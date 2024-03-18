За первые 2 месяца 2024 года рост банкротств увеличился на 20% по сравнению с провальным 2023 годом

Антироссийские санкции дорого обходятся немецкой экономике. Многие обыватели не могут понять, почему страдает именно немецкий бюджет, ведь проблемы должны быть и у других стран. Так и есть, рецессия шагает по всей Европе. Страны Балтии ушли в глубокий минус, а затяжное пике можно остановить только значительными долларовыми вливаниями. Пока банкроты на границе с Россией всех устраивают, поэтому Литва, Латвия и Эстония продолжат получать небольшие транши взамен на мелкие гадости в адрес собственного русскоговорящего населения. Значительные экономические сложности наблюдаются у Франции, поскольку страна потеряла немало дешёвых ресурсов из Африки. Британия находится в шаге от правительственного кризиса, а власти не способны решить экономические неурядицы рядовых англичан. Всё достаточно сложно в Италии, тогда как Греция и вовсе числится в вечных должниках. Что до Германии, то именно эта страна десятилетиями была драйвером европейской экономики и выдавала кредиты бедствующим соседям. С недавнего времени денег стало критически не хватать, а в ход пошли неприкосновенные запасы.

реклама

2023 ФРГ удалось завершить без значительных заимствований, но в 2024 положение становится всё более сложным. Стоимость энергоносителей слишком высокая, а многие производства не видят оснований расширяться в своей собственной стране. Некоторые уже начали процесс релокации в США, куда теперь пойдут налоги и где будет процветать химическая и автомобильная промышленность. Всё это тревожные показатели, которые крайне беспокоят правительство, но особенно печально выглядит волна банкротств, прокатившая по всей Германии. Согласно официальной статистике, в прошлом году рост банкротств в корпоративном секторе увеличился на 22%, что привело к 17 814 случаев по всей стране. Кредиторы стали более требовательными, ну а в итоге крупные предприятия начали фиксировать банкротства на 38% чаще, чем это было в 2022 году. Аналитики полагают, что ФРГ стоит на самом краю обрыва, за которым последует несколько крупных волн банкротств, способных привести к значительному падению бюджетных доходов.

Отдельно отмечается, что положение не было таким сложным, если бы не совпали сразу несколько факторов. Так, санкции против России были наложены сразу же после прекращения эпидемии коронавируса, ну а пандемия сильно потрепала европейскую экономику. Инфляция растёт опережающими темпами, а указанные выше энергоносители обходятся слишком дорого. Аналитики полагают, что эпоха низких кредитных ставок подошла к концу. Сегодня многие заёмщики просто не могут позволить себе взять кредит, поскольку вынуждены переплачивать десятки процентов. Раньше ничего подобного не было, а в итоге проблема вторичных займов встаёт на пути выхода из обширного кризиса. Компании с высоким уровнем задолженности сталкиваются с финансовыми трудностями, их бизнес-модель становится менее устойчивой, так как им приходится обращаться за более дорогим рефинансированием. Наименее рентабельные уже разорились или находятся на грани катастрофы, тогда как власти пока не предпринимают усилий для помощи среднему и малому бизнесу.

Особенно заметно увеличение числа банкротств в строительной отрасли и агентствах временного трудоустройства, что может рассматриваться как негативный индикатор для экономики. Агентства временного трудоустройства первыми ощущают изменения в экономике, поскольку количество временных работников увеличивается в периоды экономического роста и снижается в периоды спада. Аналитики полагают, что увеличение числа банкротств указывает на нарастающую экономическую нестабильность. Спад в строительстве свидетельствует о снижении общего экономического спроса, поскольку спрос на недвижимость падает, а затраты на материалы растут. Взять кредит под невысокие проценты больше негде, а процентные ставки постоянно растут. Не стоит забывать, что прочные экономические связи между компаниями часто приводят к тому, что банкротство одного предприятия может повлечь за собой банкротство других. Банкротство как поставщиков, так и клиентов может создать дополнительные проблемы. Известно, что за первые два месяца 2024 года рост регулярных банкротств увеличился на более 20% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты уверены, что высокая прочность немецкой экономики позволит стране продержаться дольше соседей, но долговременные прогнозы вызывают опасения. Очевидно, что Шольц уже не способен ничего изменить. Действующий канцлер непопулярен и сильно зависим от Вашингтона. Многие немецкие политики уверены, что без возобновления потока энергоресурсов из России ФРГ не выстоит. Похоже, Шольц решил проверить на практике правомерность подобных утверждений. Что любопытно, но вместо поиска выхода из сложившегося положения, политики продолжают спорить о необходимости отправки дальнобойных крылатых ракет в Украину. Возникает ощущение, что этим ребятам не очень интересна тема банкротств и бедственно положение бизнеса в стране.