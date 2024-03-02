Сборка оптимального игрового компьютера – это довольно сложная задача. Каждый геймер решает её исходя из личных предпочтений, а также финансовой составляющей. Некоторые настаивают на том, что нужно покупать самые дорогие видеокарты, тогда как другие склоняются к бюджетным решениям. Ходят споры о том, что нужно не только купить мощную видеокарту с большим потенциалом, но и выбрать правильную модель. Приводятся переменные температуры и эффективности охлаждения платы, что в некоторых случаях может привести к перегреву и преждевременному выходу дорогостоящей детали из строя. Немало споров идёт о выборе оптимального процессора. Некоторые геймеры упрямо выбирают продукцию Intel, а после тратят огромные деньги на материнские платы и пытаются всё это разогнать. Чаще всего энтузиасты получают всего несколько процентов к конечному количеству кадров в секунду, но в данном случае важен сам процесс, а не результат.

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Сегодня мы предлагаем изучить результаты двух любопытных тестов, авторы которых делают важные выводы. Начнём с выбора оперативной памяти. Представьте себе, что вы купили перспективный процессор. Например, Ryzen 7 7800X3D. Это один из самых скоростных камней производства AMD, обладающий внушительным быстродействием и не имеющий аналогов в синем лагере. Что же, в этом случае кроме хорошей видеокарты, нормальной материнской платы и скоростного твердотельного накопителя вам потребуется ещё и оперативная память DDR5. В продаже можно встретить линейки разного объёма и скорости, стоимость которых сильно отличается. Так, за 16 тысяч вас поджидает комплект из двух планок производства Kingston. Тактовая частота ОЗУ равняется 5200 МГц, а в целом для большинства геймеров такого комплекта будет достаточно. Второй представлен более серьёзным G.Skill Trident. Цена стартует с 30 тысячи рублей, ну а за эту стоимость можно легко найти две линейки оперативной памяти общим объёмом 64 Гб. Получается, что энтузиасты платят ровно в 2 раза больше, но получают в 2 раза меньший объём памяти. Рядовому покупателю такая логика может быть непонятна, но всё дело в качестве и тактовой частоте, ведь второй комплект разгоняется до 8000 МГц. Блогеры с канала TheSpyHood протестировали два похожих комплекта. Похоже, второй они немного разгоняли до 8200 МГц, но в данном случае это уже не так важно.

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Если вы обратите внимание на ролик ниже, то сможете убедиться в том, что большее дорогая ОЗУ демонстрирует огромный отрыв за счёт высоких тактовых частот. К сожалению авторы теста не пишут, какие ещё манипуляции они производили с памятью. Было бы любопытно узнать об изменения таймингов и других мелочах, так или иначе оказывающих влияние на конечную производительность. Из тестов можно сделать вывод, что минимальный отрыв между двумя моделями оперативной памяти стартует с 10%. В некоторых случаях более скоростные линейки способны демонстрировать и более впечатляющие показатели, но в среднем разница составила порядка 15%. Это очень серьёзные показатели, о которых стоит помнить при сборке нового компьютера. Поскольку в качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 4090, то можно сделать вывод, что покупка дорогостоящей ОЗУ с высокими тактовыми частотами лучше себя покажет на флагманских комплектующих. Если у вас наблюдается острая нехватка денежной массы, то лучше инвестируйте имеющиеся средства в более скоростную видеокарту. Увы, но оперативная память DDR5-8000 – это прерогатива зажиточных энтузиастов. Согласитесь, что не все могут заплатить за сборку 400 тысяч рублей и дороже. Ну а в случае наличия таких денег не будет лишним добавить ещё 15% за счёт оперативной памяти. Кстати, в интернете есть тесты, авторы которых сравнивают линейки DDR5 разной скорости. Выясняется, что максимальный разрыв наблюдается между DDR5-5200 и DDR5-6400, тогда как выше прирост производительности движется медленно. Можно сделать вывод, что оперативная память DDR5-6000 будет отличным решением для тех, у кого нет денег и желания покупать дорогие комплектующие.



Следующий тест команды TheSpyHood предполагает определение смысла в переплате за более дорогой процессор. Известно, что камни AMD превосходят аналоги Intel в играх, но немного пасуют в рабочих задачах. Поскольку любители компьютерных игр, как правило, не задумываются о выполнении масштабных вычислений, то мы тоже сосредоточимся на игровом поле. Смотрите, для примера представлены два процессора: Ryzen 5 5600X3D и Core i5-13400F. Первый стоит примерно на 30 долларов дороже, что не имеет большой разницы при выборе готовой системы. И всё же, Ryzen 5 5600X3D лучше взять для апгрейда, поскольку подходит под материнские платы, купленные 4 и даже 5 лет назад. Вы можете выбросить старый Ryzen 5 1600Х, увеличив быстродействие компьютера в 2 раза за счёт одного процессора. Это звучит заманчиво и вполне реализуемо, а значит интерес к платформе АМ4 останется даже спустя несколько лет. Провернуть похожий фокус с Core i5-13400F у вас не выйдет, поэтому камень Intel всё же лучше подходит доля нового компьютера. Если обратить внимание на тесты, то можно сделать вывод, что разница между камнями не превосходит 15%. При этом в большинстве сценариев вы увидите около 10%, но только в том случае, если ранее смогли себе позволить видеокарту GeForce RTX 4090. Проще говоря, если ваша видеокарта равна по скорости GeForce RTX 3060, то разницу между процессорами вы не увидите. В синтетических тестах всё возможно, но никакого влияния на игровые показатели подобные мелочи не оказывают.

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Давайте посмотрим на итоги тестов предметно. Мы не нашли в российской рознице процессор Ryzen 5 5600X3D, поэтому предлагаем выбор между более скоростным Ryzen 7 5700X3D и Core i5-14400F. Между камнями такая же разница в стоимости, как указано авторами тестирования, а вот конечный результат может быть немного иным. Всё дело в том, что Ryzen 7 5700X3D имеет 8 ядер, а значит должен быть быстрее 6-ядерного варианта. Многое зависит от видеокарты, ну а графические чипы за 30 тысяч не способны продемонстрировать разницу между камнями. Поскольку большая часть геймеров не может себе позволить GeForce RTX 4090, то можно посоветовать не забивать голову сложным выбором. Прежде всего определитесь с тем, сколько денег вы готовы потратить на новый компьютер или апгрейд старого. Далее выберите наиболее интересные варианты и посмотрите тесты. Если производительность примерно равна, то берите то, что окажется дешевле. Как вы уже поняли, дополнительные 15% может дать даже замена оперативной памяти, но такие вещи доступны только зажиточным энтузиастам. На сегодня это вся полезная информация. Если вы захотите поделиться в другими читателями ценными данными, обязательно загляните в комментарии.



