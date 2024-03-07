Журналисты ссылаются на закрытый доклад Еврокомиссии. Аналитики не исключают, что нехватка воды приведёт к самым настоящим конфликтам, окажет негативное влияние на инфраструктуру, здоровье населения и экономическую активность.

Не секрет, что единого экономического пространства в Европе никогда не существовало. Западные регионы использовали политику ограничений для продукции из стран Восточной Европы, а конфликты за ресурсы то и дело переходили в публичную плоскость. Европа не могла договориться о потреблении газа, о цене на энергоресурсы и в целом спорила о каждой мелочи. Задолго до СВО политики готовы были вцепиться в шеи друг другу, но на фоне набирающей силу России все эти склоки были забыты. Под давлением США европейцам даже удалось создать единую газовую систему, о чём раньше невозможно было даже помыслить. Так, если зима 2024-2025 годов окажется слишком холодной, то любая европейская страна имеет возможность получить достаточное количество газа из общего фонда по среднерыночной стоимости.

реклама

Какое-то время казалось, что Европа нашла точки соприкосновения, вот только спустя год после начала СВО внутренние проблемы начали доставлять Европейскому союзу дискомфорт. Первыми о сложном положении сообщили бизнесмены, которым запретили продавать и закупать у России различные товары. Недовольство промышленников удалось унять, а вот фермеры оказались несговорчивыми. Всё дело в том, что до СВО существовали определённые квоты на ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины. В 2022 году ограничения были сняты, а в итоге в Европу хлынуло невероятное количество продукции. Зерновые лились рекой, что привело к стремительному падению цен и поставило европейских фермеров в сложное положение. Себестоимость местной продукции была выше, чем экспортная цена украинской, а волна разорений прокатилась по Польше и Германии. Польские фермеры вышли с протестами к границе, а сегодня некоторые страны в одностороннем порядке вводят квоты на поставки украинского зерна. Единства среди европейских стран становится всё меньше, а старые и новые разногласия разъедают не состоявшихся партнёров. Похоже, уже совсем скоро континент накроет новая беда, которая приведёт к ещё более плачевным последствиям для местных политиков.

Журналисты издания Politico ссылаются на конфиденциальный документ Европейской комиссии и сообщают, что частые периоды засухи могут оказать серьёзное влияние на экономический рост Евросоюза. Предполагается, что к концу столетия экономика содружества снизится на 7%, а подобные прогнозы вызывают удивление. Мало того, аналитики не исключают, что нехватка воды приведёт к самым настоящим конфликтам, окажет негативное влияние на инфраструктуру, здоровье населения и экономическую активность. В связи с этим предлагается уделить максимум внимания мероприятиям по борьбе с изменениями климата. Оказывается, Европейская комиссия рассматривает дефицит воды как серьёзную проблему, а нехватка питьевой воды окажет влияние на все сферы жизни, включая производство, питание, экономику и здоровье населения. Ну а поскольку учёные давно говорят о наступающем дефиците воды, то отдельные страны могут начать прибегать к сомнительным действиям, пытаясь получить как можно больше ресурсов.

Отдельно утверждается, что в некоторых регионах нехватка воды может наступить намного раньше. Например, в начале февраля правительство Каталонии объявило чрезвычайную ситуацию из-за засухи. Тогда 6 миллионов человек столкнулись с ограничениями на потребление воды, в итоге возник конфликт между Каталонией и Арагоном, которые не могли поделить реку Эбро. Франция занимается постройкой сети водохранилищ, что вызывает беспокойство у фермеров по всей стране. Власти планируют объединить 16 различных водоёмов для создания сети объёмом 700 тысяч квадратных метров. Фермеры протестуют и требуют у правительства прекратить наносить вред сельскому хозяйству. Очевидно, что власти не станут отменять такой масштабный проект, ну а со временем подобных инициатив станет больше. Лидеры государств попытаются подмять под себя водные ресурсы Европы, хотя такая возможность есть не у всех. Будут создаваться водохранилища, а течение рек пустят вспять. Пока же европейцы сосредоточены на противостоянии с Россией. Будет крайне любопытно, когда нехватка воды станет реальностью, а европейские политики окажутся не готовы к новым вызовам, потратив все средства на создание оружия и боеприпасов.