снижают эффективность обороны украинской армии. В ход идут как малые авиабомбы весом 250 килограмм, там и настоящие монстры на полторы тонны. В случае падения такой авиабомбы происходит детонация складов со снарядами, расположенными неподалёку, а выживаемость бойцов крайне мала. 

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В связи с этим в The Times призывают страны НАТО как можно быстрее передать Украине истребители F-16, которые позволят сократить количество полётов российских бомбардировщиков. Как стало известно, первая группа лётчиков ВСУ уже прошла курсы и в ближайшее время вернётся на родину. Точное количество людей, которые успешно сдали все экзамены, не называется. Известно, что курсы длились всего 6 месяцев и проводились в Дании по ускоренной программе. Пилоты попадут домой уже в мае, а пока они проходят дополнительные модули, которые призваны улучшить их навыки управления американскими самолётами. В прессе пишут, что в Дании использовали программу собственной разработки, направленную на максимальную эффективность обучения. Так, было выделено 2 двухместных истребителя F-16 и целых 50 инструкторов. Специалисты отслеживали все показатели успеваемости пилотов ВСУ и даже делятся успехами своих подопечных. 

Один из инструкторов заявил, что процесс был больше похож на переобучение, поскольку все пилоты уже обладали немалым опытом управления советскими МиГ-29 и Су-25. Инструктор не стал вдаваться в подробности, указывая на успехи украинских лётчиков, но добавил, что переквалификация проводилась с учётом всех действующих требований НАТО. По словам специалиста, главная проблема в обучении заключалась в языковом барьере. Даже если лётчики и знали английский, то уровень всё равно находился на недостаточном для глубокого погружения в специализированные термины уровне. Ну а внутри истребителей не только всё написано на английском, но и используется британская система мер, где вместо килограмм указаны фунты, вместо километров – мили, а литров – галлоны. Допускать прессу к украинским пилотам отказались, ну а независимые эксперты уверены, что 6 месяцев – это слишком маленький срок даже для высококвалифицированных пилотов. Всё дело в том, что самолёты НАТО имеют отличную от советских логику управления. Научиться взлетать и садиться – это только первый этап, ведь особенно сложно овладеть навыками боя на длинных и коротких дистанциях. Последние ушли в прошлое, но навыки всё равно отрабатываются. Ну а уход от дальнобойных ракет требует многолетних тренировок. Оказывается, нужно овладеть всеми возможностями F-16 в полной мере, тогда как за 6 месяцев изучить приборную доску просто нереально.

В итоге эксперты сомневаются, что внутри американских истребителей будут сидеть украинские пилоты. Кроме того, пока не решена проблема размещения истребителей, а в иностранной прессе пишут, что подземные ангары для их хранения всё ещё находятся на этапе строительства. Специалисты указывают на тот факт, что подобные объекты тут же станут предметом особого внимания для российской армии, а в итоге за несколькими десятками F-16 может начаться настоящая охота. Известно, что за 1 подбитый американский Abrams военнослужащим выплачивают 10 миллионов рублей. Цена за сбитый истребитель F-16 может оказаться ещё выше. В итоге аналитики полагают, что изменить положение на передовой приход американской авиации не сможет. Скорее всего, российские бомбардировщики на какое-то время снизят активность, но в таком случае в ход пустят истребители Су-35, которые превосходят американцев по боевым и скоростным характеристикам и способны нести дальнобойные ракеты. Кроме того, подземные бункеры отлично пробиваются «Кинжалами», а значит спрятать самолёты будет очень непросто. 

#сво #авиация #истребители #f-16
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