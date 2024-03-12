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Bublik1
The Times: Власти Англии хотят досрочно освобождать преступников из-за нехватки мест в тюрьмах
Сунак медлит с принятием закона, опасаясь негативной реакции со стороны общества

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Экономика Британии начала трещать по швам ещё до коронавируса, но целая череда событий, включая выход из Евросоюза, привела к весьма плачевным результатам. В настоящее время дефицит бюджета ощущается буквально везде. Прежде всего страдает военный сектор, где денег на строительство новых кораблей нет, а ремонтные работы тянутся годами. Многие аналитики полагают, что Британский флот ещё никогда не был таким слабым, призывая власти уделять больше внимания проблемам собственной страны. Вот только действующие элиты погрязли в спорах и интересуются исключительно международной повесткой. При этом подход довольно странный, поскольку львиная доля усилий сосредоточена на помощи Украине. Сам Сунак уже предпочитает сидеть дома и в последнее время рассылает по свету бывших премьер-министров и других политиков с просьбами дать Киеву денег и оружия. Лондон оказывает давление на Шольца, но по непонятной причине не готов поделиться с Зеленским довольно значительными запасами вооружения. 

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Очевидно, что внешняя политика стала провальной для Тори, вот только внутренние вопросы стоят не менее остро. Согласно опросам, партию поддерживает порядка 19% избирателей, ну а это крайне низкий показатель. Правящие элиты прекрасно осознают, что вскоре их политическая карьера завершится, но пытаются максимально навредить последователям. Пожалуй, одна из самых больших проблем, с которым сталкиваются рядовые британцы – это социальная неопределённость. Продукты питания дорожают, заработные платы остаются на прежнем уровне, а рост преступности уже перешёл все границы. В супермаркетах все витрины закрываются на ключ, что позволяет снизить количество краж. Даже это не останавливает действующие банды, занимающиеся вымогательством, используя детей и подростков для транспортировки и торговли наркотиками. В местной прессе бьют тревогу, ну а у действующих властей есть более важные проблемы, ведь Зеленский всё ещё не получил самолёты. 

Словом, дела идут не очень, а об очередном кризисе рассказал министр юстиции Англии. По словам Алекса Чока, проблема пришла откуда не ждали. Всё дело в том, что Сунак медлит с принятием нового закона, позволяющего отменить краткосрочные тюремные заключения. Это позволит выпустить на свободу десятки тысяч людей, которые ежегодно попадают в места заключения за мелкие правонарушения. Министр доложил премьеру, что уже совсем скоро в британских тюрьмах закончатся свободные места. Если нужный закон не принять как можно быстрее, то проживающие в стеснённых условиях заключённые начнут бунтовать. Особенно недовольны те, кого должны были выпустить, но закон всё ещё не принят. Журналисты The Times полагают, что беспорядков не избежать, но не знают, когда Сунак решится на важный шаг. Там напоминают, что осенью 2023 года был предложен проект закона, который заменяет тюремные сроки до 12 месяцев на общественные работы. Якобы, это позволит вернуть на свободу людей, которые совершили мелкие правонарушения, а также использовать их потенциал для решения социальных проблем. Например, уборки улиц.

Ну или можно поставить бывших преступников возле супермаркетов в качестве охранников, где они будут мешать своим бывшим подельникам выносить из магазинов ценности. Первоначально эксперты полагали, что мест в тюрьмах не останется к лету 2024, но сегодня очевидно, что проблемы начнутся уже в апреле. В пример приводятся тюрьмы в Англии и Уэльсе, которые находятся на пределе заполненности. В настоящее время там есть не больше тысячи свободных мест, но мелких краж и правонарушений совершается так много, что нехватка тюремных камер может стать реальностью совсем скоро. В The Times напоминают, что в качестве временного выхода можно задействовать плавучие тюрьмы, которые не использовались уже несколько десятилетий. По словам главного тюремного инспектора Чарли Тейлор, ситуация беспрецедентная, а всё это и без того усложняет содержание под стражей такого большого количества преступников. Сложно сказать, куда Сунак будет девать осуждённых уже в апреле. Некоторые журналисты шутят, что преступников можно было бы отправлять в Украину в качестве военной помощи. Что любопытно, сами заключённые не горят желанием отправиться в горячие точки, поэтому такой фокус у премьера не пройдёт. Считается, что Сунак опасается критики со стороны оппозиции, поэтому медлит с принятием закона. Проблема в том, что напряжение в обществе достигло предела, а выпустить на свободу несколько десятков тысяч преступников – это довольно спорная идея. Большая часть этих людей бросится за старое, поскольку не умеет больше ничего делать. Это усилит давление на правоохранительные органы, а в результате хороших решений у властей Британии не осталось. Похоже, большую часть проблем уже придётся решать оппозиции, поскольку Тори вместе с Сунаком могут не дотянуть до следующих выборов. 

#политика #британия #англия #сунак
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