Несмотря на большие ожидания со стороны аналитиков, ИИ сомневается в успехе альткоинов

За несколько столетий существования крупных бирж человечество научилось относительно точно предсказывать колебания того или иного актива, а также оценивать динамику всего рынка. Аналитики годами изучают сложные графики, но даже это не всегда гарантирует успех, ведь от форс-мажоров никто не защищён. Политики постоянно подбрасывают рынку сюрпризы, не говоря уже о стихийных бедствиях, напряжении между странами и различных эпидемиях. Всё это приводит к тому, что точно предсказать курс того или иного актива практически невозможно. Но если биржевую аналитику всё же можно считать относительно серьёзной наукой, то с криптовалютами всё куда сложнее. Существует несколько сотен токенов, которые так или иначе торгуются на крупных биржах. Большая часть из них частично или полностью анонимна, а в итоге колебания стоимости случаются в самый неожиданный момент.

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Держатели не переживают о своём имидже, ведь никто не узнает о том, кто обрушил популярную криптовалюту. Бывает и наоборот, когда действия Китов приводят к резкому удорожанию того или иного актива, но предсказывать такие события аналитики не способны. К примеру, собачья монета Floki Inu за несколько последних недель подорожала на 800%. Если бы вы взяли 10 тысяч долларов и купили бы на них Floki в середине февраля, то сегодня могли получить прибыль в 9-кратном размере. Несомненно, что есть несколько тысяч счастливчиков, которые вовремя вложились, но биржевые специалисты рассказывают, что и здесь не всё так просто. Предположим, год назад вы инвестировали в тот же Floki 10 тысяч долларов. Долгое время курс стоял на месте, но внезапно пошёл вверх. Только небольшая часть инвесторов будет спокойно смотреть на утекающую из рук прибыль. Многие предпочтут зафиксировать доход при 2-кратном росте. В итоге, пока криптовалюта подорожает в 9 раз, почти все первоначальные держатели от неё избавятся, а на рынок придут новые инвесторы. Как уже было сказано выше, предсказать стремительный рост курса того или иного актива почти невозможно, но это не значит, что люди перестанут придумывать способы сделать это с той или иной достоверностью.

На этот раз команда аналитиков решила использовать для прогнозирования курса Shiba Inu умные алгоритмы. Первоначально использовалась собственная модель, которая прошла обучение на биржевых котировках. Алгоритм давал оценку на основе знания курса этой и десятков других монет, а также учитывал политические и экономические условия. В итоге ИИ предположил, что к концу 2024 года Shiba Inu подорожает примерно в 2 раза. Очевидно, что аналитики ожидали от умного компьютера более оптимистичных прогнозов. Всё просто, ведь за месяц актив подорожал на 255%, а на носу халвинг первой криптовалюты. Считается, что это приведёт к росту рынка, а первые в плюс уйдут мемные токены. Команда аналитиков решила не останавливаться на достигнутом и попыталась спрогнозировать курс Shiba Inu на 31 декабря 2024 года при помощи алгоритма ChatGPT 4.0. ИИ не стал церемониться и выдал довольно странные данные. По его словам, ничего хорошего собачью криптовалюту не ожидает. Он предположил, что курс токена будет колебаться на уровне 0.00001-0.000025 доллара. Таким образом ChatGPT считает, что стоимость мемного актива может обрушиться в 3.5 раза, а может снизиться на 50% от текущего показателя.

В конце аналитики прибегли к прогнозам умной модели Claude 3 Opus. Искусственный интеллект предположил, что курс Shiba Inu будет колебаться в районе 0.00002-0.000045 доллара. Это ощутимо выше заявлений ChatGPT, но и здесь никаких перспектив у криптовалюты нет. В итоге команда аналитиков решила составить собственный прогноз. Наиболее вероятным развитием событий считается небольшой штиль на рынке, который будет продолжаться до середины апреля. Всё это время возможны небольшие ценовые перепады, после чего курс основных активов будет возвращаться в текущим позициям. После халвинга возможны два сценария. Согласно первому курс Bitcoin резко устремиться вверх. Это приведёт к росту всего рынка криптовалют, а во второй половине 2024 года нас ожидает накопительный эффект с большим сезоном роста альткоинов. Мемным токенам отводится главная роль, поскольку большая часть этих активов в настоящее время в разы дешевле, чем во время предыдущего бычьего цикла 2021 года. Не исключено, что уже к концу 2024 года Shiba Inu сможет подорожать до десяти раз, но есть и второй сценарий. Не исключено, что халвинг вызовет обратную реакцию. Основные криптовалюты устремятся вниз, а особенно сложным будет положение мемных токенов. Поскольку многие из них успели за последний месяцы подорожать почти в 2 раза, то падение окажется критическим. Об исчезновении Shiba Inu никто не говорит, но до второй половины года альткоины останутся в большом минусе. В этом случае положительным сценарием будет тот, который позволит вернуться на занимаемые сегодня позиции.