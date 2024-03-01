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Bublik1
Аналитики JPMorgan ожидают резкое падение курса Bitcoin, что сделает добычу невыгодной для майнеров
В JPMorgan полагают, что это случится сразу же после наступления халвинга

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Последняя неделя стала одной из самых успешных для рынка криптовалют, что привело к стремительному росту большей части активов. Bitcoin вышел за переделы 60 тысяч долларов, а аналитики полагают, что в ближайшее время цифровое золото продолжит дорожать. В качестве причин называют халвинг, высокий спрос среди инвесторов и дефицит предложения. Прежде всего давайте разберём каждый пункт по отдельности. Итак, в апреле майнеры начнут получать за каждый добытый блок ровно в 2 раза меньшее вознаграждение. Так, если сегодня в блоке содержится 6.25 ВТС, то уже в апреле фермеры смогут рассчитывать на скромные 3.125 ВТС. Теоретически, введение алгоритма станет триггером для роста курса Bitcoin, но в данном случае не всё так просто. По данным JPMorgan, в настоящее время себестоимость добычи 1 монеты в США составляет порядка 26 500 долларов. Аналитики отмечают, что такая цифра получается при оценке стоимости энергии. В настоящее время для майнеров действует единый тариф в размере 0.05 доллара за 1 кВт*ч. Но это в штатах, где электричество вырабатывается в достаточном объёме, тогда как есть регионы, в которых добыча постоянно сталкивается со сложностями, включающими нехватку мощностей и необходимость отключения во время пиковых температур летом и зимой. 

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После введения халвинга себестоимость добычи в среднем увеличится до 53 000 долларов за одну монету, а это крайне высокий уровень, требующий совершенно нового подхода. Теоретически, при текущей цене Bitcoin, майнеры продолжат получать прибыли, но в JPMorgan полагают, что всё не так просто, как может показаться. Так, фермеры не только тратят огромные суммы на электричество, но и вынуждены постоянно закупать всё новое оборудование. При текущем курсе маржа достаточно высокая для покрытия всех затрат, но выше озвучены средние показатели, тогда как около 20% всего железа даже сегодня работает на переделе окупаемости. После халвинга всё это придётся отключить, что предполагает необходимость дальнейшего инвестирования в вычислительную технику. Многие крупные компании, занимающиеся добычей криптовалют, имеют большой портфель кредитов и находятся на плаву только потому, что имеют высокий уровень доверия со стороны инвесторов. Проще говоря, майнеры выпустили акции и чувствуют себя комфортно. Вот только когда в 2022 году курс Bitcoin пошёл вниз, за ним тут же устремилась и стоимость ценных бумаг. 

В итоге JPMorgan полагают, что халвинг станет серьёзным испытанием для рынка, а последствия его могут быть не такими, как кажется многим аналитикам. Есть все основания полагать, что после эйфории, нас ждёт резкое падение курса первой криптовалюты. В итоге курс цифрового золота снизится до 42 тысяч долларов, ну а это ниже себестоимости, а значит майнеры начнут копать в убыток. Пока же эксперты фиксируют повышенный спрос на спотовые Bitcoin-ETF среди ведущих инвесторов. Крупные игроки продолжают накачивать первую криптовалютами миллиардами долларов, а всё идёт по сценарию, наблюдавшемуся в 2021 году перед резким обвалом всего рынка. Настроения преимущественно оптимистичные, а аналитики уверены, что Bitcoin ещё не достиг пиковых значений. Уже вскоре мы увидим рост мемных токенов, а всё это завершится на минорной ноте. Немного разочаровывает Ethereum, но в данном случае не всё так плохо. Здесь работает простое правило: чем выше забрался, тем больнее падать. В настоящее время Bitcoin дорожает слишком быстро, а падение может оказаться крайне болезненным. Сказать того же об Ethereum мы не можем, поскольку этот актив медленно набирает обороты. 

Ну и эксперты напоминают, что ажиотажный спрос привёл к непропорциональному соотношению между предложением и покупкой. Фактически, сегодня нет крупных игроков, которые были бы готовы продавать цифровое золото в больших количествах. Сделки по большей части не выходят за пределы стандартных, а такие монстры, как BlackRock, скупают доступные активы малыми партиями. Майнеры распродали большую часть находившихся у них монет ещё год назад, а сегодня многие предпочитают придерживать накопления, опасаясь негативных последствий халвинга. Некоторые надеются продать всё это после того, как курс первой криптовалюты перевалит за 100 тысяч долларов, но в целом положение Bitcoin вряд ли можно назвать стабильным. Ни одна из сторон не планирует использовать его как средство для долговременного накопления. Майнеры, инвесторы и обычные держатели ждут стремительного подорожания с целью сбросить монеты на высоких позициях. В такой ситуации очевидны значительные потери, ведь никто не знает, когда наступит оптимальный момент для продажи. В связи с этим аналитики рекомендуют обдумывать ваши инвестиции. Не исключено, что 2024 год не будет таким же удачным для рынка криптовалют, как 2023. 

#криптовалюты #биткоин #bitcoin #халвинг
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