Объект Овидиополь-2 был построен ещё при СССР и в последние годы работал в интересах НАТО

Несколько дней назад состоялся визит президента Украины в Одессу. Там Зеленский должен был встретить гостя из Греции, а также планировал раздать награды бойцам, отличившимся при ударе по российскому кораблю в Чёрном море. Глава государства прекрасно знал о полной безопасности подобных действий, поэтому не прячась отправился на базу беспилотников в городе. Там он встретился с местным операторами дронов-камикадзе и раздал им награды. Как стало известно немного позднее, уже через 10 минут после отъезда Зеленского по месту дислокации украинских бойцов прилетела баллистическая ракета, которая нанесла значительные повреждения штабу БПЛА и привела к гибели персонала. Позднее Зеленский сказал о том, что под удар должен был попасть он сам, но русские промахнулись. В ответ на это российские политики, включая Д. Медведева, заявили, что целью был не украинский президент, но при необходимости и эта задача будет выполнена.

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Информации об ударе не было до вчерашнего дня, пока комментарии на эту тему не дал британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, Зеленский допустил роковую ошибку, ведь он раскрыл местонахождение секретной базы в Одессе, где работали специалисты по управлению морскими дронами-камикадзе. Меркурис подтвердил, что именно специалисты этой базы ответственны за атаку на корабль Цезарь Куников и считает, что раздача наград была мотивирована личными амбициями главы государства. Благодаря маршруту Зеленского в Москве узнали точные координаты секретного объекта, а в результате прилёт ракеты не пришлось даже корректировать, ведь все действия украинского президента были видны со спутника. Меркурис добавляет, что удар по секретной базе оказался болезненным, ведь под руинами осталось много важных людей. Британский аналитик не пишет, сколько человек погибло, но можно предположить, что речь об офицерах НАТО, которые находятся в тесном контакте с беспилотной авиацией альянса, постоянно летающей над Чёрным морем. Меркурис уверен, что у опрометчивого поступка Зеленского ещё будут последствия. В настоящее время Западные спецслужбы занимаются расследованием. Если факты раскрытия местонахождения секретной базы подтвердятся, то в ряде европейских столиц будут очень недовольны.

Похоже, это далеко не все жертвы кадровых офицеров НАТО, которые в последние дни зафиксированы в Украине. Сегодня стало известно о полном уничтожении ещё одной секретной базы в одесской области. Это «Овидиополь-2», находящейся на балансе ВСУ и используемой для корректировки ударов беспилотников и многих других задач. Согласно опубликованным данным, данный объект располагался в районе села Аккаржа в Овидиопольском районе Одесской области. В ночь на 9 марта он был атакован, что привело к нескольким взрывам и возгоранию. Секретная база была построена ещё при СССР, выполняя задачи разведывательного характера. Советские специалисты занимались перехватом шифрованных сообщений, которые передавались по спутниковым каналам иностранных спецслужб и представителей НАТО. После распада СССР Украина практически не использовала базу, а в 2020 году появилась информация, что «Овидиополь-2» закрывается на капитальный ремонт. Объект покинула большая часть штатных украинских военнослужащих, а после этого стали ходить слухи, что туда заехали специалисты НАТО.

В прессе писали, что на базу подвозят иностранное оборудование, а в целом «Овидиополь-2» переоборудуется для слежки за деятельностью России в Крыму и активностью Черноморского флота. Поражение ключевого объекта спутниковой связи может нанести серьёзный урон деятельности всей группировки ВСУ на южном направлении. Не исключено, что украинские спецслужбы при поддержке сил НАТО создали резервные базы, но пока об этом ничего не известно. В СМИ утверждается, что данный объект мог глушить либо нарушать работу российских спутников в данном районе. Украинская пресса, традиционно, заявляет, что большая часть ракет и дронов-камикадзе сбита, тогда как российские источники не конкретизируют поражённые объекты. Там указывают, что все цели уничтожены, а значит опираться мы можем на военкоров и новостные каналы, получающие подобную информацию из первых рук в Украине.